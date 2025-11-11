SmartChoise Battery
- Gabriel Costin Floricel
- Versão: 1.0
SmartChoise Battery EA
Uma continuação refinada e estável do clássico SmartChoise Expert Advisor (v8.2).
O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil.
Esta edição mantém a lógica neural original e o sistema de filtros clássicos que muitos traders apreciaram por seu comportamento estável e previsível. Ela foi criada para quem prefere o fluxo de operação original, priorizando clareza e simplicidade em vez de mudanças constantes.
A Battery EA inclui toda a gama de camadas de segurança, controles de risco e mecanismos de recuperação da SmartChoise, garantindo uma gestão disciplinada das operações em qualquer condição de mercado. Ela continua compatível com a mesma lógica de proteção, como Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls e Safe Mode, para preservar a segurança e a estabilidade da conta ao longo do tempo.
Diferente das versões mais novas, este ramo permanecerá fixo e praticamente sem necessidade de manutenção, tornando se uma escolha confiável para traders que querem um desempenho consistente sem alterações na lógica interna ou no comportamento das configurações.
Em resumo, a SmartChoise Battery EA oferece a confiabilidade do motor original da SmartChoise, a segurança de sistemas de proteção avançados e a simplicidade de uma estrutura já comprovada, ideal para quem valoriza confiança, controle e consistência no trading automatizado.
I use Smart Battery, which is derived from SmartChoice.
So far, I'm very satisfied.
Thanks, Gabriel!
Version 8.2 is the best for me if you want efficiency.
And Gabriel always tries to answer our questions, is very present, and makes this EA accessible.
I was the first to use Smart Battery, but it's definitely version 8.2 that's available. I hope others will follow.