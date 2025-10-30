Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

🟡 XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Ichimoku + MACD + Çok Zamanlı Çerçeve (MTF) Trend Filtresi ile Akıllı ve Agresif XAUUSD M1 Altın Scalper

🚀 Genel Bakış

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD, XAUUSD (Altın) için özel olarak tasarlanmış tam otomatik bir Expert Advisor (EA)’dır ve M1 (1 dakikalık) zaman diliminde çalışır.

Bu EA, kısa vadeli güçlü momentumları tespit etmek için Ichimoku ve MACD analizlerini birleştirir ve yalnızca ana trend yönünde işlem yapmak için H4 (4 saatlik) trend filtresi kullanır.

Sistem, USD bazlı Kar Al / Zararı Durdur (TP/SL) ile çalışır, bu da riski daha doğrudan ve gerçekçi bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Ayrıca, fiyat hareket ettikçe karı dinamik olarak kilitleyen akıllı Trailing Stop özelliği de mevcuttur.

Hızlı, verimli ve güvenli bir scalper arayan, mantıklı ve şeffaf giriş mantığına sahip traderlar için idealdir.

⚙️ Ana Özellikler

✅ Çift Onaylı Giriş: Ichimoku (Tenkan/Kijun kesişimi + Kumo filtresi) + MACD (momentum ve sinyal kesişimi) kombinasyonu.

✅ MTF Trend Filtresi: H4 hareketli ortalama ile ana trend yönüne uygun sinyaller filtrelenir.

✅ USD Bazlı Risk Sistemi: TP/SL pip değil USD cisinden hesaplanır, daha gerçekçi risk yönetimi sağlar.

✅ Akıllı Trailing Stop: Hedef USD’ye ulaşıldığında devreye girer ve fiyatla birlikte dinamik olarak hareket eder.

✅ Çoklu Pozisyon Modu: Ayarlanan maksimum pozisyon sayısına kadar (varsayılan: 4) işlem açabilir.

✅ Hızlı ve Stabil İşlem: Düşük spread ve ECN brokerler için optimize edilmiştir.

✅ Tamamen Test Edilebilir: Harici indikatör olmadan MT5 Strategy Tester’da %100 çalışır.

✅ Kolay Parametre Ayarları: Lot, TP/SL USD, trailing, MTF gibi tüm ana ayarlar özelleştirilebilir.

🧠 Ana Parametreler

Parametre Fonksiyon Lot Size Pozisyon başına lot miktarı Max Positions Açılabilecek maksimum pozisyon sayısı TP / SL (USD) USD cinsinden kar ve zarar seviyesi Trailing Start / Step (USD) Trailing stop başlatma koşulu ve adımı Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Ichimoku parametreleri MACD (Fast/Slow/Signal) MACD parametreleri MA MTF (TF & Period) H4 trend filtresi parametreleri

💡 Kullanım Önerileri

Parite: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: M1

Hesap Türü: ECN / Raw Spread

Minimum Kaldıraç: 1:200

Minimum Teminat: 300 $

İdeal Spread: ≤ 30 puan (3 pip)

📈 Test ve Performans

EA, yüksek volatilite koşullarında backtest ve forward testlerde istikrarlı sonuçlar göstermiştir.

Scalping işlemleri spread, slippage ve işlem hızına duyarlı olduğundan, 30ms altı ping’e sahip hızlı bir VPS kullanılması önerilir.

Rapor Test Cihazı: https://drive.google.com/file/d/1oN4TQumOdVJNrcJ0oal5yA-Bq0B-5bj4/view?usp=sharing

Rapor Günlüğü: https://drive.google.com/file/d/1T89R_oKmr-AyOFEYNT_EpbiUIMsMWzIq/view?usp=sharing