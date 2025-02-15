SmartBid – Neuronales Netzwerk-basiertes Handelssystem für XAU/USD auf dem M10-Zeitrahmen

Ein fortschrittliches Handelssystem, das ein neuronales Netzwerk nutzt, um die Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage der Marktbedingungen zu optimieren. Es wurde entwickelt, um intelligentes Handelsmanagement, risikoadjustierte Positionsgrößen und eine integrierte Wiederherstellungsstrategie zur Verwaltung des gesamten Drawdowns bereitzustellen.

Mit anpassbaren Risikostufen, Spread-Filtern, Stop-Loss-Einstellungen und Handelszeiten ist dieses EA ideal für Trader, die einen datengesteuerten Ansatz für den automatisierten Handel suchen.

Hauptfunktionen:

Risikomanagement und Handelsfilterung

Risikostufen-Auswahl: Niedrig – Konservativer Ansatz mit reduzierter Risikobereitschaft. Hoch – Aggressive Strategie für potenziell höhere Renditen.

Maximale Spread-Kontrolle: Begrenzung der Handelsausführung, wenn der Spread einen festgelegten Schwellenwert überschreitet, um die Auswirkungen von Slippage zu minimieren.



Stop-Loss und Wiederherstellungsmechanismus

Fester Stop-Loss-Prozentsatz: Definiert den maximal zulässigen Drawdown (DD) für das Konto. Im Gegensatz zu positionsbasierten Stop-Losses gilt dies für das gesamte Konto-Equity.

Stop-Loss-Niveau: Festlegung eines absoluten Stop-Loss in Punkten zur zusätzlichen Absicherung der Positionen.



Anpassbare Handelszeiten

Vollständig anpassbare Handelspläne, die es Tradern ermöglichen, aktive Handelszeiten für jeden Wochentag festzulegen.

Intelligentes, neuronales Netzwerk-basiertes Trading

Nutzt ein maschinelles Lernmodell zur Analyse der Marktbedingungen und zur Identifizierung optimaler Ein- und Ausstiegspunkte.

Integrierte Wiederherstellungsstrategie

Implementiert einen strategischen Wiederherstellungsmechanismus, um den Gesamtdrawdown effizient zu verwalten und Verluste zu minimieren.

Zusätzliche Funktionen

Anpassung der Magic Number: Erlaubt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer EAs ohne Handelskonflikte.

Handelskommentare: Möglichkeit, den Namen des EAs in Handelskommentaren zu hinterlegen, um die Nachverfolgung und Analyse zu erleichtern.

Dieses EA kombiniert KI-gestützte Marktanalyse mit strukturiertem Risikomanagement und einer umfassenden Wiederherstellungsstrategie und bietet somit eine leistungsstarke Lösung für Trader, die ihre automatisierten Handelsleistungen optimieren möchten.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, um sicherzustellen, dass Sie sich mit der Funktionsweise des EAs und seiner Strategie wohlfühlen. Auf diese Weise können Sie die Einstellungen an Ihre persönliche Risikotoleranz und Ihren Handelsstil anpassen.



