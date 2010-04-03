Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
- Yafi Maulana Hakim
- Версия: 3.1
- Обновлено: 30 октября 2025
- Активации: 10
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Умный и агрессивный скальпер для золота XAUUSD M1 с Ichimoku + MACD + MTF фильтром тренда
Обзор
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD — это полностью автоматический скальпирующий советник, специально разработанный для торговли XAUUSD (золото) на таймфрейме M1 (1 минута).
Советник сочетает в себе анализ Ichimoku и MACD для определения сильных краткосрочных импульсов, а также использует многофреймовый фильтр тренда (H4), чтобы открывать сделки только в направлении основного тренда.
Благодаря системе Take Profit / Stop Loss в долларах США (USD), управление рисками становится простым и наглядным.
Советник также оснащён адаптивным трейлинг-стопом, который динамически защищает прибыль.
Идеально подходит для трейдеров, ищущих быстрого, надёжного и безопасного скальпера с прозрачной и логичной стратегией входа.
Основные функции
Двойное подтверждение входа — комбинация Ichimoku (пересечение Tenkan/Kijun и фильтр облака Kumo) + MACD (импульс и пересечение линий).
Фильтр тренда MTF — скользящая средняя H4 для фильтрации сигналов по направлению глобального тренда.
Риск-система на основе USD — TP/SL рассчитываются в долларах, а не в пунктах, для реалистичного контроля убытков.
Умный трейлинг-стоп — активируется при достижении целевой прибыли и динамически сопровождает цену.
Мультипозиционный режим — открывает до заданного количества позиций (по умолчанию: 4).
Быстрое и стабильное исполнение — оптимизирован для низких спредов и брокеров типа ECN.
Полная тестируемость — работает в тестере стратегий MT5 без внешних индикаторов.
Простые параметры — все ключевые настройки можно изменить (лот, TP/SL, трейлинг, фильтр MTF и т.д.).
Основные параметры
|Параметр
|Описание
|Lot Size
|Размер лота на сделку
|Max Positions
|Максимальное количество открытых позиций
|TP / SL (USD)
|Цель прибыли и лимит убытка в долларах
|Trailing Start / Step (USD)
|Активация и шаг трейлинг-стопа
|Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB)
|Параметры индикатора Ichimoku
|MACD (Fast/Slow/Signal)
|Параметры индикатора MACD
|MA MTF (TF & Period)
|Многофреймовый фильтр тренда (H4)
Рекомендации по использованию
-
Пара: XAUUSD (Золото)
-
Таймфрейм: M1
-
Тип счёта: ECN / Raw Spread
-
Минимальное кредитное плечо: 1:200
-
Минимальный депозит: $750
-
Идеальный спред: ≤ 30 пунктов (3 пипса)
Результаты и тестирование
Советник успешно протестирован в условиях высокой волатильности и показал стабильные результаты в бэктестах и форвард-тестах.
Так как скальпинг чувствителен к спреду, проскальзыванию и скорости исполнения, рекомендуется использовать VPS с задержкой менее 30 мс.