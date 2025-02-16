Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD)-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat ein festes Ziel und einen festen Stop Loss, die von Anfang an festgelegt werden.

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (EURUSD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (EURUSD) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (EURUSD) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix,

[#08] Maximale Positionen Anzahl (1 oder 2),

[#09] Strategie Nr. 1 (Ein oder Aus),

[#10] Strategie Nr. 2 (Ein oder Aus).





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist - MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) - von Gerald Appel





Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ist ein technischer Indikator, der Anlegern hilft, Preistrends zu erkennen, die Trenddynamik zu messen und Einstiegspunkte für Käufe oder Verkäufe zu identifizieren. Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) des Kurses eines Wertpapiers anzeigt.

Der MACD-Indikator ist eine Sammlung von drei Zeitreihen, die aus historischen Kursdaten, meist dem Schlusskurs, berechnet werden. Diese drei Reihen sind: die eigentliche MACD-Reihe, die SIGNAL- oder AVERAGE-Reihe und die DIVERGENCE-Reihe, die die Differenz zwischen den beiden Reihen darstellt. Die MACD-Reihe ist die Differenz zwischen einem SCHNELLEN (kurzen Zeitraum) exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem LANGSAMEN (längeren Zeitraum) EMA der Kursreihe. Die Durchschnittsreihe ist ein EMA der MACD-Reihe selbst.





SIGNALLINIENÜBERKREUZUNG

Ein „Signallinien-Crossover“ tritt ein, wenn sich die MACD- und die Durchschnittslinie kreuzen, d. h. wenn die Divergenz (das Balkendiagramm) das Vorzeichen wechselt. Die Standardinterpretation eines solchen Ereignisses ist eine Kaufempfehlung, wenn die MACD-Linie die Durchschnittslinie nach oben kreuzt (ein „bullischer“ Crossover), oder eine Verkaufsempfehlung, wenn sie die Durchschnittslinie nach unten kreuzt (ein „bearischer“ Crossover). Diese Ereignisse werden als Anzeichen dafür gewertet, dass sich der Trend der Aktie in Richtung des Crossovers beschleunigen wird.





NULL-CROSSOVER

Ein „Zero Crossover“-Ereignis tritt ein, wenn die MACD-Reihe das Vorzeichen wechselt, d. h. die MACD-Linie die horizontale Nullachse kreuzt. Dies geschieht, wenn es keinen Unterschied zwischen den schnellen und langsamen EMAs der Kursreihe gibt. Ein Wechsel von einem positiven zu einem negativen MACD wird als „bearish“ interpretiert, ein Wechsel von einem negativen zu einem positiven als „bullish“. Nulldurchgänge sind ein Hinweis auf einen Richtungswechsel eines Trends, aber weniger Bestätigung für dessen Dynamik als ein Signallinienübergang.





DIVERGENZ

Eine „positive Divergenz“ oder „bullische Divergenz“ tritt auf, wenn der Kurs ein neues Tief erreicht, der MACD dies aber nicht mit einem neuen Tief bestätigt. Eine „negative Divergenz“ oder „bärische Divergenz“ tritt auf, wenn der Kurs einen neuen Höchststand erreicht, der MACD diesen aber nicht mit einem neuen Höchststand bestätigt. Eine Divergenz in Bezug auf den Kurs kann auf der MACD-Linie und/oder dem MACD-Histogramm auftreten.





FALSCHE SIGNALE

Wie jeder Prognosealgorithmus kann auch der MACD falsche Signale erzeugen. Ein falsches positives Signal wäre zum Beispiel ein zinsbullischer Crossover, gefolgt von einem plötzlichen Rückgang einer Aktie. Ein falsches Negativsignal wäre eine Situation, in der es einen bärischen Crossover gibt, die Aktie aber plötzlich nach oben beschleunigt.

Eine umsichtige Strategie kann darin bestehen, einen Filter auf die Überkreuzungen von Signallinien anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie Bestand haben. Ein Beispiel für einen Preisfilter wäre, zu kaufen, wenn die MACD-Linie über die Signallinie bricht und dann drei Tage lang über ihr bleibt. Wie bei jeder Filterstrategie verringert dies die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen, erhöht aber die Häufigkeit von entgangenen Gewinnen.





Dieser Experte verwendet auch einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der wichtigste ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.



