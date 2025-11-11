SmartChoise Battery EA



Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля.



Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2).

В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения.

Battery EA включает полный набор защитных уровней, систем контроля риска и механизмов восстановления SmartChoise, обеспечивая дисциплинированное управление сделками при любых рыночных условиях. Он остается совместим с прежней логикой защиты, такой как Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls и Safe Mode, что помогает сохранять безопасность и стабильность счета в долгосрочной перспективе.

В отличие от новых версий, эта ветка останется фиксированной и практически не потребует обслуживания, что делает ее надежным выбором для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты без изменений внутренней логики и поведения настроек.

Проще говоря, SmartChoise Battery EA сочетает надежность оригинального движка SmartChoise, безопасность продвинутых защитных систем и простоту проверенной структуры, что идеально подходит тем, кто ценит доверие, контроль и последовательность в автоматической торговле.