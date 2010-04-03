Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Ichimoku＋MACD＋マルチタイムフレームトレンドフィルター（MTF）を搭載した、スマートでアグレッシブなXAUUSD M1専用ゴールドスキャルピングEA

概要
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD は、XAUUSD（ゴールド）M1（1分足） に特化して設計された完全自動スキャルピングEAです。
このEAは、Ichimoku（雲）MACD の分析を組み合わせ、短期的な強いモメンタムを検出します。さらに、H4（4時間足）トレンドフィルターを使用し、主要トレンドの方向にのみエントリーします。

また、ドル（USD）ベースのテイクプロフィット／ストップロス（TP/SL） システムを採用しており、リスク管理をより直感的に行えます。
スマートトレーリングストップ機能も搭載しており、利益を動的に確保します。

スピード、安定性、効率性を求めるトレーダーに最適な、論理的で透明性の高いスキャルパーEAです。

主な特徴
ダブルエントリー確認: Ichimoku（転換線／基準線のクロス＋雲フィルター）とMACD（モメンタム＆シグナルクロス）を組み合わせ。
MTFトレンドフィルター: H4移動平均線を用いて、メイントレンド方向のみでエントリー。
USDベースのリスク管理: TP/SLをドル建てで設定（pipsではなく）、現実的なリスクコントロールが可能。
スマートトレーリングストップ: 利益が一定水準に達すると自動で発動し、価格変動に応じて動的に追従。
マルチポジションモード: 最大ポジション数を設定可能（デフォルト: 4）。
高速・安定した実行: 低スプレッドのECNブローカーに最適化。
完全バックテスト対応: 外部インジケーター不要、MT5ストラテジーテスターで完全動作。
シンプルなパラメータ設定: ロットサイズ、TP/SL、トレーリング、MTFなどを自由に調整可能。

主なパラメータ

パラメータ 説明
Lot Size 1ポジションあたりのロットサイズ
Max Positions 最大保有ポジション数
TP / SL (USD) ドル建てのテイクプロフィット／ストップロス
Trailing Start / Step (USD) トレーリングストップの開始条件と間隔
Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Ichimokuのパラメータ設定
MACD (Fast/Slow/Signal) MACDのパラメータ設定
MA MTF (TF & Period) H4マルチタイムトレンドフィルター設定

推奨設定

  • 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

  • タイムフレーム: M1（1分足）

  • 口座タイプ: ECN / Raw Spread

  • 最小レバレッジ: 1:200

  • 最低入金額: $750

  • 理想的なスプレッド: ≤ 30ポイント（3ピップス）

テスト結果とパフォーマンス
EAは高ボラティリティ環境下でのバックテストおよびフォワードテストで安定した結果を示しています。
スキャルピングはスプレッド・スリッページ・実行速度に敏感なため、30ms以下の低遅延VPSの使用を推奨します。

作者のその他のプロダクト
Trailing Stop Multi Mode Pro
Yafi Maulana Hakim
ユーティリティ
Trailing Stop Utility PRO – マルチモード・マルチシンボルの高度なトレーリング管理ツール バグや不具合を見つけた場合はお気軽にご連絡ください。 皆様のフィードバックはツール改善のために非常に重要です。 概要 Trailing Stop Utility PRO は、複数シンボルや複数時間足に対応した高機能なトレーリングストップ管理ツールです。 軽量で安定しており、すべての MT5 バージョンに対応します。 手動取引、EA取引のどちらにも対応し、Percent・Pips・ATR の3モードに加え、シンボル別/マジックナンバー別プロファイル、アダプティブATR、エクイティロックを備えています。 主な機能 1. 複数のトレーリングモード Percent Mode – 価格のパーセンテージで距離を設定 Pips Mode – 固定ピップス ATR Mode – ATR に基づくボラティリティ対応トレーリング 2. シンボル・Magic Number プロファイル 各シンボル、各EA用に個別設定可能。 上書き設定やワイルドカードにも対応。 3. アダプティブ ATR 高速
StockyAI AI Stock Analyzer
Yafi Maulana Hakim
ユーティリティ
StockyAI – AI-Powered Trading Signal and Market Analysis System StockyAI is an advanced subscription-based analysis engine designed to support traders with objective data-driven decisions. Instead of relying on subjective chart interpretation, StockyAI processes market data using quantitative models, technical analysis, adaptive scoring, and probability mapping to generate actionable trading signals. This product connects directly to the StockyAI cloud server, where analysis is performed in real
FREE
EcoFineX
Yafi Maulana Hakim
ユーティリティ
EcoFineX – Multi-Factor Adaptive Bias Dashboard for MetaTrader 5 EcoFineX is a non-trading Expert Advisor that delivers a real-time, quantitative assessment of market direction through a clear, card-based dashboard. Designed for disciplined traders who value clarity, confluence, and controlled risk , it synthesizes 14+ analytical filters into a single Trade Bias Score (0–100) and displays an ATR-based risk percentage for informed position sizing. This tool does not execute trades—it provides tr
