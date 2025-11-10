SecUnit B22

SecUnit B22 ist eine professionelleATR-Trailing-Stop-Strategie, die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung.

Überblick über die Strategie

Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die dynamische ATR-Stopp-Linie überschreitet, und steigt aus, wenn sich der Trend umkehrt. So wird sichergestellt, dass Sie starke Trends einfangen und gleichzeitig den Drawdown minimieren.

    Empfohlene Einstellungen

    • Symbol: XAUUSD (Gold)

    • Zeitrahmen: 4H

    • Konto: ab $1.000

Öffentlicher Gruppenchat

    Einstiegslogik:

    • KAUFEN: Kurs kreuzt über ATR Trailing Stop + ADX > 20

    • VERKAUF: Kurs kreuzt unter ATR Trailing Stop + -DI > +DI + ADX > 20

    Ausstiegs-Logik:

    • Dynamischer ATR-Trailing-Stop folgt der Preisbewegung

    • Automatische Positionsschließung bei Trendumkehr


    Empfohlene Produkte
    Envelopes RSI Zone Scalper
    Allan Munene Mutiiria
    Experten
    Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
    FREE
    GoldenEagle
    Chantal Thys
    Experten
    GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
    X4O B1 Dollar Trader
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    x4o B1 Dollar Trader Heiken Ashi Trend Retest Strategie Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert. Handelsmethodik Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufw
    FREE
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    CJ News Trading MT5
    Nguyen Duc Tam
    Experten
    Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Indicators Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    Experten
    Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
    Little Swinger by RT
    Abdul Wahab
    Experten
    Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
    Stability Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (3)
    Experten
    STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
    Nova FRC Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
    KingKong MT5
    Agus Santoso
    Experten
    MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
    CryptoSlayer
    VALU VENTURES LTD
    Experten
    Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    LL Grid EA MT5
    Leopoldo Licari
    Experten
    ********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
    Robot Scalping Specialist XAUUSD
    Jinarto
    Experten
    EA351 - Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 ist ein automatisiertes Handelssystem, das für hochfrequentes Scannen und Multi-Positions-Entries auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde und für den Handel mit 0,01 Lots optimiert ist. Der EA scannt kontinuierlich den Markt; wenn alle Bedingungen erfüllt sind, kann er mehrere Positionen eröffnen (Pyramiding), um Momentum-Bewegungen zu maximieren. Wenn der Gewinn wächst, verwaltet der EA den Handel mit Hilfe eines Trailing-Schutzes und kann bei ei
    News Advisor MT5 Pro
    Zakaria Rachid
    Experten
    Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT5. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT4-Version des Experten: News Advisor MT4 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Möglic
    GridMasterFx MT5
    Sergey Kruglov
    Experten
    GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
    Bot RSI and Bollinger Bands
    Aurelio Miguel Machado Da Silva
    Experten
    Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
    Forex Daily Scalping EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experten
    Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
    The Goat Scalper
    Giordan Cogotti
    Experten
    Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
    Neural trendlock hybrid system
    Josias Antimano Nazal
    Experten
    TrendLock Hybrid System ist ein fortschrittlicher All-in-One Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Konsistenz und Anpassungsfähigkeit in jeder Marktsituation verlangen. Es kombiniert mehrere Handelslogiken in einem einheitlichen hybriden Rahmen, um eine intelligentere und effizientere Ausführung zu ermöglichen. Kernfunktionen: Adaptives Risikomanagement, das sich automatisch an die Marktvolatilität anpasst. Erkennt Seitwärtsbewegungen und vermeidet Setups mit gering
    GoldMachina MT5
    Geethika Rasnayake Mudiyanselage
    Experten
    Ich lade Sie ein, meinen EA zu kaufen und mich zu unterstützen, GoldMachina MT5 10 Exemplare übrig für $50 Der Preis erhöht sich um $20 für jeweils 10 Käufe. Endpreis $399 Achtung! Expert nicht oft Handel, halten Sie dies im Auge, bevor Sie kaufen! Warten Sie nicht jeden Tag auf einen Trade, die Trades sind selten! Der wichtige Vorteil dieses EA ist, dass Sie mit einem Minimum von $200 erste Einzahlung zu handeln beginnen können, es unterstützt den Handel auf XAUUSD (Gold) und Losgröße kann
    FlashTrader Pro
    Roman Lomaev
    Experten
    FlashTrader Pro – Scalping-Expert Advisor für Forex Allgemeine Beschreibung FlashTrader Pro ist ein automatisierter Trading-Expert Advisor, der für Scalping und kurzfristige Trades auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er reagiert auf plötzliche Preisbewegungen und eröffnet Trades, wenn festgelegte Zeit- und Volatilitätsbedingungen erfüllt sind. Der EA nutzt eine kleine Order-Grid, Trailing-Stop zur Gewinnsicherung und Spread-Kontrolle zur Kostensenkung. Optimal für Währungspaare mit niedri
