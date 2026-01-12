Cosmic Orbit
Systemmerkmale:
- Basierend auf der Trend-Resonanz-Theorie
- Geeignet für Spot-Handelsinstrumente wie Forex und Gold (z.B. EURUSD, Gold, etc.)
- Kompatibel mit jeder seriösen MT5-Plattform
- Keine eingebettete Martingale-Strategie oder Hedging-Operationen
- Setzt ein striktes Kapitalrisikomanagementmodell ein, das das Handelsvolumen automatisch auf der Grundlage des prozentualen Kontostands anpasst
- Verwendet einen abgestuften Gewinnmitnahme-Ansatz mit progressiv ansteigenden Positionen, um durch mehrstufige Ziele nachhaltige Gewinne zu erzielen
- Alle Positionen sind durch nachlaufende Stop-Loss-Aufträge geschützt, um eine langfristig stabile Rentabilität zu erzielen
- Auch ein gutes Hilfsmittel für Anfänger, die den Trendhandel erlernen wollen
Parametertabelle und Erläuterung wichtiger Parameter:
- Zeitrahmen (Haupttrend):Das Zeitfenster (Periodenebene) des Haupttrends.
- PERIOD_MN1
- PERIOD_W1
- PERIOD_D1
- PERIOD_H12
- Trend-Basislinie (aus Alligator-Indikator):Wählt einen gleitenden Durchschnitt aus dem Alligator-Indikator als Hauptlinie für die Bestimmung des Trenneingangs und -ausgangs.
- Alligator 13
- Algorithmus des Pullback-Indikators: Ein spezieller Algorithmus für die Beurteilung von Trend-Pullbacks, der für verschiedene Handelsinstrumente optimiert und angepasst werden muss.
- Morph-Parameter für den Pullback-Indikator: Schlüsselstrategien, die für den Algorithmus zur Erkennung von Pullbacks konfiguriert werden; üblicherweise verwendete Parameterbereiche sind FA_1 bis FA_5.
- Parameter zum Filtern potenziell falscher Gelegenheiten: Werden verwendet, um falsche Ausbruchssignale zu eliminieren; können für verschiedene Handelsinstrumente optimiert werden.
- Verhältnisfaktor (Ratio factor): Wird verwendet, um anormale Schwankungen zu identifizieren.
Wird verwendet, um anormale Schwankungen zu verhindern, die durch plötzliche Marktereignisse verursacht werden, Bereich 0,99~0,01, im Allgemeinen nicht größer als 0,15.
- Zeitrahmen (Festlegung für Callback-Welle): Die Zeitspanne zur Identifizierung von phasenweisen Pullback-Wellen.
- Zeitrahmen (Ausführungs-Welle): Der detaillierte Zeitraum für die Ausführung bestimmter Handelsoperationen, der für Mikrooperationen wie das Hinzufügen oder Reduzieren von Positionen verwendet wird.
- Basislinie des Stoploss. Richtig: execute-wave. Falsch: Callback-Welle. Die Zeitspanne, in der der Stop-Loss angepasst wird.
- Stoploss-Basislinie (vom Alligator-Indikator):Wählt einen gleitenden Durchschnitt aus dem Alligator-Indikator als Basislinie für die Stop-Loss-Anpassung.
- Alligator 13
- Faktor für Stoploss (basierend auf dem ATR-Indikator): Initialisiert den Stop Loss auf der Grundlage der durchschnittlichen Volatilität.
- Ganzzahliger Teil des Gewinnzielfaktors: Die Gesamtzahl der Positionen, die gleichzeitig gehalten werden können, was auch das Mindestgewinnziel ist.
- Gewinnziel-Feineinstellungsfaktor
Bereich: 0.01~0.99
- Obergrenze des geschätzten Risikos pro Transaktion im Verhältnis zum Saldo: Maximaler Risikoprozentsatz für jede zusätzliche Investition.
- Grenzwert für die abnormale Kursspanne: Dieser muss für verschiedene Handelsinstrumente angepasst werden.
- Magische Zahl: Wird verwendet, um die von diesem System ausgeführten Handelsoperationen zu identifizieren und zu verwalten.
- Stille Zeit (Format: "0to6#... : Damit können Handelszeiten festgelegt werden, um das Risiko von Lücken zwischen den Wochen zu vermeiden.
z.B., 1.0 = 1%, 2.5 = 2.5%
z.B. EURUSD liegt normalerweise bei 0,0004, Gold bei 3,5, usw.
z.B. von 00:00 Montag bis 23:15 Freitag, können Sie "1#00:00~5#23:15" eingeben.