SmartChoise Battery EA

クラシック版 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）の洗練された安定版となる後継エディションです。

ユーザーマニュアルは、私のプロフィールページにあるリンクからご覧いただけます。



本エディションは、以前のニューラルロジックとクラシックなフィルターシステムをそのまま受け継いでおり、その安定して予測しやすい動きが多くのトレーダーに評価されています。絶え間ないアップデートよりも、オリジナルのトレードフローの明快さとシンプルさを重視するユーザー向けに設計されています。

Battery EA には、SmartChoise の安全レイヤー、リスク管理、リカバリーメカニズムが一式搭載されており、あらゆる相場環境で規律あるトレード運用を実現します。Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls、Safe Mode などといった同じ保護ロジックにも対応しており、時間の経過とともに口座の安全性と安定性を保ちます。

新しいバージョンとは異なり、このブランチはロジックを固定したまま維持され、大きなメンテナンスを必要としません。内部ロジックや設定の挙動を変えたくないトレーダーにとって、安定したパフォーマンスが期待できる信頼性の高い選択肢になります。

まとめると、SmartChoise Battery EA は、オリジナルの SmartChoise エンジンが持つ信頼性、高度な保護システムによる安全性、そして実績ある構造のシンプルさを兼ね備えた、信頼性とコントロール、一貫性を重視する自動売買トレーダーに最適なツールです。