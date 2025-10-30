Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Ein intelligenter und aggressiver Gold-Scalper für XAUUSD M1, basierend auf Ichimoku + MACD + Multi-Timeframe-Trendfilter (MTF)

Überblick

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD ist ein vollautomatischer Scalping-Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel auf dem M1-Zeitrahmen (1 Minute) entwickelt wurde.

Der EA kombiniert Ichimoku-Analyse und MACD-Signale, um starke kurzfristige Impulse zu erkennen, und verwendet einen H4-Trendfilter, um nur in Richtung des übergeordneten Trends zu handeln.

Das System arbeitet mit einem Take-Profit / Stop-Loss auf USD-Basis (nicht in Pips), was ein präzises Risikomanagement ermöglicht.

Ein dynamischer Trailing-Stop schützt Gewinne automatisch, sobald ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist.

Ideal für Trader, die einen schnellen, stabilen und transparenten Scalper mit logischer Strategie suchen.

Hauptfunktionen

Doppelte Signalbestätigung: Kombination aus Ichimoku (Tenkan/Kijun-Kreuz & Kumo-Filter) und MACD (Momentum & Signal-Kreuzung).

MTF-Trendfilter: H4-gleitender Durchschnitt als Trendrichtungskontrolle.

USD-basiertes Risikosystem: TP/SL werden in US-Dolla berechnet, nicht in Pips – realistisches Risikomanagement.

Intelligenter Trailing-Stop: Aktiviert, sobald der Gewinn-USD-Wert erreicht ist, und passt sich dynamisch dem Preisverlauf an.

Mehrfach-Positionsmodus: Öffnet bis zu die festgelegte Anzahl gleichzeitiger Positionen (Standard: 4).

Schnelle und stabile Ausführung: Optimiert für niedrige Spreads und ECN-Broker.

Vollständig backtestbar: Funktioniert zu 100 % im MT5-Strategietester ohne externe Indikatoren.

Einfache Parametersteuerung: Alle Kernparameter (Lot, TP/SL in USD, Trailing, MTF usw.) sind anpassbar.

Wichtige Parameter

Parameter Beschreibung Lot Size Lotgröße pro Position Max Positions Maximale Anzahl offener Positionen TP / SL (USD) Take Profit und Stop Loss in USD Trailing Start / Step (USD) Aktivierung und Abstand des Trailing Stops Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Parameter für Ichimoku MACD (Fast/Slow/Signal) Parameter für MACD MA MTF (TF & Period) H4-Trendfilter (Zeitrahmen & Periode)

Empfohlene Einstellungen

Handelspaar: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

Kontotyp: ECN / Raw Spread

Mindesthebel: 1:200

Mindesteinzahlung: 750 USD

Idealer Spread: ≤ 30 Punkte (3 Pips)

Testergebnisse & Leistung

Der EA wurde in Backtests und Forward-Tests unter hoher Volatilität erfolgreich geprüft und zeigte stabile Ergebnisse.

Da Scalping empfindlich auf Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit reagiert, wird die Verwendung eines schnellen VPS (Ping < 30 ms) dringend empfohlen.