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Experten
    SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
    Bolic Eagle EA
    Almaquio Ferreira De Souza Junior
    Experten
    Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
    Fabio Rodrigues
    Experten
    CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
    Piazza MT5
    Natalyia Nikitina
    5 (1)
    Experten
    Piazza MT5 — Professionelles Tool für automatisierten Handel Piazza MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die einen systematischen Ansatz und moderne Technologie schätzen. Die Architektur kombiniert Marktanalyse-Algorithmen mit adaptiven Risikomanagement-Mechanismen, wodurch der Handelsprozess automatisiert und subjektive Entscheidungen reduziert werden. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wichtige Funktione
    Crossing Over
    John Signer
    Experten
    Der MA Crossover EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MT5, das Trades auf Basis von gleitenden Durchschnittsüberkreuzungen ausführt. Es wurde entwickelt, um mittelfristige Trendwechsel auf dem M12-Zeitrahmen mit klaren Einstiegssignalen und strengem Risikomanagement zu erfassen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass es an der NASDAQ trainiert und getestet wurde. Hauptmerkmale Moving Average Crossover Strategy - Verwendet einen schnellen und einen langsamen gleitenden Durchschnitt, um beim Auftr
    Martingale Zone Recovery MT5 EA
    Allan Munene Mutiiria
    2.5 (2)
    Experten
    Martingale Zone Wiederherstellung MT5 EA Revolutionieren Sie Ihr Trading mit dem Martingale Zone Recovery MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein robustes und dynamisches Handelsmanagement mit unübertroffener Vielseitigkeit wünschen. Hauptmerkmale: RSI-basierte Signalerzeugung : Nutzt den Relative Strength Index (RSI) zur Identifizierung von Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten. For
    FREE
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.68 (40)
    Experten
    AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (12)
    Experten
    X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experten
    S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    3.25 (4)
    Experten
    Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experten
    Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Weitere Produkte dieses Autors
    SecUnit B22 Premium
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    Professionelles algorithmisches Handelssystem, das vier unabhängige Strategien kombiniert Warum vier Strategien Die Märkte bewegen sich in verschiedenen Phasen: starke Trends, Seitwärtsbewegungen, hohe Volatilität und ruhige Phasen. Das Problem: Eine einzelne Strategie funktioniert in einer Saison und versagt in einer anderen. Die Lösung: Vier integrierte Strategien: SuperTrend Reversal - für Trendumkehr mit 3 Filtern (ADX, ATR, MA) Smart Money BOS - für Break of Structure Signale Market Struct
    FREE
    Murderbot B2 for prop firms
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    Murderbot - Smart Money Breakout Automatisiertes Breakout-Handelssystem für den Swing-Handel auf dem GBPUSD H1-Zeitrahmen. Dieser EA überwacht die Preisbewegung um Pivot-Punkte und geht Positionen ein, wenn die Ausbruchsbedingungen mit Volatilitätsfiltern bestätigt werden. Kern-Handelslogik Der EA identifiziert Swing-Hochs und Swing-Tiefs mithilfe konfigurierbarer Rückblickzeiträume und überwacht dann den Preis auf Ausbrüche über diese Niveaus hinaus. Einstiegssignale erfordern eine Kursbewegun
    FREE
    SecUnit B12
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    System, das starken Trends folgt. Das Grundprinzip basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: Identifizieren Sie starke Trends und bleiben Sie in ihnen, bis der Markt ein klares Signal für eine Veränderung gibt. Jeder Handel wird mit einem automatisch berechneten Stop-Loss eröffnet. Was Sie erhalten Zwei unabhängige Strategien , die zusammen oder getrennt aktiviert werden können, je nach Ihren Vorlieben: Strategie Eins - SuperTrend Classic Verwendet den ATR-Indikator, um die Tre
    FREE
    X4O B1 Dollar Trader
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Experten
    x4o B1 Dollar Trader Heiken Ashi Trend Retest Strategie Automatisiertes Handelssystem, das die Heiken Ashi-Analyse mit der Retest-Methode des gleitenden Durchschnitts für trendfolgende Einträge auf dem H1-Zeitrahmen kombiniert. Handelsmethodik Der EA überwacht zwei gleitende 25-Perioden-Durchschnitte, die auf Hoch- und Tiefstkursen berechnet werden, um die Trendrichtung zu ermitteln. Wenn der Kurs über dem MA High schließt und das Kerzenhoch den gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird ein Aufw
    FREE
    Auswahl:
    Drevnyi_2.0
    27
    Drevnyi_2.0 2025.11.12 16:01 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Jawad Ait Ali Ouichou
    1422
    Antwort vom Entwickler Jawad Ait Ali Ouichou 2025.11.12 16:28
    Thank you for your feedback and rating! I will be working on improving trailing stops in the next update to make automated trade management more accurate. I'm glad you liked the Expert Advisor's performance in the tests!
    Antwort auf eine Rezension