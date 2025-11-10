SecUnit B22
- Experten
- Jawad Ait Ali Ouichou
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 November 2025
SecUnit B22 ist eine professionelleATR-Trailing-Stop-Strategie, die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung.
Überblick über die Strategie
Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die dynamische ATR-Stopp-Linie überschreitet, und steigt aus, wenn sich der Trend umkehrt. So wird sichergestellt, dass Sie starke Trends einfangen und gleichzeitig den Drawdown minimieren.
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: 4H
-
Konto: ab $1.000
Empfohlene Einstellungen
Einstiegslogik:
-
KAUFEN: Kurs kreuzt über ATR Trailing Stop + ADX > 20
-
VERKAUF: Kurs kreuzt unter ATR Trailing Stop + -DI > +DI + ADX > 20
Ausstiegs-Logik:
-
Dynamischer ATR-Trailing-Stop folgt der Preisbewegung
-
Automatische Positionsschließung bei Trendumkehr
