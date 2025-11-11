SmartChoise Battery EA

Eine verfeinerte und stabile Fortführung des klassischen SmartChoise Expert Advisor (v8.2).



Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar.



Diese Edition bewahrt die frühere neuronale Logik und das klassische Filtersystem, die viele Trader wegen ihres ruhigen und gut vorhersagbaren Verhaltens geschätzt haben. Sie ist für alle gedacht, die den ursprünglichen Trading Flow bevorzugen und mehr Wert auf Klarheit und Einfachheit legen als auf ständige Veränderungen.

Die Battery EA umfasst die gesamte Palette an Sicherheitsstufen, Risikokontrollen und Recovery Mechanismen von SmartChoise und sorgt damit für ein diszipliniertes Trade Management in allen Marktbedingungen. Sie bleibt mit derselben Schutzlogik kompatibel, etwa Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls und Safe Mode, um die Kontosicherheit und Stabilität langfristig zu erhalten.

Im Unterschied zu den neueren Versionen bleibt dieser Zweig unverändert und praktisch wartungsfrei, wodurch er eine verlässliche Wahl für Trader ist, die konstante Performance ohne Änderungen an der internen Logik oder am Einstellungsverhalten wünschen.

Kurz gesagt, SmartChoise Battery EA bietet die Zuverlässigkeit des ursprünglichen SmartChoise Motors, die Sicherheit fortschrittlicher Schutzsysteme und die Einfachheit einer bewährten Struktur. Ideal für alle, die Vertrauen, Kontrolle und Beständigkeit in ihrem automatisierten Handel schätzen.