SecUnit B22 ist eine professionelleATR-Trailing-Stop-Strategie, die speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem 4-Stunden-Zeitfenster entwickelt wurde . Sie wurde mit Blick auf die Herausforderungen von Prop-Firmen entwickelt und kombiniert dynamische Trendfolge mit 15 Schichten fortschrittlicher Risikoabsicherung.

Überblick über die Strategie

Der EA verwendet ein intelligentes ATR-basiertes Trailing-Stop-System, das sich an die Marktvolatilität anpasst. Er geht in den Handel ein, wenn der Kurs die dynamische ATR-Stopp-Linie überschreitet, und steigt aus, wenn sich der Trend umkehrt. So wird sichergestellt, dass Sie starke Trends einfangen und gleichzeitig den Drawdown minimieren.

Empfohlene Einstellungen Symbol: XAUUSD (Gold)



Zeitrahmen: 4H



Konto: ab $1.000

Öffentlicher Gruppenchat

Einstiegslogik:

KAUFEN: Kurs kreuzt über ATR Trailing Stop + ADX > 20

VERKAUF: Kurs kreuzt unter ATR Trailing Stop + -DI > +DI + ADX > 20

Ausstiegs-Logik: