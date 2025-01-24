Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im NZDUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Die Hauptstrategie dieses Experten ist - CANDLESTICK PATTERNS - von Steve Nison





Candlestick-Diagramme werden am häufigsten für die technische Analyse von Aktien- und Devisenpreisen verwendet. Sie werden von Händlern und Experten verwendet, um mögliche Kursbewegungen auf der Grundlage von Mustern aus der Vergangenheit zu bestimmen, wobei der Eröffnungskurs, der Schlusskurs, der Höchst- und der Tiefstkurs des jeweiligen Zeitraums verwendet werden.

Der Bereich zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs wird als Real Body bezeichnet, Kursausschläge über und unter dem Real Body sind Schatten. Die Preisspanne ist der Abstand zwischen dem oberen Ende des oberen Schattens und dem unteren Ende des unteren Schattens, der während des Zeitrahmens der Kerze durchlaufen wurde. Die Spanne wird durch Subtraktion des Tiefstkurses vom Höchstkurs berechnet.

Ein Candlestick-Muster ist eine bestimmte Abfolge von Candlesticks auf einem Candlestick-Chart, die hauptsächlich zur Erkennung von Trends verwendet wird. Die Erkennung des Musters ist subjektiv, und Experten, die für die Erstellung von Charts eingesetzt werden, müssen sich auf vordefinierte Regeln stützen, um das Muster zu erkennen. Es gibt 42 anerkannte Muster, die in einfache und komplexe Muster unterteilt werden können.





ENGULF

Engulfing-Muster bieten Händlern einen Ansatz, um in Erwartung einer möglichen Trendumkehr in den Markt einzusteigen. Ein Engulfing-Muster ist ein Umkehrkerzenmuster, das bärisch oder bullisch sein kann, je nachdem, ob es am Ende eines Aufwärts- oder Abwärtstrends auftritt. Die Musterformation besteht aus zwei Kerzen. Die erste Kerze ist durch einen kleinen Körper gekennzeichnet, gefolgt von einer größeren Kerze, deren Körper den Körper der vorherigen Kerze vollständig verschlingt.

Das Bullish-Engulfing-Muster liefert das stärkste Signal, wenn es am Boden eines Abwärtstrends auftritt, und zeigt einen starken Kaufdruck an. Das Bearish Engulfing-Muster ist einfach das Gegenteil des Bearish Engulfing-Musters.





HAMMER

Ein Hammer ist ein einzelnes japanisches Candlestick-Muster. Es handelt sich um eine schwarze oder weiße Kerze, die aus einem kleinen Körper in der Nähe des Hochs mit einem kleinen oder gar keinem oberen Schatten und einem langen unteren Schatten (oder Schweif) besteht. Eine Hammer-Kerze wird als bullisches Muster betrachtet, wenn sie während eines Abwärtstrends gebildet wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hammer-Kerze während eines Abwärtstrends erscheint und einen langen unteren Schatten mit einem kleinen echten Körper am oberen Ende des Bereichs aufweist. Der Kurs könnte einen Boden ausbilden und für eine Umkehrung nach oben bereit sein.





HÄNGENDER MANN

Ein Hanging Man ist eine japanische Kerze, die einen kleinen Körper, wenig oder keinen oberen Schatten (oder Docht) und einen unteren Schatten aufweist. Damit die Hanging-Man-Kerze gültig ist, muss der untere Schatten mindestens doppelt so groß sein wie der Kerzenkörper. Und der Kerzenkörper muss sich am oberen Ende der Handelsspanne befinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hanging Man während eines Aufwärtstrends auftritt und einen langen unteren Schatten mit einem kleinen echten Körper am oberen Ende der Handelsspanne aufweist. Der Kurs könnte seinen Höchststand erreicht haben und zu einer Umkehr nach unten tendieren.





DREI METHODEN

Das Three-Methods-Muster besteht aus mindestens fünf Kerzenständern, kann aber auch mehr enthalten. Das Three Methods-Muster ist ein Trendfortsetzungsmuster, das sowohl in einem Aufwärts- als auch in einem Abwärtstrend auftreten kann. In einem Aufwärtstrend wird es als „Rising Three Methods“-Muster bezeichnet. In einem Abwärtstrend wird es als „Falling Three Methods“-Muster bezeichnet.





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.