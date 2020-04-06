DUO Gold BitCoin ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.


Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT OPTIMAL TRADING ENTRY y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.


Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.


Tres modos de operación:

Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.


Cómo instalarlo:

  1. Descargue este EA,
  2. Asegúrese de que todos los pares (GOLD or BITCOIN) están en el Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenga el gráfico (GOLD or BITCOIN) en el marco de tiempo H1,
  4. Coloque este EA en el gráfico (GOLD or BITCOIN),
  5. Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación,
  6. Haga clic en OK para activar,
  7. Listo.


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

  • [#01] Número mágico,
  • [#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),
  •   ---   Si [#02] es Lote fijo,
  •   ---   Si [#02] es Beneficio fijo (USD),
  •   ---   Si [#02] es Lote automático,
  • [#06] Comentario,
  • [#07] Sufijo.


Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.


La estrategia principal de este experto es - ICT Optimal Trading Entry (OTE) - by Michael J. Huddleston


La técnica de entrada óptima en el trading (OTE), desarrollada por ICT (Inner Circle Trader), es un método de entrada diseñado para identificar puntos de reversión altamente probables dentro de una estructura de precios ya establecida. Se basa principalmente en el uso preciso de los retrocesos de Fibonacci, combinado con conceptos como el desplazamiento de precios, la liquidez y la mitigación, lo que ofrece a los operadores una forma objetiva de encontrar entradas eficientes con excelentes ratios de riesgo-recompensa.


ESTRUCTURA DE RETROCESO IDEAL

El OTE se basa en la idea de que, tras un movimiento direccional significativo, el precio tiende a retroceder a áreas específicas antes de continuar con su trayectoria predominante. La zona entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 62 % y el 79 % se considera el punto de entrada óptimo, ya que concentra las áreas comunes de liquidez y mitigación que dejan atrás los actores institucionales. Esta ventana proporciona un equilibrio entre seguridad y eficiencia, lo que permite a los operadores operar con stops ajustados y objetivos amplios.


LIQUIDEZ Y DESEQUILIBRIO EN EL CONTEXTO DE LA OTE

Para que el OTE se valide, la ICT destaca la importancia de analizar el flujo de liquidez. El precio suele intentar superar los máximos o mínimos anteriores antes de revertirse en la zona OTE, lo que crea un entorno favorable para las entradas. Además, los operadores deben observar los desequilibrios o las diferencias de valor razonable, que suelen revisarse durante el retroceso, lo que sirve como confirmación adicional de que el precio se está reposicionando para reanudar su tendencia principal.


CONFIRMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ENTRADA

La ejecución de un OTE no se basa únicamente en el retroceso, sino que también requiere confirmaciones de precios que indiquen una reversión inminente. La ICT sugiere estar atento a las rupturas internas de la estructura (iBOS), los rechazos claros y el comportamiento de las velas en la zona de interés. Una vez confirmada, la entrada se puede realizar con un stop situado por debajo o por encima del nivel crítico de retroceso y objetivos basados en la liquidez futura, lo que permite operaciones estructuradas alineadas con el comportamiento institucional del mercado.


Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.

