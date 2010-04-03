Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Умный и агрессивный скальпер для золота XAUUSD M1 с Ichimoku + MACD + MTF фильтром тренда

Обзор

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD — это полностью автоматический скальпирующий советник, специально разработанный для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме M1 (1 минута).

Советник сочетает в себе анализ Ichimoku и MACD для определения сильных краткосрочных импульсов, а также использует многофреймовый фильтр тренда (H4), чтобы открывать сделки только в направлении основного тренда.

Благодаря системе Take Profit / Stop Loss в долларах США (USD), управление рисками становится простым и наглядным.

Советник также оснащён адаптивным трейлинг-стопом, который динамически защищает прибыль.

Идеально подходит для трейдеров, ищущих быстрого, надёжного и безопасного скальпера с прозрачной и логичной стратегией входа.

Основные функции

Двойное подтверждение входа — комбинация Ichimoku (пересечение Tenkan/Kijun и фильтр облака Kumo) + MACD (импульс и пересечение линий).

Фильтр тренда MTF — скользящая средняя H4 для фильтрации сигналов по направлению глобального тренда.

Риск-система на основе USD — TP/SL рассчитываются в долларах, а не в пунктах, для реалистичного контроля убытков.

Умный трейлинг-стоп — активируется при достижении целевой прибыли и динамически сопровождает цену.

Мультипозиционный режим — открывает до заданного количества позиций (по умолчанию: 4).

Быстрое и стабильное исполнение — оптимизирован для низких спредов и брокеров типа ECN.

Полная тестируемость — работает в тестере стратегий MT5 без внешних индикаторов.

Простые параметры — все ключевые настройки можно изменить (лот, TP/SL, трейлинг, фильтр MTF и т.д.).

Основные параметры

Параметр Описание Lot Size Размер лота на сделку Max Positions Максимальное количество открытых позиций TP / SL (USD) Цель прибыли и лимит убытка в долларах Trailing Start / Step (USD) Активация и шаг трейлинг-стопа Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Параметры индикатора Ichimoku MACD (Fast/Slow/Signal) Параметры индикатора MACD MA MTF (TF & Period) Многофреймовый фильтр тренда (H4)

Рекомендации по использованию

Пара: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M1

Тип счёта: ECN / Raw Spread

Минимальное кредитное плечо: 1:200

Минимальный депозит: $750

Идеальный спред: ≤ 30 пунктов (3 пипса)

Результаты и тестирование

Советник успешно протестирован в условиях высокой волатильности и показал стабильные результаты в бэктестах и форвард-тестах.

Так как скальпинг чувствителен к спреду, проскальзыванию и скорости исполнения, рекомендуется использовать VPS с задержкой менее 30 мс.