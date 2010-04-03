Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Scalper inteligente y agresivo para oro XAUUSD M1 con Ichimoku + MACD + Filtro de Tendencia MTF

Descripción General
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD es un Asesor Experto (EA) totalmente automático diseñado especialmente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1 (1 minuto).
Combina los indicadores Ichimoku y MACD para detectar momentos de fuerte impulso a corto plazo, junto con un filtro de tendencia multi–timeframe (H4) que garantiza operaciones solo en la dirección de la tendencia principal.

Este EA utiliza un sistema de Take Profit / Stop Loss basado en USD (no en pips), lo que permite un control de riesgo más directo y realista.
Además, incluye un Trailing Stop inteligente y adaptable, que asegura las ganancias de manera dinámica a medida que evoluciona el precio.

Ideal para traders que buscan un scalper rápido, eficiente y seguro, con una lógica de entrada transparente y sólida.

Características Principales
Entrada con doble confirmación: combinación de Ichimoku (cruce Tenkan/Kijun + filtro de nube Kumo) y MACD (momentum y cruce de señal).
Filtro de tendencia MTF: media móvil en H4 para seguir la dirección de la tendencia general.
Sistema de riesgo basado en USD: TP/SL definidos en dólares, no en pips, para un control de riesgo más realista.
Trailing Stop inteligente: bloquea beneficios dinámicamente cuando se alcanza el objetivo.
Modo multiposición: puede abrir hasta el número máximo de operaciones configuradas (por defecto: 4).

Ejecución rápida y estable: optimizado para brokers ECN y condiciones de bajo spread.
100% testable: funciona completamente en el Strategy Tester de MT5 sin indicadores externos.
Parámetros simples: todos los ajustes clave son personalizables (lote, TP/SL, trailing, MTF, etc.).

Parámetros Principales

Parámetro Función
Lot Size Tamaño de lote por operación
Max Positions Número máximo de posiciones abiertas
TP / SL (USD) Take Profit y Stop Loss definidos en USD
Trailing Start / Step (USD) Activación y paso del trailing stop
Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Parámetros del indicador Ichimoku
MACD (Fast/Slow/Signal) Parámetros del indicador MACD
MA MTF (TF & Period) Filtro de tendencia multi–timeframe (H4)

Recomendaciones de Uso

  • Par: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M1

  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

  • Apalancamiento mínimo: 1:200

  • Depósito mínimo: $750

  • Spread ideal: ≤ 30 puntos (3 pips)

Resultados y Pruebas
El EA ha sido probado en condiciones de alta volatilidad, mostrando resultados estables tanto en backtest como en forward test.
Dado que el scalping depende fuertemente del spread, el slippage y la velocidad de ejecución, se recomienda usar un VPS rápido (latencia < 30 ms).

