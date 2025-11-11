SmartChoise Battery
- 专家
- Gabriel Costin Floricel
- 版本: 1.0
- 激活: 20
SmartChoise Battery EA
是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。
用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。
本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。
Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。
与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。
简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和一致性的自动交易用户。
I use Smart Battery, which is derived from SmartChoice.
So far, I'm very satisfied.
Thanks, Gabriel!
Version 8.2 is the best for me if you want efficiency.
And Gabriel always tries to answer our questions, is very present, and makes this EA accessible.
I was the first to use Smart Battery, but it's definitely version 8.2 that's available. I hope others will follow.