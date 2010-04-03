Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Ichimoku + MACD + 다중 시간대(MTF) 트렌드 필터를 결합한 스마트하고 공격적인 골드 스캘퍼 (XAUUSD M1 전용)

개요 (Overview)
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACDXAUUSD (골드) 거래를 위해 특별히 설계된 완전 자동 스캘핑형 EA(Expert Advisor) 입니다.
이 EA는 Ichimoku 지표MACD 분석을 결합하여 단기 강세/약세 모멘텀을 포착하고, H4(4시간봉) 이동평균 트렌드 필터를 통해 주요 추세 방향에 맞는 진입만 수행합니다.

또한, USD 기반의 이익/손실(TP/SL) 시스템을 채택하여 현실적이고 직관적인 리스크 관리를 제공합니다.
스마트 트레일링 스탑(Trailing Stop) 기능이 내장되어, 일정 수익에 도달하면 자동으로 이익을 보호합니다.

논리적이고 투명한 진입 로직을 기반으로, 빠르고 효율적이며 안정적인 스캘퍼를 원하는 트레이더에게 이상적인 EA입니다.

주요 기능 (Main Features)
이중 신호 확인: Ichimoku (전환선/기준선 교차 & 구름대 필터) + MACD (모멘텀 & 시그널 교차)
MTF 트렌드 필터: H4 이동평균선을 활용하여 상위 추세 방향에 맞는 포지션만 진입
USD 기준 리스크 시스템: TP/SL이 핍(pip)이 아닌 USD 단위로 계산되어 실제 리스크 관리 가능
스마트 트레일링 스탑: 목표 수익 도달 시 자동 활성화되어 가격 변동에 따라 동적으로 추적
멀티 포지션 모드: 설정된 최대 포지션 수(기본값: 4)까지 동시에 거래 가능
고속·안정적 실행: 낮은 스프레드의 ECN 브로커 환경에 최적화
완전 백테스트 가능: 외부 인디케이터 없이 MT5 전략 테스터에서 100% 작동
간단한 파라미터 설정: Lot, TP/SL, 트레일링, MTF 등 주요 변수 조정 가능

주요 파라미터 (Key Parameters)

파라미터 설명
Lot Size 각 포지션당 거래 수량
Max Positions 최대 오픈 포지션 수
TP / SL (USD) USD 단위의 목표 이익 및 손실 한도
Trailing Start / Step (USD) 트레일링 스탑 시작 조건 및 간격
Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Ichimoku 설정 값
MACD (Fast/Slow/Signal) MACD 설정 값
MA MTF (TF & Period) H4 트렌드 필터 설정 (시간대 및 기간)

추천 설정 (Recommended Settings)

  • 거래 종목: XAUUSD (골드)

  • 시간 프레임: M1 (1분봉)

  • 계좌 유형: ECN / Raw Spread

  • 최소 레버리지: 1:200

  • 최소 예치금: $750

  • 이상적인 스프레드: ≤ 30포인트 (3핍)

테스트 및 성능 (Performance & Results)
 EA는 높은 변동성 구간에서도 백테스트 및 실거래 테스트에서 안정적인 성과를 보였습니다.
스캘핑은 스프레드, 슬리피지, 실행 속도에 민감하므로, 지연 시간 30ms 이하의 VPS 사용을 권장합니다.

