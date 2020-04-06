DUO Gold GbpUsd harmonic patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.


Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den HARMONIC PATTERNS-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.


Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.


Drei Betriebsmodi:

Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.


Wie zu installieren:

  1. Laden Sie diesen EA herunter,
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GOLD or GBPUSD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M),
  3. Stellen Sie den (GOLD or GBPUSD) Chart auf den H1-Zeitrahmen,
  4. Platzieren Sie diesen EA auf dem (GOLD or GBPUSD) Chart,
  5. Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an,
  6. Klicken Sie zum Aktivieren auf OK,
  7. Geschafft!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

    • [#01] Magische Zahl,
    • [#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),
    •   ---   Wenn [#02] Fixed Lot ist,
    •   ---   Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,
    •   ---   Wenn [#02] AutoLot ist,
    • [#06] Kommentar,
    • [#07] Suffix.


    Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.


    Die Hauptstrategie dieses Experten ist - HARMONIC PATTERNS -


    Harmonische Muster sind Trendumkehrmuster, die Fibonacci-Erweiterungen, Retracement-Levels und geometrische Strukturen nutzen, um einen Trend umzukehren. Diese Muster weisen auf die mögliche Umkehrzone hin und ermöglichen es ihnen, Umkehrgeschäfte einzugehen, wenn sich der Markt der Erschöpfung nähert.

    Im Allgemeinen beruhen alle harmonischen Muster auf fünf Preisumkehrpunkten. Jedes harmonische Muster hat jedoch eine einzigartige geometrische Form und ein Fibonacci-Verhältnis. Dies sind die Punkte X, A, B, C und D. Jedes harmonische Muster hat seine eigenen Prinzipien, auf die wir später in diesem Essay noch näher eingehen werden.

    Die Hauptfunktion der harmonischen Muster ist die Vorhersage von Kursschwankungen. Harmonische Muster sind für die Erkennung von Umkehrungen unerlässlich. Sie sind ein sehr genaues Instrument, das ganz bestimmte Kursveränderungen charakterisiert.


    SCHMETTERLINGSMUSTER

    Das Schmetterlingsmuster ist eine Art Umkehrmuster, das am Ende einer Trendbewegung auftritt. Es besteht aus fünf Punkten: X, A, B, C und D. AB kann bis zu 78,6 % des XA-Schenkels zurückgehen. BC kann zwischen 38,2 % und 88,6 % von AB zurückgehen. CD kann eine Erweiterung von 1,618% - 2,618% von AB sein. Die potenzielle Umkehrzone wird durch den Punkt D gekennzeichnet.


    GARTLEY-MUSTER

    Das Gartley-Muster ist ein grundlegendes harmonisches Muster, dem eine Zahl vorausgeht, die entweder extrem niedrig oder sehr hoch ist. Der Schenkel AB dürfte etwa 61,8 % des Schenkels XA zurückgehen. BC wird voraussichtlich 38,2% - 88,6% von XA zurückgehen. Der Schenkel XA ist zu mindestens 78,6 % in CD zurückgegangen.


    BAT-MUSTER

    Das Bat-Muster ist, wie das Gartley-Muster, ein Retracement- und Fortsetzungsmuster. Es tritt auf, wenn ein Trend kurzzeitig die Richtung wechselt, dann aber wieder zu seiner vorherigen Route zurückkehrt. Der AB-Schenkel kann zwischen 38,2 % und 50 % des XA-Schenkels zurückgehen. Der BC-Schenkel kann 38,2 % bis 88,6 % des AB-Schenkels zurückgehen. Der CD-Schenkel kann bis zu 88,6 % der Länge des XA-Schenkels zurückgehen. Der CD-Schenkel kann auch eine 1,618% - 2,618%ige Verlängerung des AB-Schenkels sein.


    Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der Hauptindikator ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.


    Ich bin bestrebt, alle meine EAs kontinuierlich zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten.  Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen auf der Grundlage von Kundenvorschlägen hinzu.


    Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich bitte.


    Laden Sie jetzt herunter und genießen Sie diesen leistungsstarken EA.

