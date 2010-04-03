Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
- エキスパート
- Yafi Maulana Hakim
- バージョン: 3.1
- アップデート済み: 30 10月 2025
- アクティベーション: 10
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Ichimoku＋MACD＋マルチタイムフレームトレンドフィルター（MTF）を搭載した、スマートでアグレッシブなXAUUSD M1専用ゴールドスキャルピングEA
概要
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD は、XAUUSD（ゴールド） の M1（1分足） に特化して設計された完全自動スキャルピングEAです。
このEAは、Ichimoku（雲） と MACD の分析を組み合わせ、短期的な強いモメンタムを検出します。さらに、H4（4時間足）トレンドフィルターを使用し、主要トレンドの方向にのみエントリーします。
また、ドル（USD）ベースのテイクプロフィット／ストップロス（TP/SL） システムを採用しており、リスク管理をより直感的に行えます。
スマートトレーリングストップ機能も搭載しており、利益を動的に確保します。
スピード、安定性、効率性を求めるトレーダーに最適な、論理的で透明性の高いスキャルパーEAです。
主な特徴
ダブルエントリー確認: Ichimoku（転換線／基準線のクロス＋雲フィルター）とMACD（モメンタム＆シグナルクロス）を組み合わせ。
MTFトレンドフィルター: H4移動平均線を用いて、メイントレンド方向のみでエントリー。
USDベースのリスク管理: TP/SLをドル建てで設定（pipsではなく）、現実的なリスクコントロールが可能。
スマートトレーリングストップ: 利益が一定水準に達すると自動で発動し、価格変動に応じて動的に追従。
マルチポジションモード: 最大ポジション数を設定可能（デフォルト: 4）。
高速・安定した実行: 低スプレッドのECNブローカーに最適化。
完全バックテスト対応: 外部インジケーター不要、MT5ストラテジーテスターで完全動作。
シンプルなパラメータ設定: ロットサイズ、TP/SL、トレーリング、MTFなどを自由に調整可能。
主なパラメータ
|パラメータ
|説明
|Lot Size
|1ポジションあたりのロットサイズ
|Max Positions
|最大保有ポジション数
|TP / SL (USD)
|ドル建てのテイクプロフィット／ストップロス
|Trailing Start / Step (USD)
|トレーリングストップの開始条件と間隔
|Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB)
|Ichimokuのパラメータ設定
|MACD (Fast/Slow/Signal)
|MACDのパラメータ設定
|MA MTF (TF & Period)
|H4マルチタイムトレンドフィルター設定
推奨設定
-
通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
-
タイムフレーム: M1（1分足）
-
口座タイプ: ECN / Raw Spread
-
最小レバレッジ: 1:200
-
最低入金額: $750
-
理想的なスプレッド: ≤ 30ポイント（3ピップス）
テスト結果とパフォーマンス
EAは高ボラティリティ環境下でのバックテストおよびフォワードテストで安定した結果を示しています。
スキャルピングはスプレッド・スリッページ・実行速度に敏感なため、30ms以下の低遅延VPSの使用を推奨します。