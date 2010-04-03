Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

智能且激进的黄金剥头皮交易专家顾问，基于 Ichimoku + MACD + 多周期趋势过滤器（MTF），专为 XAUUSD M1 设计

概述

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD 是一款全自动剥头皮交易机器人，专门为 XAUUSD（黄金） 的 M1（1分钟） 周期开发。

该 EA 结合 Ichimoku 与 MACD 的分析来捕捉强劲的短期动能，并通过 多时间框架（H4）趋势过滤器 确保交易方向顺应主要趋势。

EA 采用 以美元（USD）为单位的止盈/止损系统，让风险控制更加直观。

同时配备 智能追踪止损（Trailing Stop），能在价格变动中动态锁定利润。

这是一款适合追求 高效、快速且稳定 交易风格的黄金剥头皮交易者的智能系统。

主要功能

双重信号确认：Ichimoku（Tenkan/Kijun 交叉 + Kumo 云过滤）与 MACD（动能与交叉信号）结合使用。

多周期趋势过滤（MTF）：基于 H4 移动平均线的趋势确认，仅在趋势方向开仓。

美元风险管理系统：止盈与止损以美元计算，而非点数，风险控制更真实。

智能追踪止损：在达到盈利目标后自动启动，并根据价格动态调整。

多仓模式：可同时持有多笔订单（默认最多 4 单）。

快速稳定执行：为低点差 ECN 经纪商优化。

完全可回测：无需外部指标，可在 MT5 策略测试器中直接运行。

简易参数设置：主要参数（手数、止盈止损、追踪止损、MTF过滤等）均可自定义。

主要参数

参数 功能说明 Lot Size 每笔交易的手数大小 Max Positions 最大持仓数量 TP / SL (USD) 以美元为单位的止盈 / 止损 Trailing Start / Step (USD) 启动追踪止损的条件与步长 Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Ichimoku 参数设置 MACD (Fast/Slow/Signal) MACD 参数设置 MA MTF (TF & Period) 多时间框架趋势过滤（H4）参数

使用建议

交易品种： XAUUSD（黄金）

时间周期： M1（1分钟）

账户类型： ECN / 原始点差账户

最低杠杆： 1:200

最低存款： $750

理想点差： ≤ 30 点（3 pips）

测试与表现

EA 已在高波动市场条件下经过回测与前向测试，表现稳定、逻辑清晰。

由于剥头皮策略对 点差、滑点与执行速度 高度敏感，建议使用 延迟小于 30 毫秒的 VPS。