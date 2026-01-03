Dies ist ein ausgeklügeltes **TrendDashboardPro* optimiert für **Deriv Synthetische Indizes,cfd,Krypto,Metalle und Währungspaare**. wie es funktioniert:





## **GESAMTSTRATEGIE**

Dieser EA verwendet **Multiple Moving Average Crossovers** mit **erweiterten Filtern**, um Trends zu handeln, indem er alle Zeitrahmen von M1 bis MN über den stärksten Zusammenfluss aller Zeitrahmen überprüft. Er ist speziell für synthetische Indizes (Volatilitätsindizes) optimiert, die andere Eigenschaften als traditionelle Forex-Paare haben, und funktioniert auch mit cfd, Krypto, Metallen und Währungspaaren mit hoher Genauigkeit





### **. Wichtige erweiterte Funktionen**





#### **A. Intelligente Filter (Was macht es so anspruchsvoll)**

1. **Volatilitätsfilter (ATR)**:

- Misst die Marktvolatilität anhand der Average True Range

- Handelt nur, wenn die Volatilität über dem Schwellenwert "MinVolatility" liegt

- Verhindert den Handel in flachen Märkten mit geringer Volatilität





2. **RSI-Filter**:

- Verwendet den RSI, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen zu vermeiden

- Handelt nur, wenn der RSI zwischen `RSIOSLevel` (30) und `RSIOBLevel` (70) liegt

- Verhindert das Eingehen von Geschäften bei Extremen





#### **B. Risikomanagement-Funktionen**

1. **Trailing Stop Loss**:

- Verschiebt den Stop Loss, wenn der Handel profitabel wird

- Beginnt mit dem Trailing nach `TrailStartPips` (300 Pips)

- Bewegt sich in Schritten von `TrailStepPips` (100 Pips)





2. **Flexible Lot-Größe**:

- **Risikobasiert**: Berechnet die Losgröße basierend auf dem prozentualen Risiko des Kontos

- **Festes Lot**: Verwendet `FixedLot` wenn `RiskPercent = 0`

- Formel: Lot = (Saldo × Risiko%) / (SL in Pips × Tickwert)`





3. **Handelslimits**:

- Maximales Handelslimit (`MaxTrades = 5`)

- Option zur Durchsetzung oder nicht über `UseMaxTradesLimit`





#### **C. Positionsverwaltung**

1. **Gegenläufiges Signal Schließen**: Schließt bestehende Trades, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint

2. **Verhinderung doppelter Signale**: `OneOrderPerSignal` verhindert mehrere Trades auf das gleiche Signal

3. **Kerzenbasierter Handel**: OneOrderPerCandle" begrenzt auf einen Handel pro Kerze





## **WIE ES TICKS VERARBEITET**





### **Optimiert für Deriv-Synthetik:**

1. **Tick-Verarbeitung**: `UsePerTick = true` für maximale Reaktionsfähigkeit

2. **ORDER_FILLING_IOC**: Immediate-or-Cancel-Auftragstyp (empfohlen für Synthetics)

3. **Wiederholungslogik**: Bis zu 5 Wiederholungen mit einer Verzögerung von 200ms bei hohem Marktaufkommen

4. **Fehlerbehandlung**: Spezifische Fehlercodes für synthetische Indizes





```





## **KRITISCHE MERKMALE FÜR SYNTHETISCHE INDIZES**





### **1. Synthetik-spezifische Optimierungen**

- **Hohe Schwankungstoleranz**: `MaxSlippage = 20 Punkte` (synthetische Indizes haben oft größere Streuungen)

- **Schnelle Ausführung**: IOC-Fill-Typ verhindert hängende Aufträge

- **Fehlerbehandlung**: Beinhaltet synthetikspezifische Fehlercodes (4756)

- **Keine Einschränkung der Handelssitzung**: Synthetics handeln 24/7





### **2. Volatilitätsanpassung**

- **ATR-Filter**: Unverzichtbar für Synthetics, die plötzliche Volatilitätsspitzen aufweisen können

- Breite Stop-Losses**: Standardmäßig 500 Pips SL (Synthetics bewegen sich schnell)

- **Große Take Profits**: Standard 1000 Pips TP





## **EINGABEPARAMETER KATEGORISIERT**





### **Signalerzeugung:**

- FastMAPeriod/SlowMAPeriod": MA-Perioden (5/20)

- `MAMethode`: SMA standardmäßig

- Umkehrmodus": Signale invertieren





### **Risikomanagement:**

- RisikoProzent`: Risiko pro Handel (0 = festes Lot)

- StopLossPips/TakeProfitPips`: In Pips (nicht in Punkten)

- TrailingStop verwenden": Trailing einschalten

- TrailStartPips/TrailStepPips`: Trailing-Parameter





### **Filter:**

- Volatilitäts-Filter verwenden": ATR-basierter Filter

- MinVolatilität": Minimaler ATR-Wert

- `UseRSIFilter`: RSI-Filter

- RSIPeriod/RSIOBLevel/RSIOSLevel`: RSI-Parameter





### **Handelsmanagement:**

- `MaxTrades`: Maximal offene Trades

- CloseOnOppositeSignal`: Schließen bei Gegensignalen

- OneOrderPerCandle/OneOrderPerSignal`: Steuerung der Handelsfrequenz





### **Ausführung:**

- MaxWiederholungen/RetryDelayMs`: Wiederholungen der Orderausführung

- `MaxSlippage`: Maximal erlaubte Slippage





## **VORTEILE**





### **1. Für synthetische Indizes, CFDs, Kryptowährungen, Metalle und Währungspaare**

- **Schnelle Ausführung**: Kritisch für sich schnell bewegende synthetische Märkte

- **Volatilitätsfilter**: Passt sich an wechselnde Volatilitätsbedingungen an

- **Robuste Fehlerbehandlung**: Behandelt häufige Fehler der synthetischen Plattform

- **24/7 Handel**: Keine Sitzungsbeschränkungen erforderlich





### **2. Allgemeine Vorteile:**

- **Mehrere Filter**: Reduziert falsche Signale

- **Erweitertes Risikomanagement**: Trailing Stops, prozentuales Risiko

- **Handelslimits**: Verhindert den Über-Handel

- **Klare Signallogik**: Einfach zu verstehen und zu optimieren



