SmartChoise Battery
- Эксперты
- Gabriel Costin Floricel
- Версия: 1.0
- Активации: 20
SmartChoise Battery EA
Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля.
Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2).
В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения.
Battery EA включает полный набор защитных уровней, систем контроля риска и механизмов восстановления SmartChoise, обеспечивая дисциплинированное управление сделками при любых рыночных условиях. Он остается совместим с прежней логикой защиты, такой как Hard Stops, Daily and Weekly Limits, Equity Controls и Safe Mode, что помогает сохранять безопасность и стабильность счета в долгосрочной перспективе.
В отличие от новых версий, эта ветка останется фиксированной и практически не потребует обслуживания, что делает ее надежным выбором для трейдеров, которые хотят получать стабильные результаты без изменений внутренней логики и поведения настроек.
Проще говоря, SmartChoise Battery EA сочетает надежность оригинального движка SmartChoise, безопасность продвинутых защитных систем и простоту проверенной структуры, что идеально подходит тем, кто ценит доверие, контроль и последовательность в автоматической торговле.
I use Smart Battery, which is derived from SmartChoice.
So far, I'm very satisfied.
Thanks, Gabriel!
Version 8.2 is the best for me if you want efficiency.
And Gabriel always tries to answer our questions, is very present, and makes this EA accessible.
I was the first to use Smart Battery, but it's definitely version 8.2 that's available. I hope others will follow.