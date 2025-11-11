SmartChoise Battery

SmartChoise Battery EA
 Une version raffinée et stable du classique SmartChoise Expert Advisor (v8.2).
Le manuel d’utilisation est disponible via le lien sur ma page de profil.

Cette édition conserve l’ancienne logique neuronale et le système de filtres classiques que de nombreux traders ont appréciés pour leur comportement stable et prévisible. Elle est conçue pour ceux qui préfèrent le flux de trading original, en privilégiant la clarté et la simplicité plutôt qu’une évolution permanente.

La Battery EA intègre l’ensemble des couches de sécurité, contrôles de risque et mécanismes de récupération de SmartChoise, afin d’assurer une gestion disciplinée des trades dans toutes les conditions de marché. Elle reste compatible avec la même logique de protection, comme Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls et Safe Mode, pour préserver la sécurité et la stabilité du compte dans la durée.

Contrairement aux versions plus récentes, cette branche restera figée et presque sans maintenance, ce qui en fait un choix fiable pour les traders qui souhaitent une performance constante sans modification de la logique interne ni du comportement des réglages.

En résumé, SmartChoise Battery EA offre la fiabilité du moteur SmartChoise original, la sécurité de systèmes de protection avancés et la simplicité d’une structure éprouvée, idéale pour ceux qui recherchent confiance, contrôle et constance dans leur trading automatisé.

Plus de l'auteur
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.16 (68)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.82 (11)
Experts
SmartBid – Système de Trading basé sur un Réseau Neuronal pour XAU/USD sur le Time Frame M10 Un système de trading avancé utilisant un réseau neuronal pour optimiser les points d'entrée et de sortie en fonction des conditions du marché. Il est conçu pour offrir une gestion intelligente des transactions, un dimensionnement des positions ajusté au risque et une stratégie de récupération intégrée pour gérer le drawdown global. Avec des niveaux de risque personnalisables, des filtres de spread, des
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experts
SmartChoise MT4 EA – Système de Trading Alimenté par un Réseau Neuronal pour XAU/USD (Or) sur Timeframe M15 Manuel Utilisateur : Disponible via le lien sur ma page de profil. Pour l’instant, il correspond à la version MT5 — certaines options ont été supprimées dans la version MT4, mais tous les paramètres actuels y sont expliqués. Un manuel spécifique à MT4 sera publié ultérieurement. SmartChoise MT4 est conçu pour une croissance à long terme, contrôlée, alimentée par un moteur de réseau neurona
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Utilitaires
SmartLimits - Gestionnaire Visuel d’Ordres en Attente SmartLimits est un outil de trading professionnel qui vous permet de gérer vos ordres en attente directement sur le graphique avec un contrôle visuel complet. Il vous permet de créer, ajuster et confirmer des ordres Buy ou Sell Limit et Stop via un panneau intuitif sur le graphique, sans avoir à ouvrir les fenêtres d’ordres de MetaTrader. Cet outil est conçu pour les traders qui préfèrent une méthode rapide et organisée pour gérer leurs ordre
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis