SmartBid – Neuronales Netzwerk-basiertes Handelssystem für XAU/USD auf dem M10-Zeitrahmen

Ein fortschrittliches Handelssystem, das ein neuronales Netzwerk nutzt, um die Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage der Marktbedingungen zu optimieren. Es wurde entwickelt, um intelligentes Handelsmanagement, risikoadjustierte Positionsgrößen und eine integrierte Wiederherstellungsstrategie zur Verwaltung des gesamten Drawdowns bereitzustellen.

Mit anpassbaren Risikostufen, Spread-Filtern, Stop-Loss-Einstellungen und Handelszeiten ist dieses EA ideal für Trader, die einen datengesteuerten Ansatz für den automatisierten Handel suchen.

Hauptfunktionen:

  1. Risikomanagement und Handelsfilterung
  • Risikostufen-Auswahl:
    • Niedrig – Konservativer Ansatz mit reduzierter Risikobereitschaft.
    • Hoch – Aggressive Strategie für potenziell höhere Renditen.
  • Maximale Spread-Kontrolle:
    • Begrenzung der Handelsausführung, wenn der Spread einen festgelegten Schwellenwert überschreitet, um die Auswirkungen von Slippage zu minimieren.
  1. Stop-Loss und Wiederherstellungsmechanismus
  • Fester Stop-Loss-Prozentsatz:
    • Definiert den maximal zulässigen Drawdown (DD) für das Konto. Im Gegensatz zu positionsbasierten Stop-Losses gilt dies für das gesamte Konto-Equity.
  • Stop-Loss-Niveau:
    • Festlegung eines absoluten Stop-Loss in Punkten zur zusätzlichen Absicherung der Positionen.
  1. Anpassbare Handelszeiten
  • Vollständig anpassbare Handelspläne, die es Tradern ermöglichen, aktive Handelszeiten für jeden Wochentag festzulegen.
  1. Intelligentes, neuronales Netzwerk-basiertes Trading
  • Nutzt ein maschinelles Lernmodell zur Analyse der Marktbedingungen und zur Identifizierung optimaler Ein- und Ausstiegspunkte.
  1. Integrierte Wiederherstellungsstrategie
  • Implementiert einen strategischen Wiederherstellungsmechanismus, um den Gesamtdrawdown effizient zu verwalten und Verluste zu minimieren.
  1. Zusätzliche Funktionen
  • Anpassung der Magic Number: Erlaubt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer EAs ohne Handelskonflikte.
  • Handelskommentare: Möglichkeit, den Namen des EAs in Handelskommentaren zu hinterlegen, um die Nachverfolgung und Analyse zu erleichtern.

Dieses EA kombiniert KI-gestützte Marktanalyse mit strukturiertem Risikomanagement und einer umfassenden Wiederherstellungsstrategie und bietet somit eine leistungsstarke Lösung für Trader, die ihre automatisierten Handelsleistungen optimieren möchten.

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, um sicherzustellen, dass Sie sich mit der Funktionsweise des EAs und seiner Strategie wohlfühlen. Auf diese Weise können Sie die Einstellungen an Ihre persönliche Risikotoleranz und Ihren Handelsstil anpassen.


Bewertungen 11
Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Weitere Produkte dieses Autors
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experten
SmartChoise Battery EA Eine verfeinerte und stabile Fortführung des klassischen SmartChoise Expert Advisor (v8.2). Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar. Diese Edition bewahrt die frühere neuronale Logik und das klassische Filtersystem, die viele Trader wegen ihres ruhigen und gut vorhersagbaren Verhaltens geschätzt haben. Sie ist für alle gedacht, die den ursprünglichen Trading Flow bevorzugen und mehr Wert auf Klarheit und Einfachheit legen als auf ständige
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experten
SmartChoise MT4 EA – Neural Network–Basiertes Handelssystem für XAU/USD (Gold) im M15-Zeitrahmen Benutzerhandbuch: Über den Link auf meiner Profilseite verfügbar. Aktuell entspricht es der MT5-Version — einige Optionen wurden in der MT4-Version entfernt, aber alle aktuellen Einstellungen werden dort erklärt. Ein spezielles MT4-Handbuch wird in Zukunft veröffentlicht. SmartChoise MT4 wurde für langfristiges, kontrolliertes Wachstum entwickelt, unterstützt von einer Neural-Network-Engine, die sich
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Utilitys
SmartLimits - Visueller Manager für Pending Orders SmartLimits ist ein professionelles Trading-Tool, mit dem du Pending Orders direkt auf dem Chart mit vollständiger visueller Kontrolle verwalten kannst. Es ermöglicht dir, Buy- oder Sell-Limit- und Stop-Orders über ein intuitives On-Chart-Panel zu erstellen, anzupassen und zu bestätigen – ohne die Orderfenster von MetaTrader zu öffnen. Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die eine schnelle und organisierte visuelle Handhabung von Orders bevo
FREE
Boris Jedamzik
209
Boris Jedamzik 2025.05.17 13:45 
 

I use it on H8. Backtestperformance start 1000 USD since 2023-05-17 around end 5000 USD (fusion markets) and since 2025-01-17 around end 1770 USD. The biggest DD is in moment on M10. M1 is a little bit better. Very good EA

PS: a good combination is H1 and H8.

Lucas Lauer
339
Lucas Lauer 2025.05.02 03:01 
 

Another awesome EA developed. In a market where several EAs and manual traders are losing money, this EA is giving awesome results for me. Thank you another one Gabriel!

