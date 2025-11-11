SmartChoise Battery

SmartChoise Battery EA
 Una continuazione raffinata e stabile del classico SmartChoise Expert Advisor (v8.2).

Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo.

Questa edizione mantiene la logica neurale originale e il sistema di filtri classici che molti trader hanno apprezzato per il comportamento stabile e prevedibile. È pensata per chi preferisce il flusso di trading originario, concentrandosi su chiarezza e semplicità invece che su cambiamenti continui.

Battery EA include l’intera gamma di livelli di sicurezza, controlli di rischio e meccanismi di recupero di SmartChoise, garantendo una gestione disciplinata delle operazioni in qualsiasi condizione di mercato. Rimane compatibile con la stessa logica di protezione, come Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls e Safe Mode, per mantenere nel tempo la sicurezza e la stabilità del conto.

A differenza delle versioni più recenti, questo ramo resterà fisso e praticamente senza necessità di manutenzione, diventando una scelta affidabile per i trader che desiderano prestazioni costanti senza modifiche alla logica interna o al comportamento delle impostazioni.

In sintesi, SmartChoise Battery EA offre l’affidabilità del motore SmartChoise originale, la sicurezza dei sistemi di protezione avanzati e la semplicità di una struttura collaudata, ideale per chi dà valore a fiducia, controllo e coerenza nel trading automatizzato.

