StockyAI AI Stock Analyzer
- Utilitys
- Yafi Maulana Hakim
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 28 November 2025
StockyAI ist eine fortschrittliche, abonnementbasierte Analysemaschine, die Händler mit objektiven, datengestützten Entscheidungen unterstützt.
Anstatt sich auf subjektive Chart-Interpretationen zu verlassen, verarbeitet StockyAI Marktdaten mit Hilfe von quantitativen Modellen, technischer Analyse, adaptivem Scoring und Wahrscheinlichkeitszuordnung, um umsetzbare Handelssignale zu generieren.
Dieses Produkt ist direkt mit dem StockyAI-Cloud-Server verbunden, wo die Analyse in Echtzeit durchgeführt wird. Der Indikator fordert einfach Signale über Ihren persönlichen API-Zugangsschlüssel an. Es ist keine externe Konfiguration erforderlich.
Hauptmerkmale
-
Cloud-basierte Generierung von Handelssignalen in Echtzeit
-
Automatische Lizenzaktivierung per Abonnement (PayPal)
-
Intelligente Ranking-Engine mit normalisiertem Scoring (0-100)
-
Richtungsbezogene Wahrscheinlichkeitsprojektion (Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung)
-
Dynamische Preisniveaus einschließlich:
-
Vorgeschlagener Zielpreis (TP)
-
Erwartete Retracement-Zone
-
Automatische Stop-Loss-Schätzung
-
-
Wöchentlicher Analysehorizont, optimiert für Swing-Trader
-
Daten stammen aus dem Live-Markt-Feed über Yahoo Finance API
-
Leichtgewichtiger MQL5-Indikator (keine schweren Berechnungen innerhalb von MT5)
Unterstützte Märkte
StockyAI unterstützt jedes im Yahoo Finance-Format verfügbare Symbol, einschließlich:
-
US-Aktien
-
Indonesische Aktien (JK Market)
Beispiele:
AAPL, NVDA, TSLA, AMZN, META, BBCA.JK, BBRI.JK, BTC-USD.
Wie es funktioniert
-
Kaufen Sie einen Abonnement-Zugang.
-
Sie erhalten einen eindeutigen API-Schlüssel per E-Mail.
-
Geben Sie den API-Schlüssel in den Indikatoreinstellungen ein.
-
Geben Sie das Symbol ein, das Sie analysieren möchten.
-
Der Indikator sendet eine sichere Anfrage an den StockyAI-Server.
-
Der Server antwortet:
-
Signaltyp (Bullish Strong, Bullish Light, Neutral, Bearish)
-
Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung
-
Vorgeschlagene Handelsniveaus
-
Aktuell analysierter Preis
-
Für wen ist StockyAI gemacht?
-
Swing-Trader
-
Aktien-Investoren
-
Trader, die nach unvoreingenommenen Bestätigungen suchen
-
Nutzer, die AI-basierte Entscheidungshilfen der manuellen Chartanalyse vorziehen
StockyAI ist nicht für ultrakurzes Scalping oder Hochfrequenzhandel konzipiert.
Anforderungen
-
Stabile Internetverbindung
-
Gültiges aktives Abonnement
-
API-Schlüssel an ein Konto gebunden (Anti-Sharing-System)
Nutzungsbedingungen
-
Das Abonnement ermöglicht den Zugang zu Servern und algorithmischen Analysen.
-
Pro aktivem Lizenzschlüssel kann nur ein Handelskonto verwendet werden.
-
Der Weiterverkauf, das Kopieren oder der Versuch, das System zu umgehen, ist verboten.
Anmerkungen
StockyAI führt Trades nicht automatisch aus.
Es liefert analytische Hinweise und vorgeschlagene Kursniveaus.
Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen und sein Risikomanagement voll verantwortlich.