SmartChoise Battery EA

Une version raffinée et stable du classique SmartChoise Expert Advisor (v8.2).

Le manuel d’utilisation est disponible via le lien sur ma page de profil.



Cette édition conserve l’ancienne logique neuronale et le système de filtres classiques que de nombreux traders ont appréciés pour leur comportement stable et prévisible. Elle est conçue pour ceux qui préfèrent le flux de trading original, en privilégiant la clarté et la simplicité plutôt qu’une évolution permanente.

La Battery EA intègre l’ensemble des couches de sécurité, contrôles de risque et mécanismes de récupération de SmartChoise, afin d’assurer une gestion disciplinée des trades dans toutes les conditions de marché. Elle reste compatible avec la même logique de protection, comme Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls et Safe Mode, pour préserver la sécurité et la stabilité du compte dans la durée.

Contrairement aux versions plus récentes, cette branche restera figée et presque sans maintenance, ce qui en fait un choix fiable pour les traders qui souhaitent une performance constante sans modification de la logique interne ni du comportement des réglages.

En résumé, SmartChoise Battery EA offre la fiabilité du moteur SmartChoise original, la sécurité de systèmes de protection avancés et la simplicité d’une structure éprouvée, idéale pour ceux qui recherchent confiance, contrôle et constance dans leur trading automatisé.