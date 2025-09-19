XAU Scalper Pro EA

🟨 Produktname

XAU Scalper Pro - Precision Gold EA für den schnellen M5-Handel


---


✨ Einleitung

XAU Scalper Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAU/USD) im 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er kombiniert bewährte Indikatoren mit einer intelligenten Ausführungslogik, um kurzfristige Goldbewegungen mit Präzision und Kontrolle zu erfassen.
Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und diszipliniertes Risikomanagement legen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich ausschließlich auf feste TP/SL-Levels verlassen, verfügt XAU Scalper Pro über einen intelligenten Ausstiegsmechanismus, der Trendstärke und Umkehrungen in Echtzeit überwacht. So kann der EA die Geschäfte frühzeitig schließen, wenn sich die Bedingungen verschlechtern, und so das Kapital schützen und die Konsistenz verbessern.

---

⚙️ Hauptmerkmale

  • Bewährte Indikatoren: MACD, Stochastik, SMA und ADX für mehrschichtige Signalbestätigung
  • Adaptive Trendauswertung: Filtert schwache oder unklare Trends vor der Ausführung von Trades heraus
  • Klare Einstiegs- und Ausstiegslogik: Kombiniert Indikatorsignale, um die Einstiegsgenauigkeit zu maximieren und falsche Auslöser zu minimieren
  • Effektives Handelsmanagement: Automatisches Verschieben des Stop Loss auf Break-Even nach Erreichen einer Gewinnschwelle
  • Sequentielle Ausführung: Eröffnet neue Trades erst, nachdem der vorherige geschlossen wurde
  • Optimiert für XAU/USD M5: Nicht für andere Symbole oder Zeitrahmen geeignet

  • Intelligente Ausstiegslogik: Schließt automatisch Trades, wenn sich der Trend umkehrt oder das Momentum nachlässt, um das Risiko von ungünstigen Bewegungen zu reduzieren.

---

Mit über 1000 Trades und einer Sharpe Ratio von 3,70 beweist der XAU Scalper Pro eine konstante Performance und disziplinierte Risikokontrolle.

📊 Zusammenfassung der Backtest-Performance

  • Symbol: XAU/USD
  • Zeitrahmen: M5
  • Zeitraum: Jan 1 - Sep 19, 2025
  • Qualität der Historie: 100%
  • Geschäfte insgesamt: 1080
  • Gewinn-Faktor: 1.18
  • Nettogewinn: $581.08
  • Max Drawdown: 16.41%
  • Sharpe-Verhältnis: 3.70
  • Erholungsfaktor: 2.86
  • Z-Score: -3.72 (99.74%)
  • Gewinnrate (Short Trades): 55.78%
  • Gewinnrate (Long Trades): 40.20%
  • Größter Gewinn-Trade: $20.82
  • Größter Verlust-Trade: -$18.05

Diese Ergebnisse spiegeln eine stabile und ausgewogene Strategie mit hoher statistischer Sicherheit wider.

Der Backtest wurde mit echten Tickdaten mit 100% Modellierungsqualität durchgeführt, um realistische Ausführungsbedingungen zu gewährleisten.

---

## 💰 Preispläne


| Option | Dauer | Preis | Monatliches Äquivalent | Anmerkungen |

|---------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------|

| Voller Kauf | Lebenslang | $300 | - | Beinhaltet alle zukünftigen Updates |

| Miete - 1 Monat | 30 Tage | $30 | $30 | Ideal für kurzfristige Tests |

| Miete - 3 Monate | 90 Tage | $60 | $20 | Sparen Sie 33% im Vergleich zur monatlichen Miete.

| Miete - 6 Monate | 180 Tage | $100 | $16.67 | 44% sparen |

| Miete - 12 Monate | 365 Tage | $150 | $12.50 | 58% sparen |


Der EA wird als kompilierte Datei (.ex5) bereitgestellt. Der Quellcode wird nicht im Rahmen eines Lizenzierungsplans weitergegeben.

🔄 Alle Nutzer erhalten die aktuelle Version mit vollem Funktionsumfang.
🔁 Zukünftige Updates und Erweiterungen werden automatisch an Käufer auf Lebenszeit geliefert.
🕒 Mietnutzer können ihre Lizenz erneuern, um Zugang zu den neuesten Versionen zu erhalten, sobald diese verfügbar sind.

---

📌 Wichtige Hinweise

  • ⚠️ Dieser EA ist ausschließlich für XAU/USD auf dem M5-Zeitrahmen konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Symbole.
  • 📩 Nach dem Kauf oder der Miete kontaktieren Sie bitte den Entwickler, um die empfohlenen Einstellungen für eine optimale Leistung zu erhalten.
  • 🖥️ Am besten auf einem VPS für eine ununterbrochene Ausführung ausführen
  • 💵 Geeignet für Konten ab $500+
  • 🛠️ Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich
  • ✅ Geprüft auf MQL5 mit automatischer TP/SL-Schließung
  • Die SmartClose-Logik ist während des gesamten Handelszyklus aktiv und gewährleistet eine dynamische Risikokontrolle, die über statische Stop-Levels hinausgeht.


