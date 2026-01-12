Cosmic Orbit

Zeitrahmen (Haupttrend): Das Zeitfenster (Periodenebene) des Haupttrends.

- PERIOD_MN1

- PERIOD_W1

- PERIOD_D1

- PERIOD_H12





Trend-Basislinie (aus Alligator-Indikator):Wählt einen gleitenden Durchschnitt aus dem Alligator-Indikator als Hauptlinie für die Bestimmung des Trenneingangs und -ausgangs.

- Alligator 13

- Alligator 8

- Alligator 5

Algorithmus des Pullback-Indikators: Ein spezieller Algorithmus für die Beurteilung von Trend-Pullbacks, der für verschiedene Handelsinstrumente optimiert und angepasst werden muss.





Morph-Parameter für den Pullback-Indikator: Schlüsselstrategien, die für den Algorithmus zur Erkennung von Pullbacks konfiguriert werden; üblicherweise verwendete Parameterbereiche sind FA_1 bis FA_5.





Parameter zum Filtern potenziell falscher Gelegenheiten: Werden verwendet, um falsche Ausbruchssignale zu eliminieren; können für verschiedene Handelsinstrumente optimiert werden.





Verhältnisfaktor (Ratio factor): Wird verwendet, um anormale Schwankungen zu identifizieren.

Wird verwendet, um anormale Schwankungen zu verhindern, die durch plötzliche Marktereignisse verursacht werden, Bereich 0,99~0,01, im Allgemeinen nicht größer als 0,15.

Zeitrahmen (Festlegung für Callback-Welle): Die Zeitspanne zur Identifizierung von phasenweisen Pullback-Wellen.





Zeitrahmen (Ausführungs-Welle): Der detaillierte Zeitraum für die Ausführung bestimmter Handelsoperationen, der für Mikrooperationen wie das Hinzufügen oder Reduzieren von Positionen verwendet wird.

Basislinie des Stoploss. Richtig: execute-wave. Falsch: Callback-Welle. Die Zeitspanne, in der der Stop-Loss angepasst wird.





Stoploss-Basislinie (vom Alligator-Indikator): Wählt einen gleitenden Durchschnitt aus dem Alligator-Indikator als Basislinie für die Stop-Loss-Anpassung.

Faktor für Stoploss (basierend auf dem ATR-Indikator): Initialisiert den Stop Loss auf der Grundlage der durchschnittlichen Volatilität.

Wird verwendet, um durch plötzliche Marktereignisse verursachte abnormale Schwankungen zu verhindern, im Allgemeinen 1,5 bis 3,0.

Ganzzahliger Teil des Gewinnzielfaktors: Die Gesamtzahl der Positionen, die gleichzeitig gehalten werden können, was auch das Mindestgewinnziel ist.

Gewinnziel-Feineinstellungsfaktor

Bereich: 0.01~0.99





Obergrenze des geschätzten Risikos pro Transaktion im Verhältnis zum Saldo: Maximaler Risikoprozentsatz für jede zusätzliche Investition.

z.B., 1.0 = 1%, 2.5 = 2.5%

Grenzwert für die abnormale Kursspanne: Dieser muss für verschiedene Handelsinstrumente angepasst werden.

z.B. EURUSD liegt normalerweise bei 0,0004, Gold bei 3,5, usw.

Magische Zahl: Wird verwendet, um die von diesem System ausgeführten Handelsoperationen zu identifizieren und zu verwalten.





Stille Zeit (Format: "0to6#... : Damit können Handelszeiten festgelegt werden, um das Risiko von Lücken zwischen den Wochen zu vermeiden.

z.B. von 00:00 Montag bis 23:15 Freitag, können Sie "1#00:00~5#23:15" eingeben.