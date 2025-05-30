SmartChoise MT4
- Experten
- Gabriel Costin Floricel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
SmartChoise MT4 EA – Neural Network–Basiertes Handelssystem für XAU/USD (Gold) im M15-Zeitrahmen
-
Benutzerhandbuch: Über den Link auf meiner Profilseite verfügbar.
Aktuell entspricht es der MT5-Version — einige Optionen wurden in der MT4-Version entfernt, aber alle aktuellen Einstellungen werden dort erklärt.
Ein spezielles MT4-Handbuch wird in Zukunft veröffentlicht.
-
SmartChoise MT4 wurde für langfristiges, kontrolliertes Wachstum entwickelt, unterstützt von einer Neural-Network-Engine, die sich an veränderte Marktbedingungen anpasst.
Ziel ist es, intelligente Einstiege, kontrolliertes Risiko und eine stetige Erholung von Drawdowns zu ermöglichen – ohne Martingale-Strategie.
-
Dieses EA richtet sich an Nutzer, die Wert auf Konsistenz, Transparenz und Flexibilität legen, um das Risiko individuell anpassen zu können.
Kerntechnologien
-
Neural Network–Basierte Entscheidungen: Analysiert kontinuierlich Live-Daten und passt das Handelsverhalten an.
-
Kein Martingale: Fokus auf nachhaltiges Wachstum ohne exponentielles Risiko.
-
Dynamische Lotgröße: Basierend auf Eigenkapital, Volatilität, Trendstärke und Marktbedingungen.
Hauptmerkmale
-
Mehrere Risikostufen: Low, Medium, High, Extreme
-
Handelsstile: Conservative (weniger Trades), Aggressive (mehr Trades)
-
Trendstrategie: Verbessert und optimiert für Zuverlässigkeit
-
Fortschrittliches Recovery-System: Intelligente Verwaltung von Drawdowns
-
Virtueller Take Profit, Stop Loss & Trailing Stop: (versteckt vor Broker)
-
Support/Resistance & Candlestick-Erkennung (optional)
-
News-Filter: Handelspausen um wichtige Ereignisse
-
Eingebaute Panel-Buttons für manuelle Einstiege und Recovery
Wichtige Hinweise
-
Kleine Konten sind für Recovery-Strategien möglicherweise nicht ideal, da die Drawdown-Kapazität begrenzt ist.
-
Verwende Hard Stop % und SL für sichereres Trading bei kleineren Konten.
-
Wird das Recovery-System deaktiviert oder eine feste Lotgröße genutzt, verwandelt sich das EA in einen einfachen TP/SL-Bot.
-
Wird ein Take Profit oder Trailing Stop gesetzt, deaktiviert sich die interne Gewinnlogik des EAs. Trades werden dann nur bei Erreichen des gesetzten TP oder Trailing-Levels geschlossen.
-
Backtesting kann die Live-Ergebnisse nicht exakt abbilden, da das Neural Network adaptiv arbeitet. Bitte immer zuerst auf einem Demo-Konto testen.
Empfohlene Nutzung
-
Kleine Konten
-
Verwende Low oder Medium Risk
-
Fokus auf Kapitalerhalt und stetiges Wachstum
-
-
Größere Konten / Erfahrene Nutzer
-
Können High oder Extreme Risk erkunden
-
Für höhere Renditestrategien mit größerer Drawdown-Toleranz geeignet
-
Grundkonfiguration
-
Risikostufe: Low (1), Medium (2), High (3), Extreme (4)
-
Handelsstil: Conservative (C) (weniger Trades, geringeres Risiko) oder Aggressive (A) (mehr Trades, höheres Risiko)
-
Hard Stop %: Tägliches Verlustlimit (z. B. 20 = max. 20% Eigenkapital-Drawdown)
-
Max Spread: Kontrolliert den Einstieg in volatilen Phasen
-
Virtueller (versteckter) Trailing Stop Loss – SL-Level werden nur intern vom EA verwaltet. Dies bietet besseren Schutz und verhindert unerwünschte Eingriffe.
News-Filter
-
Pausiert Einstiege vor/nach wichtigen Nachrichten (Low, Medium, High)
-
Pufferzeit vor/nach Nachrichtenereignissen individuell anpassbar
-
Hinweis: WebRequest muss für die Nachrichtenfilterung aktiviert sein
Trade-Kommentare
Jeder Trade enthält einen Kommentar zur Strategie-Identifikation:
-
NN = Neural Network
-
TR = Trend
-
R = Recovery
-
M = Manueller Einstieg über Panel-Buttons
-
MR = Manuelles Recovery durch Panel-Buttons hinzugefügt
Beispiel:
SmartChoise_4A_NN bedeutet:
-
Extreme Risk (4) – 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Extreme
-
Aggressive (A) – C = Conservative, A = Aggressive
-
Neural Network (NN) Strategie – NN = Neural Network, TR = Trend
Vor dem Live-Trading
-
Teste das EA immer zuerst auf einem Demo-Konto, um zu verstehen, wie es mit deinen Einstellungen und deinem Broker arbeitet.
So stellst du sicher, dass dein Risiko im Einklang mit deinen Erwartungen steht.
-
Zur Risikostreuung kannst du mehrere Charts mit unterschiedlichen Magic Numbers laufen lassen.
Zusätzliche Hinweise
-
Um die Nutzung sicherer und einfacher zu gestalten, habe ich die meisten Optionen entfernt, die die Lotgröße erhöhen. Einige Nutzer hatten zu hohe Risiken gewählt, ohne die Auswirkungen vollständig zu verstehen.
-
Manche Strategien waren zu riskant, daher wurde das Neural Network verbessert und nur die erweiterte Trendstrategie beibehalten, die stabilere und zuverlässigere Ergebnisse zeigt.
-
Die meisten verfügbaren Einstellungen ähneln der MT5-Version, bitte das Handbuch vor der Nutzung eines Live-Kontos sorgfältig lesen.
-
Hinweis: Wenn ein Take Profit oder Trailing Stop gesetzt wird, deaktiviert sich die interne Gewinnlogik des EAs. Trades werden dann ausschließlich bei Erreichen des TP oder Trailing-Levels geschlossen.
This EA is pure gold!