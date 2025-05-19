Trend Alpha

5

Trend Alpha ist ein automatisierter Expert Advisor aus dem DaneTrades EA Portfolio. Er basiert auf einem regelbasierten, trendfolgenden Ausbruchsansatz unter Verwendung von Preisaktionen, mit zusätzlichen Preisaktionsfiltern, die helfen, Setups zu qualifizieren.

Der EA ist mehrwährungsfähig und wird üblicherweise für trendgesteuerte Instrumente wie JPY-Paare, NAS100, SP500, XAUUSD und BTCUSD verwendet. Er ist für eine minimale Konfiguration und einen unkomplizierten Einrichtungsprozess konzipiert.

Trend Alpha kann zusammen mit anderen Systemen verwendet werden, die andere Stile oder Instrumente handeln.

Die Überwachung ist auf Darwinex verfügbar. Fragen Sie nach dem Link.

Warum Trend Alpha

Trend Alpha konzentriert sich auf eine transparente Methodik, die auf Preisaktionen und klar definierten Regeln basiert. Es verlässt sich nicht auf Marketing-Behauptungen, Schlagworte oder die Erwartung von garantierten Ergebnissen.

Drawdowns und Verlusttrades sind ein normaler Bestandteil des realen Handels. Dieser EA ist für Benutzer gedacht, die verstehen, dass die Ergebnisse variieren können und dass das Risiko immer vorhanden ist.

Überblick über die Strategie

Einstiege basieren auf einem Ausbruch aus einer zeitlich festgelegten Spanne. Da nicht jeder Ausbruch gültig ist, werden zusätzliche Preis-Aktions-Filter verwendet, um zu bestimmen, ob ein Handel platziert wird. Da das Setup auf einer Zeitspanne basiert, gibt es normalerweise maximal ein Setup pro Symbol und Tag.

Der Stop Loss wird auf der gegenüberliegenden Seite des Ausbruchsbereichs platziert. Der Take-Profit wird als Vielfaches der Spanne festgelegt (in der Regel zwischen 1x und 2x).

Ein Trailing-Stop ist verfügbar und kann aktiviert werden, wenn sich der Kurs mindestens um das 1-Fache der Ausbruchsspanne bewegt. Bei einigen Symbolen können zwei Take-Profit-Ziele verwendet werden, wobei das Risiko zwischen ihnen aufgeteilt wird.

Das System hat eine Long-Positionierung, wie sie für viele Trendfolge-Ansätze typisch ist, lässt aber auch Verkaufstransaktionen gemäß seinen Regeln zu. Bei Verkaufsgeschäften können je nach Symbol und Konfiguration kleinere Ziele verwendet werden.

Wichtigste Merkmale

  • Keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Handelslogik
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Management pro Position
  • Optionale zweistufige Gewinnmitnahme bei ausgewählten Symbolen
  • Optionaler Trailing-Stop auf Basis der Ausbruchsbewegung
  • Multi-Symbol-Handel von einem Chart aus
  • Konzipiert für minimale Konfiguration und unkomplizierten Betrieb
  • Konfigurierbare Risikokontrollen, einschließlich Drawdown-Limits

Empfohlenes Setup

Symbol Anhängen an ein beliebiges Symbol, mit dem der EA handelt (Beispiel: USDJPY)
Zeitrahmen H1
Kapital Minimum $250 (Beispielrichtlinie; passen Sie die Risikoeinstellungen an Ihr Konto an)
Makler ICMarkets bevorzugt; kompatibel mit anderen Brokern
Konto-Typ Beliebig
VPS Empfohlen für stabilen 24/5 Betrieb
Backtesting-Modus Beliebig

Risiko-Haftungsausschluss

Dieser EA wird Verlustgeschäfte machen und kann einen Drawdown erleiden. Niemand kann Ergebnisse garantieren, und der Handel beinhaltet ein Verlustrisiko. Vergangene Performance und Backtests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie zunächst ein Demokonto, um die Einstellungen, die Ausführung und die Bedingungen des Brokers zu bestätigen, bevor Sie es auf einem Live-Konto ausführen.

Bewertungen 1
Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.06.06 18:35 
 

honest EA, and dev, real strategy, very happy.

Auswahl:
Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.06.06 18:35 
 

honest EA, and dev, real strategy, very happy.

Levi Dane Benjamin
17372
Antwort vom Entwickler Levi Dane Benjamin 2025.06.09 16:41
Thanks Michael, appreciate your feedback
Antwort auf eine Rezension