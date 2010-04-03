Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Scalper inteligente e agressivo para ouro XAUUSD M1 com Ichimoku + MACD + Filtro de Tendência MTF

Visão Geral

O XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, desenvolvido especialmente para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M1 (1 minuto).

Ele combina as análises dos indicadores Ichimoku e MACD para detectar fortes impulsos de curto prazo, utilizando também um filtro de tendência multi–timeframe (H4) que garante operações apenas a favor da tendência principal.

O sistema utiliza Take Profit e Stop Loss baseados em USD (não em pips), oferecendo um controle de risco mais direto e realista.

Além disso, conta com um Trailing Stop inteligente e dinâmico, que protege os lucros automaticamente conforme o preço se move.

Ideal para traders que procuram um scalper rápido, eficiente e seguro, com lógica de entrada transparente e precisa.

Principais Recursos

Confirmação dupla de entrada: combinação de Ichimoku (cruzamento Tenkan/Kijun + filtro Kumo) e MACD (momento e cruzamento de sinal).

Filtro de tendência MTF: média móvel no H4 usada como filtro para operar na direção da tendência principal.

Sistema de risco baseado em USD: TP/SL definidos em dólares, oferecendo uma gestão de risco mais prática.

Trailing Stop inteligente: ativa após atingir o lucro alvo e se ajusta dinamicamente ao movimento do preço.

Modo multiposição: permite abrir até o número máximo de posições configuradas (padrão: 4).

Execução rápida e estável: otimizado para brokers ECN e condições de baixo spread.

Totalmente testável: funciona 100% no Strategy Tester do MT5, sem indicadores externos.

Parâmetros simples: todas as configurações principais são personalizáveis (lote, TP/SL, trailing, MTF, etc.).

Principais Parâmetros

Parâmetro Função Lot Size Tamanho do lote por operação Max Positions Número máximo de posições abertas TP / SL (USD) Alvo de lucro e limite de perda em dólares Trailing Start / Step (USD) Ativação e passo do trailing stop Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Parâmetros do Ichimoku MACD (Fast/Slow/Signal) Parâmetros do MACD MA MTF (TF & Period) Filtro de tendência multi–timeframe (H4)

Recomendações de Uso

Par: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M1

Tipo de conta: ECN / Raw Spread

Alavancagem mínima: 1:200

Depósito mínimo: $750

Spread ideal: ≤ 30 pontos (3 pips)

Resultados e Testes

O EA foi testado em condições de alta volatilidade, apresentando resultados estáveis em backtests e forward tests.

Como o scalping é sensível a spread, slippage e velocidade de execução, recomenda-se o uso de um VPS rápido (latência < 30 ms).