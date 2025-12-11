EcoFineX

EcoFineX - Multi-Factor Adaptive Bias Dashboard für MetaTrader 5

EcoFineX ist ein nicht handelsbezogener Expert Advisor, der über ein übersichtliches, kartenbasiertes Dashboard eine quantitative Echtzeitbewertung der Marktrichtung liefert. EcoFineX wurde für disziplinierte Händler entwickelt, die Wert auf Klarheit, Zusammenhänge und kontrolliertes Risikolegen . Es fasst mehr als 14 analytische Filter zu einem einzigen Trade Bias Score (0-100) zusammen und zeigt einen ATR-basierten Risikoprozentsatz für eine fundierte Positionsgrößenbestimmung an . Dieses Tool führt keine Trades aus, sondern liefert transparente, umsetzbare Erkenntnisse zur Unterstützung manueller oder halbautomatischer Entscheidungen.

Kernlogik und Transparenz

Jedes Signal in EcoFineX basiert auf einer erklärbaren, modularen Logik ohne versteckte Annahmen:

  • Multi-Timeframe-Ichimoku-Analyse mit Bewertung der Wolkenposition, Tenkan/Kijun-Crossover und Chikou-Bestätigung.
  • Trend- und Momentum-Validierung mit MACD, ADX und EMA - mit optionaler H4-Trendausrichtung.
  • Volatilitätsabhängige Risikokalibrierung: Risiko in % ausgedrückt als Prozentsatz des aktuellen Preises.
  • Marktregimefilterung über den Choppiness-Index, um den Handel in Schwankungsbreiten oder unter übermäßig lauten Bedingungen zu vermeiden.
  • Volumen- und Liquiditätskontext aus MFI, Tickvolumen und täglichem VWAP.
  • Erkennung von Preisstrukturen mittels fraktalbasierter Logik, um höhere Hochs/Tiefs (bullische Struktur) oder niedrigere Hochs/Tiefs (bearische Struktur) zu identifizieren.
  • Identifizierung von Volatilitätsregimen durch die Ausweitung der Bollinger Band-Breite und die Squeeze-Dynamik.
  • Moderne Trendbestätigung durch Supertrend (ATR-basierter direktionaler Filter).

Gewichtetes & konfigurierbares Scoring

Jeder Komponente wird eine vom Benutzer einstellbare Gewichtung zugewiesen, die es dem Händler ermöglicht, Signalen mit höherem Zeitrahmen gegenüber kurzfristigem Rauschen den Vorrang zu geben. Der endgültige Score wird über die letzten Ticks geglättet, um erratische Schwankungen zu reduzieren, und wie folgt interpretiert:

  • ≥60 LONG
  • ≤40 KURZ
  • 40-60 NEUTRAL

Futuristisches On-Chart Dashboard

  • Kartenbasierte Benutzeroberfläche mit abgerundeten Containern, einheitlichen Abständen und dunkler Ästhetik.
  • Karten mit Echtzeit-Komponenten: MACD, Ichimoku, EMA, ADX, Volatilität, RSI, MFI, BB Width, Struktur und Risiko %.
  • Dynamische Pfeilfärbung: Die Pfeile in den Schlüsselkarten ändern ihre Farbe (grün/rot/grau) je nach Signalstärke.
  • ATR-basierter Risikoprozentsatz wird deutlich angezeigt - ideal für die Berechnung der Losgröße oder des Stoppabstands.
  • Keine Neufärbung: Alle Daten stammen ausschließlich von bestätigten, geschlossenen Bars.
  • Geringe CPU-Belastung: Das Dashboard wird einmal pro Sekunde aktualisiert, um Reaktionsfähigkeit und Leistung auszugleichen.

Risiko-First-Filterung

EcoFineX unterdrückt direktionale Verzerrungen unter ungünstigen Bedingungen:

  • ADX < 15 → schwacher Trend
  • ATR-Verhältnis < 0,25 % oder > 1,0 % → abnorme Volatilität
  • Choppiness-Index > 61,8 → schwankender Markt

Dadurch wird sichergestellt, dass Signale nur dann generiert werden, wenn sichSetups mit hoher Einflussnahme und geringem Risiko ergeben - und niemals ein Handel erzwungen wird.

