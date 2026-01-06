Secura Quantum - Professioneller Handelsassistent

Handeln Sie intelligenter mit Secura Quantum, einem professionellen Handelssystem, das Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieser EA kombiniert klassische Handelsstrategien mit intelligenten Filtern, um Ihre Handelspräzision zu verbessern.

Hauptmerkmale:

KI-gestützte Filterung - Optionales KI-System hilft bei der Validierung von Handelssignalen

Risikomanagement - Eingebauter Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Schutz

Intelligente Filter - Zeitbasierte und Nachrichtenfilter zur Vermeidung volatiler Phasen

Mehrere Modi - Wählen Sie zwischen den Handelsstilen Konservativ, Ausgewogen und Aggressiv

Live Dashboard - Visuelles Panel mit Echtzeit-Statistiken und Performance

Funktionsweise:

Secura Quantum analysiert die Marktbedingungen anhand mehrerer Indikatoren und wendet vor der Ausführung von Trades verschiedene Filterschichten an. Das System passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und beinhaltet ein robustes Risikomanagement, um Ihr Kapital zu schützen.

Wir brauchen Ihr Feedback:

Bitte hinterlassen Sie nach dem Testen eine Bewertung! Ihr Feedback hilft uns zu verstehen, was gut funktioniert und was verbessert werden kann. Wir werden Ihre Vorschläge nutzen, um in Zukunft noch bessere Updates zu entwickeln.

Anforderungen:

MT5-Plattform

Mindestkontostand: $500 empfohlen

Funktioniert mit den wichtigsten Währungspaaren (H1-Zeitrahmen empfohlen)

Beginnen Sie noch heute mit dem intelligenten Handel - und vergessen Sie nicht, Ihre Erfahrungen in einer Bewertung zu teilen!