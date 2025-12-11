EcoFineX - Multi-Factor Adaptive Bias Dashboard für MetaTrader 5

EcoFineX ist ein nicht handelsbezogener Expert Advisor, der über ein übersichtliches, kartenbasiertes Dashboard eine quantitative Echtzeitbewertung der Marktrichtung liefert. EcoFineX wurde für disziplinierte Händler entwickelt, die Wert auf Klarheit, Zusammenhänge und kontrolliertes Risikolegen . Es fasst mehr als 14 analytische Filter zu einem einzigen Trade Bias Score (0-100) zusammen und zeigt einen ATR-basierten Risikoprozentsatz für eine fundierte Positionsgrößenbestimmung an . Dieses Tool führt keine Trades aus, sondern liefert transparente, umsetzbare Erkenntnisse zur Unterstützung manueller oder halbautomatischer Entscheidungen.

Kernlogik und Transparenz

Jedes Signal in EcoFineX basiert auf einer erklärbaren, modularen Logik ohne versteckte Annahmen:

Multi-Timeframe-Ichimoku-Analyse mit Bewertung der Wolkenposition, Tenkan/Kijun-Crossover und Chikou-Bestätigung.

Trend- und Momentum-Validierung mit MACD, ADX und EMA - mit optionaler H4-Trendausrichtung.

Volatilitätsabhängige Risikokalibrierung : Risiko in % ausgedrückt als Prozentsatz des aktuellen Preises.

Marktregimefilterung über den Choppiness-Index, um den Handel in Schwankungsbreiten oder unter übermäßig lauten Bedingungen zu vermeiden.

Volumen- und Liquiditätskontext aus MFI, Tickvolumen und täglichem VWAP.

Erkennung von Preisstrukturen mittels fraktalbasierter Logik, um höhere Hochs/Tiefs (bullische Struktur) oder niedrigere Hochs/Tiefs (bearische Struktur) zu identifizieren.

Identifizierung von Volatilitätsregimen durch die Ausweitung der Bollinger Band-Breite und die Squeeze-Dynamik.

Moderne Trendbestätigung durch Supertrend (ATR-basierter direktionaler Filter).

Gewichtetes & konfigurierbares Scoring

Jeder Komponente wird eine vom Benutzer einstellbare Gewichtung zugewiesen, die es dem Händler ermöglicht, Signalen mit höherem Zeitrahmen gegenüber kurzfristigem Rauschen den Vorrang zu geben. Der endgültige Score wird über die letzten Ticks geglättet, um erratische Schwankungen zu reduzieren, und wie folgt interpretiert:

≥60 → ↑ LONG

≤40 → ↓ KURZ

40-60 → → NEUTRAL

Futuristisches On-Chart Dashboard

Kartenbasierte Benutzeroberfläche mit abgerundeten Containern, einheitlichen Abständen und dunkler Ästhetik.

Karten mit Echtzeit-Komponenten : MACD, Ichimoku, EMA, ADX, Volatilität, RSI, MFI, BB Width, Struktur und Risiko %.

Dynamische Pfeilfärbung : Die Pfeile in den Schlüsselkarten ändern ihre Farbe (grün/rot/grau) je nach Signalstärke.

ATR-basierter Risikoprozentsatz wird deutlich angezeigt - ideal für die Berechnung der Losgröße oder des Stoppabstands.

Keine Neufärbung : Alle Daten stammen ausschließlich von bestätigten, geschlossenen Bars.

Geringe CPU-Belastung : Das Dashboard wird einmal pro Sekunde aktualisiert, um Reaktionsfähigkeit und Leistung auszugleichen.

Risiko-First-Filterung

EcoFineX unterdrückt direktionale Verzerrungen unter ungünstigen Bedingungen:

ADX < 15 → schwacher Trend

ATR-Verhältnis < 0,25 % oder > 1,0 % → abnorme Volatilität

Choppiness-Index > 61,8 → schwankender Markt

Dadurch wird sichergestellt, dass Signale nur dann generiert werden, wenn sichSetups mit hoher Einflussnahme und geringem Risiko ergeben - und niemals ein Handel erzwungen wird.

"Beim Trading geht es nicht um Vorhersagen, sondern darum, mit Präzision zu reagieren.

EcoFineX gibt Ihnen die Klarheit zu handeln, nicht die Illusion von Sicherheit. Nutzen Sie es als Ihren Echtzeit-Marktkompass - konsistent, logisch und auf der Grundlage einer echten Risikokontrolle.

Kein Martingale | Kein Grid | Keine versteckte Logik

Leichtgewichtig | Stabil | Vollständig MT5-kompatibel

Ideal für XAUUSD, Indizes oder andere volatile Instrumente

Entwickelt von Yafi Maulana Hakim / EcoFineX ©

Für kundenspezifische EA-Entwicklung, Strategie-Automatisierung oder privaten Einsatz, kontaktieren Sie uns über das MQL5 Profil