"Beim Trading geht es nicht um Vorhersagen, sondern darum, mit Präzision zu reagieren.
EcoFineX gibt Ihnen die Klarheit zu handeln, nicht die Illusion von Sicherheit. Nutzen Sie es als Ihren Echtzeit-Marktkompass - konsistent, logisch und auf der Grundlage einer echten Risikokontrolle.

  • Kein Martingale | Kein Grid | Keine versteckte Logik
  • Leichtgewichtig | Stabil | Vollständig MT5-kompatibel
  • Ideal für XAUUSD, Indizes oder andere volatile Instrumente

Entwickelt von Yafi Maulana Hakim / EcoFineX ©
Für kundenspezifische EA-Entwicklung, Strategie-Automatisierung oder privaten Einsatz, kontaktieren Sie uns über das MQL5 Profil


Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Partial N Trail EA
Vitor Salvador
Utilitys
Hallo Partial N Trail Ea existiert, um Ihnen das Leben als Händler zu erleichtern. Wie das? Nun.. Mit diesem ea können Sie sicher sein, dass Ihre Positionen sicher sind, wenn Sie weg sind oder etwas anderes tun! Eigenschaften: 1) -Aktivieren/Deaktivieren von Partial Close -Teilweises Schließen bei X Pips -% zu schließen 2) - SL aktivieren/deaktivieren bis Break even -Break even start -Break even Profit 3) -Aktivieren/Deaktivieren des Trailing Stops -Trailing Start -Trailing Abstand 4) TP automat
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experten
Beschreibung von Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Trading-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine effektive Scalping-Strategie suchen. Dieser vollautomatische EA spart Ihnen Zeit und maximiert die Gewinnmöglichkeiten aus kurzfristigen Kursbewegungen. Hauptmerkmale Vollständig automatisiert : Der Scalping MT5 EA übernimmt jede Phase des Handels, von der Marktanalyse bis zur Ordererteilung und dem Risikomanagement. Einfache Einri
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit Dynamic Trader EA MT5 , einem hochmodernen Handelsroboter zur Optimierung Ihrer Anlagestrategie. Dieser fortschrittliche Algorithmus macht sich die Leistung von vier Schlüsselindikatoren zunutze: RSI (Relative Strength Index), Stochastik Oszillator , MACD (Moving Average Convergence Divergence) und ATR (Average True Range), um fundierte und präzise Handelsentscheidungen zu treffen. ATR wird verwendet, um dynamisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Gr
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Experten
ZAB Grid EA - Automatisiertes Handelswerkzeug für Märkte mit hoher Volatilität Beschreibung des Produkts ZAB Grid EA ist ein automatisiertes Handelsprogramm, das für verschiedene Finanzmärkte mit Preisvolatilität entwickelt wurde. Dieser EA eignet sich für den Handel mit Instrumenten wie Gold (XAUUSD), Öl (USOIL), Indizes wie S&P500 und sogar Aktien. Er verwendet eine Preisrasterstrategie, die Ihnen hilft, mit einem systematischen Ansatz und effektivem Risikomanagement zu handeln. Hauptmerkmale
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitys
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Bestehe deine Prop-Firm-Challenges, indem du deine Disziplin automatisierst. Der Hauptgrund für das Scheitern im Funding-/Prop-Trading ist nicht die Strategie, sondern das Risikomanagement. Das Erreichen des maximalen Tagesverlustes (Daily Drawdown) durch Fehler oder Emotionen ist fatal. Prop Firm Guardian PRO ist dein automatisches Sicherheitsnetz. Er überwacht die Equity deines Kontos in Echtzeit und schließt ALLES, BEVOR das Limit verletzt wird. ️
Twin Price Action 2 Candles 2 EMAs Pending
Thawinchai Waharam
Experten
Preisaktionsstrategie: 2 Kerzen 2 EMAs in der Schwebe 1. Handelssignal: 2 Kerzen 2 EMAs in der Schwebe Dieses System erkennt Umkehrmuster aus zwei aufeinanderfolgenden Kerzen und verwendet zwei EMAs (Fast und Slow), um die Trendrichtung zu bestätigen: Einstieg kaufen: Rote → Grüne Kerze + schließt über schnellem EMA → Kauflimit setzen Einstieg verkaufen: Grün → Rote Kerze + schließt unter dem Fast EMA → Verkaufslimit setzen 2. Signalfilter für Genauigkeit EMA-Trend-Filter: Handel nur in Trendric
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Utilitys
