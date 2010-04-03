XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Ichimoku＋MACD＋マルチタイムフレームトレンドフィルター（MTF）を搭載した、スマートでアグレッシブなXAUUSD M1専用ゴールドスキャルピングEA

概要

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD は、XAUUSD（ゴールド） の M1（1分足） に特化して設計された完全自動スキャルピングEAです。

このEAは、Ichimoku（雲） と MACD の分析を組み合わせ、短期的な強いモメンタムを検出します。さらに、H4（4時間足）トレンドフィルターを使用し、主要トレンドの方向にのみエントリーします。

また、ドル（USD）ベースのテイクプロフィット／ストップロス（TP/SL） システムを採用しており、リスク管理をより直感的に行えます。

スマートトレーリングストップ機能も搭載しており、利益を動的に確保します。

スピード、安定性、効率性を求めるトレーダーに最適な、論理的で透明性の高いスキャルパーEAです。

主な特徴

ダブルエントリー確認: Ichimoku（転換線／基準線のクロス＋雲フィルター）とMACD（モメンタム＆シグナルクロス）を組み合わせ。

MTFトレンドフィルター: H4移動平均線を用いて、メイントレンド方向のみでエントリー。

USDベースのリスク管理: TP/SLをドル建てで設定（pipsではなく）、現実的なリスクコントロールが可能。

スマートトレーリングストップ: 利益が一定水準に達すると自動で発動し、価格変動に応じて動的に追従。

マルチポジションモード: 最大ポジション数を設定可能（デフォルト: 4）。

高速・安定した実行: 低スプレッドのECNブローカーに最適化。

完全バックテスト対応: 外部インジケーター不要、MT5ストラテジーテスターで完全動作。

シンプルなパラメータ設定: ロットサイズ、TP/SL、トレーリング、MTFなどを自由に調整可能。

主なパラメータ

パラメータ 説明 Lot Size 1ポジションあたりのロットサイズ Max Positions 最大保有ポジション数 TP / SL (USD) ドル建てのテイクプロフィット／ストップロス Trailing Start / Step (USD) トレーリングストップの開始条件と間隔 Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Ichimokuのパラメータ設定 MACD (Fast/Slow/Signal) MACDのパラメータ設定 MA MTF (TF & Period) H4マルチタイムトレンドフィルター設定

推奨設定

通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

タイムフレーム: M1（1分足）

口座タイプ: ECN / Raw Spread

最小レバレッジ: 1:200

最低入金額: $750

理想的なスプレッド: ≤ 30ポイント（3ピップス）

テスト結果とパフォーマンス

EAは高ボラティリティ環境下でのバックテストおよびフォワードテストで安定した結果を示しています。

スキャルピングはスプレッド・スリッページ・実行速度に敏感なため、30ms以下の低遅延VPSの使用を推奨します。