TamNguyen AOS EA - Die Multi-Symbol-Intelligenz der nächsten Generation für EUR-Paare

Ich bin TamNguyen AOS EA - ein automatisiertes Handelssystem für Händler, die Stabilität, Disziplin und Präzision beim Handel mit EURUSD, EURCAD und USDCAD suchen.

Ich baue auf einer raffinierten Kombination aus dem Anden-Oszillator, gleitenden Durchschnitten und einem fortschrittlichen, wahrscheinlichkeitsbasierten Marktfilter auf, der es mir ermöglicht, mich an jede Marktveränderung, ob groß oder klein, anzupassen.

Ich jage nicht dem Rauschen hinterher. Ich handle nicht wahllos.

Ich warte - ich analysiere - und ich schlage nur dann zu, wenn die Wahrscheinlichkeit stark für Sie spricht.

Aus diesem Grund halten Händler mich für einen der effektivsten und stabilsten EAs für EUR-Paare.

Warum werde ich als intelligenter EA für EURUSD - EURCAD - USDCAD angesehen?

Eine leistungsstarke und sorgfältig abgestimmte AOS + MA Strategie

Diese beiden Kernkomponenten bilden meinen Entscheidungsmotor:

Wenn AOS das Momentum bestätigt, bestätigt MA die Trendstruktur - eine Synergie, die hochwertige Signale erzeugt.

Multi-Symbol-Intelligenz - drei EUR-bezogene Paare, ein einheitliches Gehirn

Ich überwache gleichzeitig EURUSD, EURCAD und USDCAD.

Jedes Paar hat seine eigene Persönlichkeit, aber ich weiß, wie sie auf Trends, Volatilität und USD-Bewegungen reagieren.

Deshalb wähle ich immer das stärkste Paar aus, um darauf zu reagieren.

Selektiver Handel - Qualität steht an erster Stelle

Ich handle nicht jeden Tag.

Ich steige nur dann ein, wenn die Signale wirklich übereinstimmen - so vermeide ich Overtrading und erhalte optimale Kontobedingungen.

Integriertes Smart Grid (optional)

Dies ist kein rücksichtsloses Martingal.

Wenn der Grid-Modus aktiviert ist, baue ich Positionen entsprechend der Marktstruktur auf - mit Disziplin, Limits und Logik.

Professionelles Risikomanagement

Sie wählen, wie Sie das Risiko verwalten möchten:

Prozentsatzbasiertes Risiko

Festes Risiko

Smart SL/TP basierend auf der Swing-Struktur

Spread-Filter

Aktienschutz

Ich verwalte alles automatisch und folge dabei den gleichen Standards, die von professionellen Händlern verwendet werden.

Nachrichtenfilter zur Vermeidung gefährlicher Volatilität

Ich weiß, wann ich dem Markt fernbleiben muss, um Ihr Konto vor einschneidenden Nachrichten zu schützen - etwas, das die meisten EAs ignorieren.

Wie ich arbeite - einfach, präzise und mühelos

Verbinden Sie mich einfach mit einem einzigen Chart - alles andere übernehme ich.

Ich erkenne Signale auf mehreren Ebenen: Trend, Momentum, Preisstruktur, Spread-Bedingungen und Markt-Timing.

Wenn die Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen, führe ich die Trades präzise aus - mit SL, TP und Trailing Stop, wenn Sie es wünschen.

Ich überwache alle ausgewählten EUR-Paare 24/5.

Keine komplizierte Abstimmung.

Keine manuelle Optimierung.

Ich bin so konzipiert, dass ich vom ersten Start an stabil laufe.

Systemanforderungen und Empfehlungen

Optimale Handelspaare: EURUSD, EURCAD, USDCAD

Empfohlener Broker: niedriger Spread, schnelle Ausführung (ECN/RAW/PRO)

Mindesteinlage: mindestens 500 USD (1.000 USD empfohlen für optimale Performance)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Konto-Typ: Hedging (empfohlen)

VPS 24/7: empfohlen, um einen kontinuierlichen EA-Betrieb zu gewährleisten

Für Trader, die langfristige Stabilität suchen

Mein Code ist optimiert.

Meine Logik ist solide.

Ich wurde nicht entwickelt, um "mit ein paar Trades Glück zu haben", sondern um nachhaltig innerhalb der realen Marktprinzipien zu arbeiten.

Installieren Sie mich einfach.

Lassen Sie mich meine Arbeit machen.

Und Sie werden einen völlig anderen Ansatz für den EUR-Handel erleben.

Ich bin TamNguyen AOS EA - und Ihr Handel wird nie mehr derselbe sein.