StockyAI AI Stock Analyzer

StockyAI - AI-gestütztes Handelssignal- und Marktanalysesystem

StockyAI ist eine fortschrittliche, abonnementbasierte Analysemaschine, die Händler mit objektiven, datengestützten Entscheidungen unterstützt.

Anstatt sich auf subjektive Chart-Interpretationen zu verlassen, verarbeitet StockyAI Marktdaten mit Hilfe von quantitativen Modellen, technischer Analyse, adaptivem Scoring und Wahrscheinlichkeitszuordnung, um umsetzbare Handelssignale zu generieren.

Dieses Produkt ist direkt mit dem StockyAI-Cloud-Server verbunden, wo die Analyse in Echtzeit durchgeführt wird. Der Indikator fordert einfach Signale über Ihren persönlichen API-Zugangsschlüssel an. Es ist keine externe Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

Cloud-basierte Generierung von Handelssignalen in Echtzeit

Automatische Lizenzaktivierung per Abonnement (PayPal)

Intelligente Ranking-Engine mit normalisiertem Scoring (0-100)

Richtungsbezogene Wahrscheinlichkeitsprojektion (Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung)

Dynamische Preisniveaus einschließlich: Vorgeschlagener Zielpreis (TP) Erwartete Retracement-Zone Automatische Stop-Loss-Schätzung

Wöchentlicher Analysehorizont, optimiert für Swing-Trader

Daten stammen aus dem Live-Markt-Feed über Yahoo Finance API

Leichtgewichtiger MQL5-Indikator (keine schweren Berechnungen innerhalb von MT5)

Unterstützte Märkte

StockyAI unterstützt jedes im Yahoo Finance-Format verfügbare Symbol, einschließlich:

US-Aktien

Indonesische Aktien (JK Market)

Beispiele:

AAPL, NVDA, TSLA, AMZN, META, BBCA.JK, BBRI.JK, BTC-USD.

Wie es funktioniert

Kaufen Sie einen Abonnement-Zugang. Sie erhalten einen eindeutigen API-Schlüssel per E-Mail. Geben Sie den API-Schlüssel in den Indikatoreinstellungen ein. Geben Sie das Symbol ein, das Sie analysieren möchten. Der Indikator sendet eine sichere Anfrage an den StockyAI-Server. Der Server antwortet: Signaltyp (Bullish Strong, Bullish Light, Neutral, Bearish)

Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsbewegung

Vorgeschlagene Handelsniveaus

Aktuell analysierter Preis

Für wen ist StockyAI gemacht?

Swing-Trader

Aktien-Investoren

Trader, die nach unvoreingenommenen Bestätigungen suchen

Nutzer, die AI-basierte Entscheidungshilfen der manuellen Chartanalyse vorziehen

StockyAI ist nicht für ultrakurzes Scalping oder Hochfrequenzhandel konzipiert.

Anforderungen

Stabile Internetverbindung

Gültiges aktives Abonnement

API-Schlüssel an ein Konto gebunden (Anti-Sharing-System)

Nutzungsbedingungen

Das Abonnement ermöglicht den Zugang zu Servern und algorithmischen Analysen.

Pro aktivem Lizenzschlüssel kann nur ein Handelskonto verwendet werden.

Der Weiterverkauf, das Kopieren oder der Versuch, das System zu umgehen, ist verboten.

Anmerkungen

StockyAI führt Trades nicht automatisch aus.

Es liefert analytische Hinweise und vorgeschlagene Kursniveaus.

Der Benutzer bleibt für seine Handelsentscheidungen und sein Risikomanagement voll verantwortlich.