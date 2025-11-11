SmartChoise Battery

SmartChoise Battery EA
クラシック版 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）の洗練された安定版となる後継エディションです。
ユーザーマニュアルは、私のプロフィールページにあるリンクからご覧いただけます。

本エディションは、以前のニューラルロジックとクラシックなフィルターシステムをそのまま受け継いでおり、その安定して予測しやすい動きが多くのトレーダーに評価されています。絶え間ないアップデートよりも、オリジナルのトレードフローの明快さとシンプルさを重視するユーザー向けに設計されています。

Battery EA には、SmartChoise の安全レイヤー、リスク管理、リカバリーメカニズムが一式搭載されており、あらゆる相場環境で規律あるトレード運用を実現します。Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls、Safe Mode などといった同じ保護ロジックにも対応しており、時間の経過とともに口座の安全性と安定性を保ちます。

新しいバージョンとは異なり、このブランチはロジックを固定したまま維持され、大きなメンテナンスを必要としません。内部ロジックや設定の挙動を変えたくないトレーダーにとって、安定したパフォーマンスが期待できる信頼性の高い選択肢になります。

まとめると、SmartChoise Battery EA は、オリジナルの SmartChoise エンジンが持つ信頼性、高度な保護システムによる安全性、そして実績ある構造のシンプルさを兼ね備えた、信頼性とコントロール、一貫性を重視する自動売買トレーダーに最適なツールです。

レビュー
Cyril Gross
203
Cyril Gross 2025.11.24 18:42 
 

I use Smart Battery, which is derived from SmartChoice.

So far, I'm very satisfied.

Thanks, Gabriel!

Version 8.2 is the best for me if you want efficiency.

And Gabriel always tries to answer our questions, is very present, and makes this EA accessible.

I was the first to use Smart Battery, but it's definitely version 8.2 that's available. I hope others will follow.

