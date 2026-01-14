ICT Killzone Scalper

ICT Killzone Scalper MT5 ist ein sitzungsbasierter Scalping Expert Advisor, der nur dann handelt, wenn die Preisaktion am aktivsten ist (ICT "Killzones"). Der EA kombiniert mehrere Bestätigungen (Market Structure Shift, OTE Retracement, Fair Value Gaps, Turtle Soup Fakeouts und einen Power of 3 Phasenfilter) und eröffnet nur dann einen Handel, wenn genügend Bedingungen zusammentreffen. Die Aufträge werden immer mit einem vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit gesendet, und der EA enthält Spread/Zeit-Filter sowie einen optionalen Trailing-Stop.

Dieser EA ist so konzipiert, dass er einfach auszuführen ist: Hängen Sie ihn an EINEN Chart des Symbols, mit dem Sie handeln möchten, stellen Sie einmalig den Zeitversatz Ihres Brokers ein und wählen Sie Ihr Risiko (Losgröße). Ein On-Chart-Panel zeigt an, ob eine Killzone aktiv ist, die aktuelle Strukturverzerrung, die Phase, die offenen Positionen, das aktuelle Lot und die Gewinnserie.

Hauptmerkmale

Killzone-Session-Handel: London / New York / Asien (EST-basierte Sitzungen)
  • Signalauswertung mit Bestätigungen:
  • Marktstruktur-Verschiebung (MSS)
  • OTE-Zone (0,62-0,79 Retracement der aktuellen Sitzungsspanne)
  • ICT Fair Value Gap (FVG) Return-to-Gap-Logik
  • Turtle Soup (falscher Ausbruch → Umkehrung)
  • Leistung des 3-Phasen-Filters (Akkumulation/Manipulation/Distribution)
  • Risikokontrollen: maximaler Spread-Filter, minimale Sekunden zwischen den Trades, maximale Positionen, Magic Number, optionaler Trailing Stop
  • Optionale Lot-Progression nach Gewinnen (kann für den Handel mit festen Lots deaktiviert werden)
  • Kein Raster, kein Martingal

So richten Sie es ein (5 Minuten)

  • Öffnen Sie das Symbol, mit dem Sie handeln möchten (Beispiel: EURUSD oder XAUUSD).
  • Verbinden Sie den EA mit EINEM Chart (er handelt nur mit diesem Chart-Symbol).
  • Erlauben Sie den Algo-Handel im MT5 und aktivieren Sie den Live-Handel in den EA-Einstellungen.
  • Stellen Sie die Broker-Zeit korrekt ein (wichtig):
    1. Finden Sie die Zeit Ihres Brokers/Servers und vergleichen Sie sie mit GMT (UTC).
    2. Stellen Sie den GMT-Offset (Ihre Brokerzeit) ein, damit der EA die Brokerzeit → GMT → EST-Killzones abbilden kann.
    3. Beispiel: Wenn Ihre Brokerzeit GMT+2 ist, setzen Sie InpGMTOffset = 2.
    4. Wählen Sie Ihr Risiko (einfache Option):
  • Beginnen Sie mit der Basis-Lotgröße (Beispiel: 0,01-0,05 je nach Saldo und Symbolvolatilität).
  • Behalten Sie zunächst die Standardfilter bei und optimieren Sie dann:
  • Max Spread (Pips) blockiert Trades bei hohem Spread
  • Min Seconds Between Trades vermeidet Overtrading


Empfohlene Starteinstellungen

  • Trade ONLY in Killzones = true (empfohlen)
  • Maximaler Spread (Pips):

Majors: 2,0-3,0

Gold (XAUUSD): oft höher; verwenden Sie den für Ihren Broker typischen Spread

  • Maximale Positionen:
Konservativ: 1-2

Aggressiver: 3-5

  • Trailing Stop verwenden = anfangs falsch (später einschalten, wenn Sie Handelsmanagement bevorzugen)
  • Use Lot Progression After Wins = anfänglich falsch (nur aktivieren, wenn Sie das Compounding Risk verstehen)


Technische Details

  • Zeichen: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15, M30, H1

  • Risiko: 1% (einstellbar)

  • Einzahlung: Mindestens $500; empfohlen $1,000+

  • Leverage: 1 :50 oder höher (1:100+ empfohlen)

  • Konto: ECN/RAW

  • VPS: Empfohlen


Eingaben erklärt (kurz)

  • Basis-Lotgröße - festes Lot, das für jeden Handel verwendet wird (es sei denn, die Lotprogression erhöht es)
  • Max Positions - maximal offene Positionen für diesen EA auf dem Symbol
  • Magic Number - eindeutige ID, damit der EA nur seine eigenen Trades verwaltet
  • Take Profit (Pips) / Stop Loss (Pips) - fester TP/SL, der sofort beim Einstieg gesetzt wird
  • Trailing Stop, Trail Start, Trail Step verwenden - optionale Trailing-Logik
  • Lot-Progression nach Gewinnen, Gewinn-Multiplikator, Max Win Streak, Reset on Loss - optionale Win-Streak Lot-Sizing
  • Killzones - aktivieren/deaktivieren Sie London / New York / asiatische Sitzungen
  • GMT-Offset - erforderlich, um die Handelszeiten der Sitzungen an die Serverzeit Ihres Brokers anzugleichen
  • Anzeigeoptionen - Aktivieren/Deaktivieren des Informationsfensters auf dem Chart

Wichtige Hinweise


Der EA handelt auf der Grundlage der Kerzen des Chart-Zeitrahmens. Für Scalping ist M5-M15 normalerweise ein guter Ausgangspunkt.
Verwenden Sie einen VPS für beste Stabilität (besonders während der Session-Eröffnung).
Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und überprüfen Sie die Spreads/Killzone mit Ihrem Broker.
