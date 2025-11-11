SmartChoise Battery

SmartChoise Battery EA
 Klasik SmartChoise Expert Advisor’ın (v8.2) rafine edilmiş ve istikrarlı bir devam sürümüdür.

Kullanıcı kılavuzu, profil sayfamdaki bağlantı üzerinden erişilebilir.

Bu sürüm, birçok traderın istikrarlı ve öngörülebilir davranışı nedeniyle benimsediği önceki nöral mantığı ve klasik filtre sistemini korur. Sürekli değişim yerine, orijinal işlem akışını, yani netlik ve sadeliği tercih edenler için tasarlanmıştır.

Battery EA, SmartChoise’a ait tüm güvenlik katmanlarını, risk kontrollerini ve toparlanma mekanizmalarını içerir ve her piyasa koşulunda disiplinli bir işlem yönetimi sağlar. Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls ve Safe Mode gibi aynı koruma mantığıyla uyumlu olmaya devam eder, böylece zaman içinde hesabın güvenliğini ve dengesini korur.

Yeni sürümlerin aksine, bu dal sabit kalacak ve hemen hiç bakım gerektirmeyecek, bu da iç mantıkta veya ayarların davranışında değişiklik istemeyen ve tutarlı performans arayan traderlar için güvenilir bir seçenek olmasını sağlar.

Kısacası SmartChoise Battery EA, orijinal SmartChoise motorunun güvenilirliğini, gelişmiş koruma sistemlerinin sağladığı güvenliği ve kanıtlanmış bir yapının sadeliğini bir araya getirir, otomatik işlemlerinde güven, kontrol ve tutarlılığa önem verenler için ideal bir çözümdür.

Yazarın diğer ürünleri
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.16 (68)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.82 (11)
Uzman Danışmanlar
SmartBid – XAU/USD için M10 Zaman Çerçevesinde Sinir Ağı Tabanlı Ticaret Sistemi Piyasa koşullarına göre giriş ve çıkış noktalarını optimize etmek için sinir ağı kullanan gelişmiş bir ticaret sistemi. Akıllı ticaret yönetimi, risk ayarlı pozisyon büyüklüğü ve genel zarar yönetimi için entegre bir toparlanma stratejisi sunmak üzere tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir risk seviyeleri, spread filtreleri, stop loss ayarları ve ticaret saatleri ile bu EA, veri odaklı bir otomatik ticaret yaklaşımı ara
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise MT4 EA – XAU/USD (Altın) için M15 Zaman Diliminde Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi Kullanıcı Kılavuzu: Profil sayfamda bulunan bağlantıdan ulaşılabilir. Şu anda MT5 sürümüyle aynıdır — bazı seçenekler MT4 sürümünden kaldırılmıştır, ancak mevcut tüm ayarlar orada açıklanmıştır. Özel bir MT4 kılavuzu gelecekte yayınlanacaktır. SmartChoise MT4, uzun vadeli ve kontrollü büyüme için tasarlanmış, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir sinir ağı motoru ile çalışır. Akıllı girişler,
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Yardımcı programlar
SmartLimits - Görsel Bekleyen Emir Yöneticisi SmartLimits , bekleyen emirlerinizi doğrudan grafikte tam görsel kontrolle yönetmenizi sağlayan profesyonel bir işlem aracıdır. MetaTrader emir pencerelerini açmadan, sezgisel bir grafik paneli üzerinden Alım (Buy) veya Satım (Sell) Limit ve Stop emirleri oluşturmanıza, ayarlamanıza ve onaylamanıza olanak tanır. Bu araç, tekrarlayan işlemleri en aza indirip olası giriş hatalarını azaltarak, emirlerini hızlı ve düzenli bir şekilde görsel olarak yönetm
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt