PropLock Pro
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 5
Überblick:
PropGoldEA ist ein hochentwickelter, produktionsfähiger Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) in Prop-Firm-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche algorithmische Handelssystem kombiniert vier verschiedene, bewährte Handelsmethoden mit Risikomanagementprotokollen auf institutioneller Ebene. PropGoldEA wurde für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und die Einhaltung der Handelsregeln von Wertpapierfirmen entwickelt und stellt den Gipfel der automatisierten Goldhandelstechnologie dar.
Kernarchitektur:
Der EA ist auf einem objektorientierten MQL5-Framework aufgebaut, das modulare Strategieklassen, umfassende Risikomanagementsysteme und eine robuste Handelsausführungslogik umfasst. Jede Komponente wurde sorgfältig auf Leistung, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hin entwickelt.
Strategie-Konfiguration:
1. HTF Trendumkehr-Strategie:
-
Zeitrahmen: H4 (konfigurierbar)
-
Indikatoren: RSI (14-Perioden), Stochastik (14,3,3)
-
Einstiegsbedingungen: Überverkaufte Bedingungen (RSI < 30, Stochastik < 20) mit optionaler Divergenzbestätigung
-
Mustererkennung: Engulfing oder Pin Bar Kerzenmuster
-
Risikomanagement: 30 Pips Mindest-Stop-Loss, 2:1 Risiko-Ertrags-Verhältnis
-
Zweck: Erfassen von großen Trendumkehrungen auf höheren Zeitskalen mit reduziertem Rauschen
2. Price Action Reversal Strategie:
-
Zeitrahmen: M30 (konfigurierbar)
-
Indikatoren: ATR-basierte Konsolidierungserkennung
-
Einstiegsbedingungen: Ausbruch aus Konsolidierungszonen mit Retest-Validierung
-
Mustererkennung:Bildung höherer Tiefs, Konsolidierungsausbrüche
-
Risikomanagement: 25-Pip-Mindest-Stop-Loss , partielle Take-Profit-Möglichkeiten
-
Zweck: Identifizierung und Ausnutzung kurzfristiger Preisumkehrungen nach Konsolidierungsphasen
3. Momentum Breakout Strategie:
-
Zeitrahmen: M15 (konfigurierbar)
-
Indikatoren: Momentum ATR, Fibonacci Retracement Levels, EMA Ausrichtung, ADX Stärke
-
Einstiegsbedingungen: Momentum-Kerzen , die 1,5x ATR überschreiten, mit Fibonacci-Retracement-Bestätigung
-
Mustererkennung: Fib-Retracement (38,2%-61,8%) innerhalb von Trendmärkten
-
Risikomanagement: 40 Pips Mindest-Stop-Loss, ADX-Trendstärke-Filterung
-
Zweck: Erfassen von explosiven Momentum-Bewegungen nach gesunden Retracements
4. Multi-Timeframe Trendfolge-Strategie:
-
Zeitrahmen-Kombination: H4-Trendanalyse mit M15-Einstiegssignalen
-
Indikatoren: Dreifache EMA-Ausrichtung (9,21,50), Supertrend-Bestätigung, Pullback-Tiefenanalyse
-
Einstiegsbedingungen:Trendausrichtung im höheren Zeitrahmen mit Pullback-Einstiegen im unteren Zeitrahmen
-
Mustererkennung: EMA-Ausrichtung über Zeitrahmen hinweg, Pullback-Tiefenvalidierung
-
Risikomanagement: 50 Pips Mindeststopp-Loss, optionale Trailing-Stop-Funktionalität
-
Zweck: Folgt etablierten Trends mit optimalen risikoadjustierten Einstiegspunkten
Risikomanagement-System:
Der EA verfügt über ein umfassendes, mehrschichtiges Risikomanagement-System:
Positionsgrößenbestimmung:
-
Flexible Risikoberechnung: Prozentsatz des Saldos oder fester Dollarbetrag
-
Dynamische Losgröße basierend auf Stop-Loss-Abstand und Kontostand
-
Maximale Begrenzung des Gesamtrisikos (Standard: 1% des Kontos)
-
Validierung und Anpassung von Broker-Volumenbeschränkungen
Tägliche Limits:
-
Konfigurierbare tägliche Verlustlimits (Standardwert: 5% des Kontos)
-
Konfigurierbare tägliche Gewinnlimits (Standardwert: 10 % des Kontos)
-
Automatische tägliche Rücksetzungsfunktion
-
Verfolgung und Begrenzung des Engagements in Echtzeit
Schutzmechanismen für die Handelsausführung:
-
Spread-Überwachung und -Filterung
-
Slippage-Kontrollmechanismen
-
Validierung von Stop Loss und Take Profit
-
Einhaltung von Freeze-Levels und Mindestabständen
-
Überprüfung des Volumenlimits
Kompatibilität der Kontotypen:
-
Volle Unterstützung für Netting-Konten (eine Position pro Symbol)
-
Vollständige Unterstützung für Hedging-Konten (mehrere Positionen pro Symbol)
-
Automatische Erkennung und Anpassung des Kontotyps