Edit: People that say bad things about this EA are newbie traders that don't use a hard stop loss. Every strategy in the world will break your account if you don't use a stop loss. The SL is your friend, not your enemy.

Giorgio
50
Giorgio 2025.04.23 18:57 
 

The bot performs well, as soon as the market goes against you it will lose your account trying to open more positions to offset the losses in the hope for a reversal(a bit like a martingale system without the doubling). I have lost a total of four accounts trading this bot.

I have always used the minimum lot size of 0.01

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.04.23 19:25
Thank you for your honest feedback — I’m truly sorry to hear about your experience. SmartBid is not a martingale system. It uses dynamic lot sizing based on your risk settings and equity, with built-in hard stop and recovery limits to manage drawdown. However, like any trading system, results can vary greatly depending on account size, broker conditions, risk level, and how it's configured. For accounts < $500 recovery might be too much, so maybe you need a different strategy... I'm running a $500 account since 24 February that got to $1000+, setting a low Hard Stop on small accounts will not do well with this strategy. I always recommend starting on a demo account and using conservative settings, especially for smaller balances. Matching the risk level to your comfort and equity is crucial. Many users (myself included) have had consistent positive results by keeping a balanced approach. That said, I really appreciate you taking the time to share your experience — every review helps me improve the EA further. I’ll keep working to make it even safer and more adaptive.
vishal patel
172
vishal patel 2025.03.20 15:58 
 

The EA is working smoothly, well optimized... devloper is very supportive.

Robin Andrew
53
Robin Andrew 2025.03.13 17:43 
 

I've been forward-testing this on demo since release. It's very good as long as you have at least double the recommended funds to manage drawdowns. I'm looking forward to running this on a live account after two more months of testing. But for now, kudos to the author for making a reliable EA.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.03.11 10:28 
 

very good

Akhmad Khoirul Anam
611
Akhmad Khoirul Anam 2025.02.28 15:17 
 

There is no resistance at all, and drawdown management is only done through averaging... How much money will be needed for this? Ideally, when there is a signal to go down, it should switch to sell. you have to improve it

bad entry

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.02.28 16:04
I understand your concerns. The EA’s strategy works with recovery and dynamic averaging based on the market conditions. When a position is open, the EA attempts to recover it until the Hard Stop is hit, based on the risk level you've set. This recovery method is part of the design, and the Hard Stop percentage represents the maximum drawdown you're willing to tolerate before the EA stops trading. If you're looking for a different strategy, perhaps one that switches to sell when the market turns, this EA might not align with your goals. That's why I always recommend testing on a demo account first to see if it matches your trading style and risk tolerance. In trading, there are no "bad entries"—it’s about how the strategy adapts to market conditions. If you prefer a different approach, I suggest exploring other strategies that might suit your preferences better. For me, this strategy has worked the best, and it's still performing well even now. The recovery mechanism and risk management features have proven to be effective when used with the right settings. However, I understand that every trader has different preferences and risk tolerance. If this approach doesn’t match what you’re looking for, feel free to explore other strategies, but for me, it’s been a solid method. Also, I've noticed you gave me 2 stars for User Support. I've responded to every question you had in due time and with additional details. This tells me a lot about your character. If your review is the same for the EA, it reflects the same approach—judging it based on a single instance rather than considering the overall performance and how it works with the right settings over time. I always aim to provide the best support and improve the product, and I hope you can see that in the long run.
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.02.27 12:30 
 

EA not recommended, floating long, trades open for days if the operation goes against swap costs, it is dedicated to opening other trades until at some point it possibly closes the set.

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 12:59
The EA's recovery feature can be disabled by setting a small Hard Stop, which will limit the drawdown instead of allowing the EA to manage and recover positions over time. The strategy is clearly explained in the product description, and it is designed to allow for recovery rather than closing trades immediately at a loss. Always test on a demo account before trading live to ensure you are comfortable with how the EA works and its strategy. That way, you can fine-tune the settings to match your personal risk tolerance and trading style.
Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.02.27 05:01 
 

The EA need to improve a lot, entries are not very good, i had 3 trades opened for each mode, in all the accounts with diferent brokers has bad entries, i like a lot Gabriel but honestly need to improve Smartbid.

Gabriel, you know that im using default settings, same for smartchoice, is stuck in the market right know, never recovers!!

UPDATE: 11-04-25 The last updates improved a lot the EA behaviour, is a good mix with smartchoice, i increase the stars in the review, hope in a couple of months update to 5 stars!!

UPDATE: 24-04-25 Sadly again the EA blow many accounts, accounts with more than $1K, I know that these week Gabriel will update the NN but honestly i been using for a long time smartbid and smartchoise and Smartbid most of the time blow the accounts when a trend reversal happend. Ill keep only smartchoise.

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.02.27 10:24
I understand your frustration, and I appreciate your honesty. The EA's strategy is designed to try and recover trades that are in drawdown, as long as the Hard Stop has not been reached.
The entries might seem off at times, but the EA is designed to manage risk and drawdowns, not to predict the market perfectly every time. While it may not always get the entries right, the recovery mechanism is there to handle situations like this and try to bring the account back to profitability over time.
Please share your settings so I can duplicate this issue. So far, on my account, SmartBid is in profit. By reviewing your settings, we can try to identify any potential adjustments to improve your results.
kemse
144
kemse 2025.02.24 17:51 
 

another good work from this dev

Alexandr Malanici
188
Alexandr Malanici 2025.02.24 01:16 
 

So far so good, I will keep updating.

Antwort auf eine Rezension