추천 제품
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
MACD Expert Advisor for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (1)
Experts
MACD EA for Prop Firms is an Expert Advisor designed specifically to overcome Proprietary Firms challenges such as MyForexFunds to obtain a founded account. In fact, it has specific functions to comply with the rules imposed by the companies that offer managed accounts. - It is based on a strategy with MACD and EMA indicators that signals to the EA when to open positions - Works on all Forex pairs, recommended on M5, M6, M10 timeframes. - The EA should work on VPS 24/7 - Write to me private
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experts
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Bit Bot
Arash Panahi
Experts
BitBot – H1 차트를 위한 고급 BTCUSD 트레이딩 로봇 BitBot은 H1 타임프레임에서 비트코인(BTCUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 스마트하고 적응형 트레이딩 로봇입니다. 순수 기술적 분석에 기반하며, 거래량 중심의 전략을 통해 정밀한 의사결정을 강조합니다. 이는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 핵심 요소입니다. BitBot의 핵심 로직은 비트코인과 주요 알트코인의 실시간 거래량 분석입니다. 다양한 타임프레임에서 거래량 변화를 지속적으로 모니터링하고 상관관계를 분석하여, BitBot은 시장의 모멘텀 강도와 방향을 판단합니다. BitBot은 브로커로부터의 실시간 데이터를 동적으로 처리하여 시장 심리 변화 및 상관관계 붕괴를 감지하고, 이를 기반으로 더 나은 거래 결정을 내립니다. 추세 진입이든, 거래량 기반의 반전이든, BitBot은 기술적으로 탄탄하고 데이터에 반응하는 비트코인 트레이딩 솔루션을 제공합니다. LINKS:  Bot setting tutorial:  
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Experts
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper — Momentum-Flow Precision System Nova MFI Scalper integrates advanced volume‑weighted momentum analytics directly into MT5. By interpreting the subtle interplay of accumulation and distribution, it identifies zones where market intent is strongest, filtering out fleeting, low-conviction movements. Unlike standard oscillators or over-engineered black-box systems, Nova MFI Scalper operates on a structurally disciplined framework — ensuring every signal is backed by layered validat
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experts
백테스트가 아닌 실제 거래 시스템을 구매하세요    Live Signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다. 백테스팅은 실제 틱에 대해서만 수행해야 하며, 그렇지 않으면 부정확한 결과를 얻게 됩니다. 공개 채팅 그룹에 참여하세요: 여기를 클릭하세요 US30 Dow Jones EA에 오신 것을 환영합니다. US30 Dow Jones EA: 다이나믹한 Dow Jones를 마스터하세요 다우존스라고도 알려진 US30은 시장에서 가장 인기 있는 지수 중 하나입니다. 수많은 전문 자문가가 있음에도 불구하고 Grid, Martingale 또는 Recovery와 같은 위험한 전략에 의존하지 않고 장기적으로 성공하는 사람은 거의 없으며, 이는 종종 위험 대비 보상 결과가 좋지 않습니다. 특히 뉴욕 세션 동안 복잡한 시장 역학과 높은 변동성으로 인해 다우존스 지수는 탐색하기 어려울 수 있습니다. 시장 조성자는 종종 유동성이 충분할 때 대량 주문을 촉발하기 위해 지지
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experts
이 로봇은 매우 잘 작동하지만 생활비를 위한 초기 자금이 필요하기 때문에 아쉬운 마음으로 판매합니다. 제 자금 목표에 도달하면 구매를 방지하기 위해 매우 높은 가격(9999999$)으로 설정될 것입니다. 그러나 이전 구매자에게는 여전히 이용 가능하고 업데이트도 제공될 것입니다. 이 로봇은 시장 변동에 대비하기 위해 세 가지 통화 쌍을 동시에 거래합니다. 로봇의 설정 파일(.set)을 받으려면 메시지를 보내는 것을 잊지 마세요. 로봇은 EURUSD와 EURGBP를 같은 방향으로, GBPUSD를 반대 방향으로 거래합니다. 위험은 자본에 비례한 로트 크기로 자동 관리되며, 에퀴티 스탑과 에퀴티 테이크프로핏이 설정되어 있습니다. 최대 500달러에 대해 0.01 로트를 권장합니다. 또한 1000달러에 대해 0.01 로트를 설정하여 위험을 반으로 줄일 수도 있습니다. 거래 주기는 최대 세 라운드로 완료될 수 있습니다. 세 라운드가 TP 에퀴티에 도달하지 못하면 에퀴티 스탑이 작동합니다. 라운드
Andean Oscillator Scalping by Gerega
Illia Hereha
Experts
This strategy is designed for  high-frequency scalping , utilizing the  Daily High/Low  levels and the  Andean Oscillator  to identify optimal trade opportunities. It works best in volatile market conditions where price frequently reacts to key levels. How It Works: • Daily High/Low Levels act as dynamic support and resistance zones where price often consolidates or reverses. • Andean Oscillator measures momentum shifts and trend strength, confirming entries with high precision. • Trade Entry:
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
Experts
Easy Funded MT5는 사용을 허용하는 HFT (고빈도 거래) 회사들의 MT5의 도전을 통과하기 위해 설계된 전문가 어드바이저입니다. 어떤 HFT 회사를 사용할 수 있나요? 현재 Kortana FX 및 Nova Funding에서 테스트되었으며, 앞으로 다른 HFT 회사에서의 사용을 테스트하고 필요한 경우 업데이트할 예정입니다. MT4용 HFT는 어떻게 되나요? MT4를 허용하는 모든 HFT 회사에 대해 Smart Funded HFT 를 확인하십시오. 어떤 HFT 회사를 선택해야 하나요? 나 또한 여러분과 같은 트레이더이며, HFT 회사, 그들의 지불, 규정 및 독점 할인 옵션에 대한 좋은 경험이 있습니다. 실제 HFT 회사와의 경험을 바탕으로 작성된 아래 블로그를 읽어보세요. 후원받고 나서는 무엇을 해야 하나요? 제한된 수량의 펀딩된 EA가 있으며, 모든 HFT 회사의 규칙, 일관성 규칙을 준수하는 펀딩된 계정에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다이렉트 메시지로 문의하십
