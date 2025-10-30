Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

🟡 XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Scalper intelligent et agressif pour XAUUSD M1 avec Ichimoku + MACD + Filtre de tendance multi-timeframe (MTF)

🚀 Aperçu

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD est un Expert Advisor (EA) entièrement automatique, conçu spécifiquement pour trader XAUUSD (or) sur le timeframe M1 (1 minute).

L’EA combine l’analyse Ichimoku et MACD pour détecter des impulsions fortes à court terme et utilise un filtre de tendance multi-timeframe (H4) pour n’entrer en position que dans le sens de la tendance principale.

Il fonctionne avec un système de Take Profit / Stop Loss basé sur l’USD (et non sur les pips), ce qui permet une gestion des risques claire et réaliste.

Il intègre également un Trailing Stop intelligent, qui protège automatiquement les gains au fur et à mesure que le prix évolue.

Idéal pour les traders recherchant un scalper rapide, efficace et sécurisé, avec une logique d’entrée transparente et cohérente.

⚙️ Fonctionnalités principales

✅ Double confirmation d’entrée : combinaison Ichimoku (croisement Tenkan/Kijun + filtre Kumo) + MACD (momentum et croisement de signal).

✅ Filtre de tendance MTF : moyenne mobile H4 pour suivre uniquement la direction de la tendance principale.

✅ Système de risque basé sur l’USD : TP/SL calulés en dollars, pas en pips, pour un contrôle du risque réaliste.

✅ Trailing Stop intelligent : s’active une fois l’objectif de profit atteint et suit le prix dynamiquement.

✅ Mode multi-positions : peut ouvrir jusqu’au nombre maximum de positions définies (par défaut : 4).

✅ Exécution rapide et stable : optimisé pour les brokers ECN avec spreads faibles.

✅ Totalement testable : fonctionne à 100 % dans le Strategy Tester MT5 sans indicateurs externes.

✅ Paramètres simples : tous les réglages principaux sont personnalisables (lot, TP/SL USD, trailing, MTF, etc.).

🧠 Paramètres principaux

Paramètre Fonction Lot Size Taille du lot par position Max Positions Nombre maximum de positions ouvertes TP / SL (USD) Objectif de profit et stop loss en USD Trailing Start / Step (USD) Activation et pas du trailing stop Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Paramètres Ichimoku MACD (Fast/Slow/Signal) Paramètres MACD MA MTF (TF & Period) Filtre de tendance H4

💡 Recommandations d’utilisation

Pair : XAUUSD (Or)

Timeframe : M1

Type de compte : ECN / Raw Spread

Effet de levier minimum : 1:200

Dépôt minimum : 750 $

Spread idéal : ≤ 30 points (3 pips)

📈 Résultats et tests

L’EA a été testé dans des conditions de forte volatilité et a montré des résultats stables en backtests et forward tests.

Étant donné que le scalping est sensible au spread, au slippage et à la vitesse d’exécution, l’utilisation d’un VPS rapide (< 30 ms) est fortement recommandée.

Testeur de rapport : https://drive.google.com/file/d/1oN4TQumOdVJNrcJ0oal5yA-Bq0B-5bj4/view?usp=sharing

Journal des rapports : https://drive.google.com/file/d/1T89R_oKmr-AyOFEYNT_EpbiUIMsMWzIq/view?usp=sharing