Productos recomendados
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Asesores Expertos
MACD EA for Prop Firms es un asesor experto diseñado específicamente para superar los desafíos de Proprietary Firms como MyForexFunds y obtener una cuenta fundada. De hecho, tiene funciones específicas para cumplir con las reglas impuestas por las empresas que ofrecen cuentas administradas. - Se basa en una estrategia con indicadores MACD y EMA que le indican al EA cuándo abrir posiciones - Funciona en todos los pares de Forex, recomendado en marcos de tiempo M5, M6, M10. - El EA debería fun
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Asesores Expertos
Divergence RSI Trader se basa en divergencias en el gráfico y el indicador (RSI Nivel 14). La estrategia de Divergence RSI Trader para encontrar mínimos y máximos en el gráfico y el indicador RSI, analizarlos y luego abrir posiciones. EA fue probado en el EURUSD H1 en el probador de estrategias y ajustado a esta moneda por defecto. EA también ha sido probado con otros ajustes en GBPUSD M5 durante 10 años y completado con buenos resultados. Debido a que esta es una versión gratuita, no habrá más
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Bit Bot
Arash Panahi
Asesores Expertos
BitBot – Robot de Trading Avanzado para BTCUSD en el Gráfico H1 BitBot es un robot de trading inteligente y adaptable diseñado específicamente para Bitcoin (BTCUSD) en el marco temporal H1. Basado completamente en análisis técnico puro, BitBot se enfoca en la toma de decisiones precisas utilizando estrategias basadas en volumen — un factor crucial en el volátil mundo del trading cripto. El núcleo de la lógica de BitBot se centra en el análisis del volumen de operaciones en tiempo real tanto de
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Asesores Expertos
MACD ALL es un proyecto en el que quiero crear un EA que pueda operar con todas las estrategias del indicador MACD, un EA en el que se puedan personalizar todos los aspectos de las operaciones, como el uso de filtros para la señal de entrada, la colocación del stoploss, la gestión del riesgo, el trail stoploss, etc. Actualmente trabajando en: Hacer un filtro de noticias. Funciona en cualquier símbolo , pero en el desarrollo de la EA me encontré con algunas configuraciones rentables que parecen
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Asesores Expertos
No compre un backtest, sino un sistema comercial real    Live Signal    Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Únase al grupo de chat público: haga clic aquí Bienvenido al EA US30 Dow Jones US30 Dow Jones EA: Domina el Dow Jones dinámico El US30, también conocido como Dow Jones, es uno de los índices más populares del mercado. A pesar de la gran cantidad de asesores expertos disponibles, pocos tienen éxito a largo plazo sin depender de estrategias arriesgada
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Asesores Expertos
Estoy vendiendo este robot a regañadientes porque funciona muy bien, pero necesito capital inicial para poder vivir. Una vez que alcance mi objetivo de capital, su precio será extremadamente alto para evitar compras (9999999$). Sin embargo, seguirá estando disponible y se actualizará para los compradores anteriores. Este robot negocia tres pares de divisas simultáneamente para cubrirse de las fluctuaciones del mercado. No olvides enviarme un mensaje para obtener el archivo de configuración (.se
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
3 (3)
Asesores Expertos
Nuestro equipo está encantado de presentar Trading Robot, el asesor experto en comercio inteligente de última generación para el terminal MetaTrader. AI Sniper   es un robot comercial inteligente y autooptimizado diseñado para terminales   MT5 . Aprovecha un algoritmo inteligente y estrategias comerciales avanzadas para maximizar su potencial comercial. Con 15 años de experiencia en bolsas comerciales y el mercado de valores, hemos desarrollado funciones innovadoras de gestión de estrategias, f
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Andean Oscillator Scalping by Gerega
Illia Hereha
Asesores Expertos
Esta estrategia está diseñada para   scalping de alta frecuencia , utilizando los   niveles de Máximo/Mínimo Diario   y el   Andean Oscillator   para encontrar oportunidades de trading. Cómo Funciona: •   Daily High/Low   – Actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. •   Andean Oscillator   – Mide los cambios de impulso y la fuerza de la tendencia. •   Entrada al mercado: •   Compra:   Cuando el precio rebota desde el Mínimo Diario y el Andean Oscillator confirma impulso alcista. •
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Asesores Expertos
Easy Funded MT5 es un asesor experto diseñado para superar los desafíos de HFT de MT5 de firmas propietarias que permiten su uso. ¿Qué firmas propietarias de HFT puedo usar? Se ha probado y verificado en Kortana FX y Nova Funding hasta ahora. Seguiré probando su uso en otras firmas propietarias de HFT y haré actualizaciones si es necesario. ¿Y qué pasa con HFT para MT4? Por favor, revise Smart Funded HFT para todas las firmas propietarias de MT4 que permiten HFT. ¿Qué firma propietaria de HFT el
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
SecUnit B22 es una estrategia profesional ATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales , combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo. Visión general de la estrategia El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el prec
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Asesores Expertos
¡Operar nunca ha sido tan fácil! ¡Vamos a comprobarlo! Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Estrategia Hay algunas noticias dentro de un día que puede hacer que el precio salta hacia arriba o hacia abajo muy rápidamente y que es una buena oportunidad para los comerciantes para obtener algunos beneficios. ¿Quieres hacer scalping en una noticia? He aquí cómo puede hacerlo: Abra dos órdenes stop (una de compra y otra de venta) de 3 a 5 minutos antes del comunicado de prensa.
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
ReversePro SmartSMA ¡Domine los cambios de tendencia con precisión y confianza! ReversePro SmartSMA es una herramienta de trading avanzada que detecta potenciales cambios de tendencia combinando cruces de Medias Móviles Simples (SMA) con confirmación opcional de divergencia RSI. Este EA permite a los operadores entrar en operaciones con gran precisión, por lo que es un activo valioso para los mercados volátiles. Características principales Detección de Inversión de Tendencia: Analiza los cruces
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Asesores Expertos
Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de benef
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Trailing Stop Multi Mode Pro
Yafi Maulana Hakim
Utilidades
Trailing Stop Utility PRO – Control avanzado de trailing multi-modo y multi-símbolo Si encuentras algún error o comportamiento extraño, no dudes en contactarme. Tu retroalimentación ayuda a mejorar y mantener estable esta herramienta. Descripción general Trailing Stop Utility PRO es una herramienta avanzada para gestionar trailing stops en múltiples símbolos y marcos temporales. Es ligera, estable y totalmente compatible con todas las versiones de MT5. Funciona con operaciones manuales y con EAs
StockyAI AI Stock Analyzer
Yafi Maulana Hakim
Utilidades
StockyAI - Sistema de análisis de mercado y señales de trading basado en IA StockyAI es un avanzado motor de análisis por suscripción diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones basadas en datos objetivos. En lugar de depender de la interpretación subjetiva de los gráficos, StockyAI procesa los datos del mercado utilizando modelos cuantitativos, análisis técnico, puntuación adaptativa y mapeo de probabilidades para generar señales de trading procesables. Este producto se conecta dir
FREE
EcoFineX
Yafi Maulana Hakim
Utilidades
EcoFineX - Cuadro de Mando de Sesgo Adaptativo Multi-Factor para MetaTrader 5 EcoFineX es un Asesor Experto no comercial que ofrece una evaluación cuantitativa en tiempo real de la dirección del mercado a través de un cuadro de mandos claro y basado en tarjetas. Diseñado para operadores disciplinados que valoran la claridad, la confluencia y el riesgo controlado , sintetiza más de 14 filtros analíticos en una única puntuación de sesgo comercial (0-100) y muestra un porcentaje de riesgo basado e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario