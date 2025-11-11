SmartChoise Battery EA

Klasik SmartChoise Expert Advisor’ın (v8.2) rafine edilmiş ve istikrarlı bir devam sürümüdür.





Bu sürüm, birçok traderın istikrarlı ve öngörülebilir davranışı nedeniyle benimsediği önceki nöral mantığı ve klasik filtre sistemini korur. Sürekli değişim yerine, orijinal işlem akışını, yani netlik ve sadeliği tercih edenler için tasarlanmıştır.

Battery EA, SmartChoise’a ait tüm güvenlik katmanlarını, risk kontrollerini ve toparlanma mekanizmalarını içerir ve her piyasa koşulunda disiplinli bir işlem yönetimi sağlar. Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls ve Safe Mode gibi aynı koruma mantığıyla uyumlu olmaya devam eder, böylece zaman içinde hesabın güvenliğini ve dengesini korur.

Yeni sürümlerin aksine, bu dal sabit kalacak ve hemen hiç bakım gerektirmeyecek, bu da iç mantıkta veya ayarların davranışında değişiklik istemeyen ve tutarlı performans arayan traderlar için güvenilir bir seçenek olmasını sağlar.

Kısacası SmartChoise Battery EA, orijinal SmartChoise motorunun güvenilirliğini, gelişmiş koruma sistemlerinin sağladığı güvenliği ve kanıtlanmış bir yapının sadeliğini bir araya getirir, otomatik işlemlerinde güven, kontrol ve tutarlılığa önem verenler için ideal bir çözümdür.