SmartChoise Battery

SmartChoise Battery EA
 클래식 SmartChoise Expert Advisor(v8.2)의 정교하고 안정적인 후속 버전입니다.

사용 설명서는 내 프로필 페이지에 있는 링크를 통해 확인할 수 있습니다.

이 에디션은 이전의 뉴럴 로직과 클래식 필터 시스템을 그대로 유지하여, 안정적이고 예측 가능한 동작으로 많은 트레이더에게 인정받았습니다. 끊임없는 변화보다는 원래의 트레이딩 흐름, 즉 명확함과 단순함을 선호하는 사용자들을 위해 설계되었습니다.

Battery EA에는 SmartChoise의 모든 보안 레이어, 리스크 관리, 복구 메커니즘이 포함되어 있어 어떤 시장 상황에서도 규율 있는 트레이드 관리를 가능하게 합니다. Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls, Safe Mode와 같은 동일한 보호 로직을 계속 지원하여, 계좌의 안전성과 안정성을 장기적으로 유지합니다.

새로운 버전들과 달리 이 브랜치는 내부 로직을 고정된 상태로 유지하며 별도의 유지 보수가 거의 필요 없습니다. 내부 로직이나 설정 동작의 변화를 원하지 않으면서 일관된 성능을 기대하는 트레이더에게 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다.

요약하자면 SmartChoise Battery EA는 오리지널 SmartChoise 엔진의 신뢰성과 고급 보호 시스템의 안전성, 검증된 구조의 단순함을 함께 제공하여, 자동 매매에서 신뢰와 통제감, 일관성을 중시하는 트레이더에게 이상적인 솔루션입니다.

Cyril Gross
2025.11.24 
 

I use Smart Battery, which is derived from SmartChoice.

So far, I'm very satisfied.

Thanks, Gabriel!

Version 8.2 is the best for me if you want efficiency.

And Gabriel always tries to answer our questions, is very present, and makes this EA accessible.

I was the first to use Smart Battery, but it's definitely version 8.2 that's available. I hope others will follow.

