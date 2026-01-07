PropLock Pro

Überblick:

PropGoldEA ist ein hochentwickelter, produktionsfähiger Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) in Prop-Firm-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche algorithmische Handelssystem kombiniert vier verschiedene, bewährte Handelsmethoden mit Risikomanagementprotokollen auf institutioneller Ebene. PropGoldEA wurde für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und die Einhaltung der Handelsregeln von Wertpapierfirmen entwickelt und stellt den Gipfel der automatisierten Goldhandelstechnologie dar.

Kernarchitektur:

Der EA ist auf einem objektorientierten MQL5-Framework aufgebaut, das modulare Strategieklassen, umfassende Risikomanagementsysteme und eine robuste Handelsausführungslogik umfasst. Jede Komponente wurde sorgfältig auf Leistung, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hin entwickelt.

Strategie-Konfiguration:

1. HTF Trendumkehr-Strategie:

Zeitrahmen: H4 (konfigurierbar)

Indikatoren: RSI (14-Perioden), Stochastik (14,3,3)

Einstiegsbedingungen: Überverkaufte Bedingungen (RSI < 30, Stochastik < 20) mit optionaler Divergenzbestätigung

Mustererkennung: Engulfing oder Pin Bar Kerzenmuster

Risikomanagement : 30 Pips Mindest-Stop-Loss, 2:1 Risiko-Ertrags-Verhältnis

Zweck: Erfassen von großen Trendumkehrungen auf höheren Zeitskalen mit reduziertem Rauschen

2. Price Action Reversal Strategie:

Zeitrahmen: M30 (konfigurierbar)

Indikatoren: ATR-basierte Konsolidierungserkennung

Einstiegsbedingungen: Ausbruch aus Konsolidierungszonen mit Retest-Validierung

Mustererkennung: Bildung höherer Tiefs, Konsolidierungsausbrüche

Risikomanagement: 25-Pip-Mindest-Stop-Loss , partielle Take-Profit-Möglichkeiten

Zweck: Identifizierung und Ausnutzung kurzfristiger Preisumkehrungen nach Konsolidierungsphasen

3. Momentum Breakout Strategie:

Zeitrahmen: M15 (konfigurierbar)

Indikatoren: Momentum ATR, Fibonacci Retracement Levels, EMA Ausrichtung, ADX Stärke

Einstiegsbedingungen: Momentum-Kerzen , die 1,5x ATR überschreiten, mit Fibonacci-Retracement-Bestätigung

Mustererkennung: Fib-Retracement (38,2%-61,8%) innerhalb von Trendmärkten

Risikomanagement: 40 Pips Mindest-Stop-Loss, ADX-Trendstärke-Filterung

Zweck: Erfassen von explosiven Momentum-Bewegungen nach gesunden Retracements

4. Multi-Timeframe Trendfolge-Strategie:

Zeitrahmen-Kombination: H4-Trendanalyse mit M15-Einstiegssignalen

Indikatoren: Dreifache EMA-Ausrichtung (9,21,50), Supertrend-Bestätigung, Pullback-Tiefenanalyse

Einstiegsbedingungen: Trendausrichtung im höheren Zeitrahmen mit Pullback-Einstiegen im unteren Zeitrahmen

Mustererkennung: EMA-Ausrichtung über Zeitrahmen hinweg, Pullback-Tiefenvalidierung

Risikomanagement: 50 Pips Mindeststopp-Loss, optionale Trailing-Stop-Funktionalität

Zweck: Folgt etablierten Trends mit optimalen risikoadjustierten Einstiegspunkten

Risikomanagement-System:

Der EA verfügt über ein umfassendes, mehrschichtiges Risikomanagement-System:

Positionsgrößenbestimmung:

Flexible Risikoberechnung: Prozentsatz des Saldos oder fester Dollarbetrag

Dynamische Losgröße basierend auf Stop-Loss-Abstand und Kontostand

Maximale Begrenzung des Gesamtrisikos (Standard: 1% des Kontos)

Validierung und Anpassung von Broker-Volumenbeschränkungen

Tägliche Limits:

Konfigurierbare tägliche Verlustlimits (Standardwert: 5% des Kontos)

Konfigurierbare tägliche Gewinnlimits (Standardwert: 10 % des Kontos)

Automatische tägliche Rücksetzungsfunktion

Verfolgung und Begrenzung des Engagements in Echtzeit

Schutzmechanismen für die Handelsausführung:

Spread-Überwachung und -Filterung

Slippage-Kontrollmechanismen

Validierung von Stop Loss und Take Profit

Einhaltung von Freeze-Levels und Mindestabständen

Überprüfung des Volumenlimits

Kompatibilität der Kontotypen:

