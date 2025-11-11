SmartChoise Battery

5

SmartChoise Battery EA

El manual de usuario está disponible a través del enlace en mi página de perfil.


Una continuación refinada y estable del clásico SmartChoise Expert Advisor (v8.2).

Esta edición conserva la lógica neuronal original y el sistema de filtros clásicos que muchos traders valoraron por su comportamiento estable y predecible. Está diseñada para quienes prefieren el flujo de operación original, priorizando la claridad y la sencillez en lugar de una evolución constante.

Battery EA incluye toda la gama de capas de seguridad, controles de riesgo y mecanismos de recuperación de SmartChoise, lo que garantiza una gestión disciplinada de las operaciones en cualquier condición de mercado. Sigue siendo compatible con la misma lógica de protección, como Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls y Safe Mode, para mantener la seguridad y la estabilidad de la cuenta a lo largo del tiempo.

A diferencia de las versiones más nuevas, esta rama permanecerá fija y prácticamente sin necesidad de mantenimiento, lo que la convierte en una opción fiable para los traders que desean un rendimiento consistente sin cambios en la lógica interna ni en el comportamiento de los ajustes.

En pocas palabras, SmartChoise Battery EA ofrece la fiabilidad del motor original de SmartChoise, la seguridad de los sistemas de protección avanzados y la sencillez de una estructura probada, ideal para quienes valoran la confianza, el control y la consistencia en su trading automatizado.

Cyril Gross
203
Cyril Gross 2025.11.24 18:42 
 

I use Smart Battery, which is derived from SmartChoice.

So far, I'm very satisfied.

Thanks, Gabriel!

Version 8.2 is the best for me if you want efficiency.

And Gabriel always tries to answer our questions, is very present, and makes this EA accessible.

I was the first to use Smart Battery, but it's definitely version 8.2 that's available. I hope others will follow.