Das RenkoChart-Tool bietet einen innovativen und äußerst flexiblen Ansatz zur Visualisierung von Marktdaten in MetaTrader 5. Dieser Experte erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit Renko-Bausteinen direkt auf dem Chart und zeigt für jeden Baustein genaue Preise zum jeweiligen Eröffnungsdatum/-zeitpunkt an. Diese Funktion ermöglicht es, jeden beliebigen Indikator auf den Renko-Chart anzuwenden. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool auch den Zugriff auf historische Brick-Daten durch native Meth
FREE
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
SP2L Poursamadi-Strategie-Indikator MetaTrader 5 Der SP2L Poursamadi Strategy Indicator ist eine professionelle Handelsstrategie, die für MetaTrader 5 entwickelt wurde und auf den Konzepten der Spike-Kursbewegungen und dem AB=CD-Zweischenkelmuster aufbaut. Er liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale, die speziell für kurzfristige Handelsumgebungen optimiert sind. Dieser Indikator wurde für Price Action Trader, Scalper und Fast Scalpers entwickelt und bietet hochpräzise Einstiegspunkte auf dem 1
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilitys
Der Expert Advisor wird verwendet, um Renko-Charts zu erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden und einfach für die technische Analyse sind. Testen Sie Ihre Strategie mit allen Indikatoren mit Renko-Chart in MetaTrader 5. Parameter Box Size : Geben Sie die Anzahl der Boxgrößen ein. Show Wicks : wenn wahr , wird eine Kerze mit Hoch/Tief gezeichnet. History Start: Geben Sie das Datum für die Erstellung der ersten Kerze ein. Maximum Bars: Begrenzt die Anzahl der Bars im Renko-Chart. Wie man i
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Market Screener
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Utilitys
Professionelles Werkzeug für professionelle Trader Es ermöglicht Ihnen, alle verfügbaren Finanzinstrumente zu durchsuchen und blitzschnell die besten für den Handel auszuwählen. Das schnellste Marktscreening aller Zeiten Fahren Sie mit der Maus über die Instrumente und sehen Sie sofort 3 Charts mit ausgewählten Zeitrahmen und vordefinierten Indikatoren! Klicken Sie auf den Symbolnamen, um ihn zu halten. Benutzen Sie die Tasten UP und DOWN, um das nächste oder vorherige Instrument auszuwählen.
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Weitere Produkte dieses Autors
Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
Yafi Maulana Hakim
Experten
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD Ein intelligenter und aggressiver Gold-Scalper für XAUUSD M1 , basierend auf Ichimoku + MACD + Multi-Timeframe-Trendfilter (MTF) Überblick XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD ist ein vollautomatischer Scalping-Expert Advisor , der speziell für den XAUUSD (Gold) -Handel auf dem M1-Zeitrahmen (1 Minute) entwickelt wurde. Der EA kombiniert Ichimoku-Analyse und MACD-Signale , um starke kurzfristige Impulse zu erkennen, und verwendet einen H4-Trendfilter , um nur in Ri
Trailing Stop Multi Mode Pro
Yafi Maulana Hakim
Utilitys
Trailing Stop Utility PRO – Multi-Mode und Multi-Symbol Trailing-Stop Verwaltung Wenn Sie Fehler oder ungewöhnliches Verhalten bemerken, kontaktieren Sie mich bitte. Ihr Feedback hilft, dieses Tool weiterzuentwickeln und stabil zu halten. Überblick Trailing Stop Utility PRO ist ein fortschrittliches Werkzeug zur Verwaltung von Trailing Stops über mehrere Symbole und Zeiteinheiten hinweg. Es ist leicht, stabil und vollständig mit allen MT5-Versionen kompatibel. Das Tool funktioniert sowohl mit ma
StockyAI AI Stock Analyzer
Yafi Maulana Hakim
Utilitys
StockyAI - AI-gestütztes Handelssignal- und Marktanalysesystem StockyAI ist eine fortschrittliche, abonnementbasierte Analysemaschine, die Händler mit objektiven, datengestützten Entscheidungen unterstützt. Anstatt sich auf subjektive Chart-Interpretationen zu verlassen, verarbeitet StockyAI Marktdaten mit Hilfe von quantitativen Modellen, technischer Analyse, adaptivem Scoring und Wahrscheinlichkeitszuordnung, um umsetzbare Handelssignale zu generieren. Dieses Produkt ist direkt mit dem StockyA
FREE
