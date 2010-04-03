Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
- Asesores Expertos
- Yafi Maulana Hakim
- Versión: 3.1
- Actualizado: 30 octubre 2025
- Activaciones: 10
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Scalper inteligente y agresivo para oro XAUUSD M1 con Ichimoku + MACD + Filtro de Tendencia MTF
Descripción General
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD es un Asesor Experto (EA) totalmente automático diseñado especialmente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1 (1 minuto).
Combina los indicadores Ichimoku y MACD para detectar momentos de fuerte impulso a corto plazo, junto con un filtro de tendencia multi–timeframe (H4) que garantiza operaciones solo en la dirección de la tendencia principal.
Este EA utiliza un sistema de Take Profit / Stop Loss basado en USD (no en pips), lo que permite un control de riesgo más directo y realista.
Además, incluye un Trailing Stop inteligente y adaptable, que asegura las ganancias de manera dinámica a medida que evoluciona el precio.
Ideal para traders que buscan un scalper rápido, eficiente y seguro, con una lógica de entrada transparente y sólida.
Características Principales
Entrada con doble confirmación: combinación de Ichimoku (cruce Tenkan/Kijun + filtro de nube Kumo) y MACD (momentum y cruce de señal).
Filtro de tendencia MTF: media móvil en H4 para seguir la dirección de la tendencia general.
Sistema de riesgo basado en USD: TP/SL definidos en dólares, no en pips, para un control de riesgo más realista.
Trailing Stop inteligente: bloquea beneficios dinámicamente cuando se alcanza el objetivo.
Modo multiposición: puede abrir hasta el número máximo de operaciones configuradas (por defecto: 4).
Ejecución rápida y estable: optimizado para brokers ECN y condiciones de bajo spread.
100% testable: funciona completamente en el Strategy Tester de MT5 sin indicadores externos.
Parámetros simples: todos los ajustes clave son personalizables (lote, TP/SL, trailing, MTF, etc.).
Parámetros Principales
|Parámetro
|Función
|Lot Size
|Tamaño de lote por operación
|Max Positions
|Número máximo de posiciones abiertas
|TP / SL (USD)
|Take Profit y Stop Loss definidos en USD
|Trailing Start / Step (USD)
|Activación y paso del trailing stop
|Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB)
|Parámetros del indicador Ichimoku
|MACD (Fast/Slow/Signal)
|Parámetros del indicador MACD
|MA MTF (TF & Period)
|Filtro de tendencia multi–timeframe (H4)
Recomendaciones de Uso
-
Par: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M1
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread
-
Apalancamiento mínimo: 1:200
-
Depósito mínimo: $750
-
Spread ideal: ≤ 30 puntos (3 pips)
Resultados y Pruebas
El EA ha sido probado en condiciones de alta volatilidad, mostrando resultados estables tanto en backtest como en forward test.
Dado que el scalping depende fuertemente del spread, el slippage y la velocidad de ejecución, se recomienda usar un VPS rápido (latencia < 30 ms).