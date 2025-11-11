SmartChoise Battery EA

Uma continuação refinada e estável do clássico SmartChoise Expert Advisor (v8.2).



O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil.



Esta edição mantém a lógica neural original e o sistema de filtros clássicos que muitos traders apreciaram por seu comportamento estável e previsível. Ela foi criada para quem prefere o fluxo de operação original, priorizando clareza e simplicidade em vez de mudanças constantes.

A Battery EA inclui toda a gama de camadas de segurança, controles de risco e mecanismos de recuperação da SmartChoise, garantindo uma gestão disciplinada das operações em qualquer condição de mercado. Ela continua compatível com a mesma lógica de proteção, como Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls e Safe Mode, para preservar a segurança e a estabilidade da conta ao longo do tempo.

Diferente das versões mais novas, este ramo permanecerá fixo e praticamente sem necessidade de manutenção, tornando se uma escolha confiável para traders que querem um desempenho consistente sem alterações na lógica interna ou no comportamento das configurações.

Em resumo, a SmartChoise Battery EA oferece a confiabilidade do motor original da SmartChoise, a segurança de sistemas de proteção avançados e a simplicidade de uma estrutura já comprovada, ideal para quem valoriza confiança, controle e consistência no trading automatizado.