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Experts
SecUnit B22 is a professional   ATR Trailing Stop strategy   designed specifically for XAUUSD (Gold) trading on 4-hour timeframe. Built with prop firm challenges in mind, it combines dynamic trend following with 15 layers of advanced risk protection. Strategy Overview The EA uses an intelligent ATR-based trailing stop system that adapts to market volatility. It enters trades when price crosses the dynamic ATR stop line and exits when the trend reverses, ensuring you capture strong trends while m
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experts
King_Expert EA - Professional Trading System Overview King_Expert EA is a sophisticated automated trading system for MetaTrader 5 that combines trend-following strategies with intelligent risk management. The EA uses a multi-layered approach to identify high-probability trading opportunities while incorporating advanced features like grid averaging and dynamic position management. Core Trading Strategy Primary Signal Generation EMA Crossover System : Uses dual Exponential Moving Averages (21/50
FREE
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
ReversePro SmartSMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA Master Trend Reversals with Precision and Confidence! ReversePro SmartSMA is an advanced trading tool that detects potential trend reversals by combining Simple Moving Average (SMA) crossovers with optional RSI divergence confirmation. This EA empowers traders to enter trades with high precision, making it a valuable asset for volatile markets. Key Features Trend Reversal Detection: Analyzes fast and slow SMA crossovers to capture major market shifts. Optional Divergence Fil
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experts
Blaster Gold EA is a hybrid gold robot combining RSI-based precision entries with a smart scalper for extra profit. It opens controlled main trades with fixed DCA layers, auto-profit closing, gap protection and optional news filter. Ultra-safe with preset risk modes and strict 1-main + 1-scalper trade control. Designed for stable XAUUSD automation with strong recovery and consistent profit flow. How it work, RSI Two-Layer EA   is a refined, high-precision automated trading system built for tra
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
Trailing Stop Multi Mode Pro
Yafi Maulana Hakim
유틸리티
Trailing Stop Utility PRO – 멀티모드·멀티심볼 트레일링 스톱 관리 도구 오류 또는 이상 동작을 발견하시면 언제든지 문의해 주세요. 여러분의 피드백은 도구 개선에 큰 도움이 됩니다. 개요 Trailing Stop Utility PRO는 여러 심볼과 여러 시간대에서 트레일링 스톱을 관리하는 고급 MT5 유틸리티입니다. 가볍고 안정적이며 모든 MT5 버전과 완벽하게 호환됩니다. 수동 거래 및 EA 거래 모두에 사용 가능하며 Percent, Pips, ATR 모드와 심볼/매직 넘버 프로파일, 적응형 ATR, 에쿼티 락 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 다양한 트레일링 모드 Percent Mode – 가격 비율 기반 Pips Mode – 고정 핍 간격 ATR Mode – ATR 기반 변동성 트레일링 2. 심볼·매직 넘버 프로필 각 심볼 또는 EA별로 개별 트레일링 설정 가능. 오버라이드 및 와일드카드 지원. 3. 적응형 ATR 빠른 ATR/느린 ATR 비율을 이용해 A
StockyAI AI Stock Analyzer
Yafi Maulana Hakim
유틸리티
StockyAI – AI-Powered Trading Signal and Market Analysis System StockyAI is an advanced subscription-based analysis engine designed to support traders with objective data-driven decisions. Instead of relying on subjective chart interpretation, StockyAI processes market data using quantitative models, technical analysis, adaptive scoring, and probability mapping to generate actionable trading signals. This product connects directly to the StockyAI cloud server, where analysis is performed in real
FREE
EcoFineX
Yafi Maulana Hakim
유틸리티
EcoFineX – Multi-Factor Adaptive Bias Dashboard for MetaTrader 5 EcoFineX is a non-trading Expert Advisor that delivers a real-time, quantitative assessment of market direction through a clear, card-based dashboard. Designed for disciplined traders who value clarity, confluence, and controlled risk , it synthesizes 14+ analytical filters into a single Trade Bias Score (0–100) and displays an ATR-based risk percentage for informed position sizing. This tool does not execute trades—it provides tr
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변