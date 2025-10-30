Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
- Experten
- Yafi Maulana Hakim
- Version: 3.1
- Aktualisiert: 30 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Ein intelligenter und aggressiver Gold-Scalper für XAUUSD M1, basierend auf Ichimoku + MACD + Multi-Timeframe-Trendfilter (MTF)
Überblick
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD ist ein vollautomatischer Scalping-Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel auf dem M1-Zeitrahmen (1 Minute) entwickelt wurde.
Der EA kombiniert Ichimoku-Analyse und MACD-Signale, um starke kurzfristige Impulse zu erkennen, und verwendet einen H4-Trendfilter, um nur in Richtung des übergeordneten Trends zu handeln.
Das System arbeitet mit einem Take-Profit / Stop-Loss auf USD-Basis (nicht in Pips), was ein präzises Risikomanagement ermöglicht.
Ein dynamischer Trailing-Stop schützt Gewinne automatisch, sobald ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist.
Ideal für Trader, die einen schnellen, stabilen und transparenten Scalper mit logischer Strategie suchen.
Hauptfunktionen
Doppelte Signalbestätigung: Kombination aus Ichimoku (Tenkan/Kijun-Kreuz & Kumo-Filter) und MACD (Momentum & Signal-Kreuzung).
MTF-Trendfilter: H4-gleitender Durchschnitt als Trendrichtungskontrolle.
USD-basiertes Risikosystem: TP/SL werden in US-Dolla berechnet, nicht in Pips – realistisches Risikomanagement.
Intelligenter Trailing-Stop: Aktiviert, sobald der Gewinn-USD-Wert erreicht ist, und passt sich dynamisch dem Preisverlauf an.
Mehrfach-Positionsmodus: Öffnet bis zu die festgelegte Anzahl gleichzeitiger Positionen (Standard: 4).
Schnelle und stabile Ausführung: Optimiert für niedrige Spreads und ECN-Broker.
Vollständig backtestbar: Funktioniert zu 100 % im MT5-Strategietester ohne externe Indikatoren.
Einfache Parametersteuerung: Alle Kernparameter (Lot, TP/SL in USD, Trailing, MTF usw.) sind anpassbar.
Wichtige Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|Lot Size
|Lotgröße pro Position
|Max Positions
|Maximale Anzahl offener Positionen
|TP / SL (USD)
|Take Profit und Stop Loss in USD
|Trailing Start / Step (USD)
|Aktivierung und Abstand des Trailing Stops
|Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB)
|Parameter für Ichimoku
|MACD (Fast/Slow/Signal)
|Parameter für MACD
|MA MTF (TF & Period)
|H4-Trendfilter (Zeitrahmen & Periode)
Empfohlene Einstellungen
-
Handelspaar: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
-
Kontotyp: ECN / Raw Spread
-
Mindesthebel: 1:200
-
Mindesteinzahlung: 750 USD
-
Idealer Spread: ≤ 30 Punkte (3 Pips)
Testergebnisse & Leistung
Der EA wurde in Backtests und Forward-Tests unter hoher Volatilität erfolgreich geprüft und zeigte stabile Ergebnisse.
Da Scalping empfindlich auf Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit reagiert, wird die Verwendung eines schnellen VPS (Ping < 30 ms) dringend empfohlen.