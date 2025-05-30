SmartChoise MT4

5

SmartChoise MT4 EA – Neural Network–Basiertes Handelssystem für XAU/USD (Gold) im M15-Zeitrahmen

  • Benutzerhandbuch: Über den Link auf meiner Profilseite verfügbar.
    Aktuell entspricht es der MT5-Version — einige Optionen wurden in der MT4-Version entfernt, aber alle aktuellen Einstellungen werden dort erklärt.
    Ein spezielles MT4-Handbuch wird in Zukunft veröffentlicht.

  • SmartChoise MT4 wurde für langfristiges, kontrolliertes Wachstum entwickelt, unterstützt von einer Neural-Network-Engine, die sich an veränderte Marktbedingungen anpasst.
    Ziel ist es, intelligente Einstiege, kontrolliertes Risiko und eine stetige Erholung von Drawdowns zu ermöglichen – ohne Martingale-Strategie.

  • Dieses EA richtet sich an Nutzer, die Wert auf Konsistenz, Transparenz und Flexibilität legen, um das Risiko individuell anpassen zu können.

Kerntechnologien

  • Neural Network–Basierte Entscheidungen: Analysiert kontinuierlich Live-Daten und passt das Handelsverhalten an.

  • Kein Martingale: Fokus auf nachhaltiges Wachstum ohne exponentielles Risiko.

  • Dynamische Lotgröße: Basierend auf Eigenkapital, Volatilität, Trendstärke und Marktbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Mehrere Risikostufen: Low, Medium, High, Extreme

  • Handelsstile: Conservative (weniger Trades), Aggressive (mehr Trades)

  • Trendstrategie: Verbessert und optimiert für Zuverlässigkeit

  • Fortschrittliches Recovery-System: Intelligente Verwaltung von Drawdowns

  • Virtueller Take Profit, Stop Loss & Trailing Stop: (versteckt vor Broker)

  • Support/Resistance & Candlestick-Erkennung (optional)

  • News-Filter: Handelspausen um wichtige Ereignisse

  • Eingebaute Panel-Buttons für manuelle Einstiege und Recovery

Wichtige Hinweise

  • Kleine Konten sind für Recovery-Strategien möglicherweise nicht ideal, da die Drawdown-Kapazität begrenzt ist.

  • Verwende Hard Stop % und SL für sichereres Trading bei kleineren Konten.

  • Wird das Recovery-System deaktiviert oder eine feste Lotgröße genutzt, verwandelt sich das EA in einen einfachen TP/SL-Bot.

  • Wird ein Take Profit oder Trailing Stop gesetzt, deaktiviert sich die interne Gewinnlogik des EAs. Trades werden dann nur bei Erreichen des gesetzten TP oder Trailing-Levels geschlossen.

  • Backtesting kann die Live-Ergebnisse nicht exakt abbilden, da das Neural Network adaptiv arbeitet. Bitte immer zuerst auf einem Demo-Konto testen.

Empfohlene Nutzung

  • Kleine Konten

    • Verwende Low oder Medium Risk

    • Fokus auf Kapitalerhalt und stetiges Wachstum

  • Größere Konten / Erfahrene Nutzer

    • Können High oder Extreme Risk erkunden

    • Für höhere Renditestrategien mit größerer Drawdown-Toleranz geeignet

Grundkonfiguration

  • Risikostufe: Low (1), Medium (2), High (3), Extreme (4)

  • Handelsstil: Conservative (C) (weniger Trades, geringeres Risiko) oder Aggressive (A) (mehr Trades, höheres Risiko)

  • Hard Stop %: Tägliches Verlustlimit (z. B. 20 = max. 20% Eigenkapital-Drawdown)

  • Max Spread: Kontrolliert den Einstieg in volatilen Phasen

  • Virtueller (versteckter) Trailing Stop Loss – SL-Level werden nur intern vom EA verwaltet. Dies bietet besseren Schutz und verhindert unerwünschte Eingriffe.

News-Filter

  • Pausiert Einstiege vor/nach wichtigen Nachrichten (Low, Medium, High)

  • Pufferzeit vor/nach Nachrichtenereignissen individuell anpassbar

  • Hinweis: WebRequest muss für die Nachrichtenfilterung aktiviert sein

Trade-Kommentare

Jeder Trade enthält einen Kommentar zur Strategie-Identifikation:

  • NN = Neural Network

  • TR = Trend

  • R = Recovery

  • M = Manueller Einstieg über Panel-Buttons

  • MR = Manuelles Recovery durch Panel-Buttons hinzugefügt

Beispiel:
SmartChoise_4A_NN bedeutet:

  • Extreme Risk (4) – 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Extreme

  • Aggressive (A) – C = Conservative, A = Aggressive

  • Neural Network (NN) Strategie – NN = Neural Network, TR = Trend

Vor dem Live-Trading

  • Teste das EA immer zuerst auf einem Demo-Konto, um zu verstehen, wie es mit deinen Einstellungen und deinem Broker arbeitet.
    So stellst du sicher, dass dein Risiko im Einklang mit deinen Erwartungen steht.

  • Zur Risikostreuung kannst du mehrere Charts mit unterschiedlichen Magic Numbers laufen lassen.

Zusätzliche Hinweise

  • Um die Nutzung sicherer und einfacher zu gestalten, habe ich die meisten Optionen entfernt, die die Lotgröße erhöhen. Einige Nutzer hatten zu hohe Risiken gewählt, ohne die Auswirkungen vollständig zu verstehen.

  • Manche Strategien waren zu riskant, daher wurde das Neural Network verbessert und nur die erweiterte Trendstrategie beibehalten, die stabilere und zuverlässigere Ergebnisse zeigt.

  • Die meisten verfügbaren Einstellungen ähneln der MT5-Version, bitte das Handbuch vor der Nutzung eines Live-Kontos sorgfältig lesen.

  • Hinweis: Wenn ein Take Profit oder Trailing Stop gesetzt wird, deaktiviert sich die interne Gewinnlogik des EAs. Trades werden dann ausschließlich bei Erreichen des TP oder Trailing-Levels geschlossen.


Bewertungen 1
Lester David Saldana Reyes
412
Lester David Saldana Reyes 2025.10.20 13:04 
 

This EA is pure gold!

Antwort auf eine Rezension