-
Magische Zahlentrennung zur Strategieidentifikation
Marktbedingungs-Filter:
-
Sitzungsbasierte Handelsbeschränkungen (London/New Yorker Sitzungen)
-
Volatilitätsfilterung anhand von ATR-Schwellenwerten
-
Validierung von Wochenend- und Marktstunden
-
Überprüfung des Symbolhandelsmodus
Handelsmanagement-Funktionen:
-
Break-even-Funktionalität mit konfigurierbaren Trigger-Levels
-
Trailing-Stop-Mechanismen mit einstellbaren Schritten
-
Zeitbasierte Ausstiegsbedingungen
-
Stop-Loss-Modifikation mit Sicherheitsprüfungen
-
Positionsüberwachung und -anpassung
Test- und Debugging-Funktionen:
-
Umfassendes Logging-System mit detaillierten Ausführungsberichten
-
Testmodus zur Strategievalidierung
-
Force-Entry-Signale zur Überprüfung der Funktionalität
-
Testen und Anpassen von Volumenbeschränkungen
-
Fehlerbehandlung mit anschaulichem Feedback
Technische Spezifikationen:
-
Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)
-
Mindesteinlage: $100 (empfohlen $1,000+ für optimale Leistung)
-
Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: H4 , M30, M15 (konfigurierbar pro Strategie)
-
Maximaler Spread: 2 ,5 Pips (konfigurierbar)
-
Abweichungstoleranz: 3 Pips (konfigurierbar)
Leistungsmerkmale:
-
Durchschnittliche Handelsdauer: 2-48 Stunden (konfigurierbar)
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis:mindestens 1 :2 (konfigurierbar pro Strategie)
-
Gewinnrate: Strategieabhängig (30-50% typisch für den Goldhandel)
-
Maximaler Drawdown: Kontrolliert durch tägliche und handelsbezogene Risikolimits
-
Monatliches Ziel: 10-20% (abhängig von der Marktlage)
Compliance-Merkmale:
-
Einhaltung der Prop-Firm-Regeln (keine Martingale, kein Grid-Trading)
-
Harte Stop-Loss-Durchsetzung
-
Kein Schutz vor Überschuldung
-
Begrenzung der Positionsgröße basierend auf dem Eigenkapital des Kontos
-
Durchsetzung der täglichen Verlustbegrenzung
Installation und Einrichtung:
-
EA auf XAUUSD-Chart im gewünschten Zeitrahmen einrichten
-
Konfigurieren Sie die Risikoparameter je nach Kontogröße und Risikotoleranz
-
Aktivieren/Deaktivieren einzelner Strategien auf der Grundlage der Marktbedingungen
-
Setzen Sie tägliche Limits entsprechend den Anforderungen der Wertpapierfirma
-
Aktivieren Sie den Testmodus für eine erste Validierung
Optimierungsrichtlinien:
-
Testen Sie jede Strategie unabhängig, bevor Sie sie kombinieren
-
Risikoparameter auf der Grundlage der Kontogröße anpassen
-
Modifizieren Sie Sitzungsfilter entsprechend den Handelszeiten
-
Feintuning der ATR-Schwellenwerte auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität
-
Anpassung der Stop-Loss-Abstände auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Schwankungsbreite des Goldpreises
Überwachung und Pflege:
-
Regelmäßige Überprüfung der täglichen Performance-Protokolle
-
Monatliche Überprüfung der Parameter auf Basis der Marktbedingungen
-
Verfolgung und Anpassung der Strategieperformance
-
Neubewertung der Risikoparameter auf der Grundlage des Kontowachstums
Unterstützung und Aktualisierungen:
-
Regelmäßige Updates zur Leistungsoptimierung
-
Verbesserungen bei der Anpassung an die Marktbedingungen
-
Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen
-
Aktualisierungen des Risikomanagement-Protokolls
Haftungsausschluss:
PropGoldEA wurde für erfahrene Händler entwickelt, die die mit dem Forex- und CFD-Handel verbundenen Risiken verstehen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten den EA in Demokonten gründlich testen und alle Parameter vor dem Live-Einsatz verstehen. Die Entwickler sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.
Fazit:
PropGoldEA stellt eine umfassende, professionelle Handelslösung dar, die speziell für Goldmärkte und Prop-Firm-Umgebungen optimiert ist. Durch die Kombination mehrerer sich ergänzender Strategien mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau bietet es ein robustes, zuverlässiges und regelkonformes automatisiertes Handelssystem, das sich sowohl für Einzelhändler als auch für Teilnehmer der Prop-Firm-Herausforderungen eignet.