Volle Unterstützung für Netting-Konten (eine Position pro Symbol)

Vollständige Unterstützung für Hedging-Konten (mehrere Positionen pro Symbol)

Automatische Erkennung und Anpassung des Kontotyps

Magische Zahlentrennung zur Strategieidentifikation

Marktbedingungs-Filter:

Sitzungsbasierte Handelsbeschränkungen (London/New Yorker Sitzungen)

Volatilitätsfilterung anhand von ATR-Schwellenwerten

Validierung von Wochenend- und Marktstunden

Überprüfung des Symbolhandelsmodus

Handelsmanagement-Funktionen:

Break-even-Funktionalität mit konfigurierbaren Trigger-Levels

Trailing-Stop-Mechanismen mit einstellbaren Schritten

Zeitbasierte Ausstiegsbedingungen

Stop-Loss-Modifikation mit Sicherheitsprüfungen

Positionsüberwachung und -anpassung

Test- und Debugging-Funktionen:

Umfassendes Logging-System mit detaillierten Ausführungsberichten

Testmodus zur Strategievalidierung

Force-Entry-Signale zur Überprüfung der Funktionalität

Testen und Anpassen von Volumenbeschränkungen

Fehlerbehandlung mit anschaulichem Feedback

Technische Spezifikationen:

Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)

Mindesteinlage: $100 (empfohlen $1,000+ für optimale Leistung)

Empfohlenes Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H4 , M30, M15 (konfigurierbar pro Strategie)

Maximaler Spread: 2 ,5 Pips (konfigurierbar)

Abweichungstoleranz: 3 Pips (konfigurierbar)

Leistungsmerkmale:

Durchschnittliche Handelsdauer: 2-48 Stunden (konfigurierbar)

Risiko-Ertrags-Verhältnis: mindestens 1 :2 (konfigurierbar pro Strategie)

Gewinnrate: Strategieabhängig (30-50% typisch für den Goldhandel)

Maximaler Drawdown: Kontrolliert durch tägliche und handelsbezogene Risikolimits

Monatliches Ziel: 10-20% (abhängig von der Marktlage)

Compliance-Merkmale:

Einhaltung der Prop-Firm-Regeln (keine Martingale, kein Grid-Trading)

Harte Stop-Loss-Durchsetzung

Kein Schutz vor Überschuldung

Begrenzung der Positionsgröße basierend auf dem Eigenkapital des Kontos

Durchsetzung der täglichen Verlustbegrenzung

Installation und Einrichtung:

EA auf XAUUSD-Chart im gewünschten Zeitrahmen einrichten Konfigurieren Sie die Risikoparameter je nach Kontogröße und Risikotoleranz Aktivieren/Deaktivieren einzelner Strategien auf der Grundlage der Marktbedingungen Setzen Sie tägliche Limits entsprechend den Anforderungen der Wertpapierfirma Aktivieren Sie den Testmodus für eine erste Validierung

Optimierungsrichtlinien:

Testen Sie jede Strategie unabhängig, bevor Sie sie kombinieren

Risikoparameter auf der Grundlage der Kontogröße anpassen

Modifizieren Sie Sitzungsfilter entsprechend den Handelszeiten

Feintuning der ATR-Schwellenwerte auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität

Anpassung der Stop-Loss-Abstände auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Schwankungsbreite des Goldpreises

Überwachung und Pflege:

Regelmäßige Überprüfung der täglichen Performance-Protokolle

Monatliche Überprüfung der Parameter auf Basis der Marktbedingungen

Verfolgung und Anpassung der Strategieperformance

Neubewertung der Risikoparameter auf der Grundlage des Kontowachstums

Unterstützung und Aktualisierungen:

Regelmäßige Updates zur Leistungsoptimierung

Verbesserungen bei der Anpassung an die Marktbedingungen

Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen

Aktualisierungen des Risikomanagement-Protokolls

Haftungsausschluss:

PropGoldEA wurde für erfahrene Händler entwickelt, die die mit dem Forex- und CFD-Handel verbundenen Risiken verstehen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Benutzer sollten den EA in Demokonten gründlich testen und alle Parameter vor dem Live-Einsatz verstehen. Die Entwickler sind nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die durch die Verwendung dieser Software entstehen.

Fazit:

PropGoldEA stellt eine umfassende, professionelle Handelslösung dar, die speziell für Goldmärkte und Prop-Firm-Umgebungen optimiert ist. Durch die Kombination mehrerer sich ergänzender Strategien mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau bietet es ein robustes, zuverlässiges und regelkonformes automatisiertes Handelssystem, das sich sowohl für Einzelhändler als auch für Teilnehmer der Prop-Firm-Herausforderungen eignet.