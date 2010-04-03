Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Ichimoku + MACD + 다중 시간대(MTF) 트렌드 필터를 결합한 스마트하고 공격적인 골드 스캘퍼 (XAUUSD M1 전용)

개요 (Overview)

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD는 XAUUSD (골드) 거래를 위해 특별히 설계된 완전 자동 스캘핑형 EA(Expert Advisor) 입니다.

이 EA는 Ichimoku 지표와 MACD 분석을 결합하여 단기 강세/약세 모멘텀을 포착하고, H4(4시간봉) 이동평균 트렌드 필터를 통해 주요 추세 방향에 맞는 진입만 수행합니다.

또한, USD 기반의 이익/손실(TP/SL) 시스템을 채택하여 현실적이고 직관적인 리스크 관리를 제공합니다.

스마트 트레일링 스탑(Trailing Stop) 기능이 내장되어, 일정 수익에 도달하면 자동으로 이익을 보호합니다.

논리적이고 투명한 진입 로직을 기반으로, 빠르고 효율적이며 안정적인 스캘퍼를 원하는 트레이더에게 이상적인 EA입니다.

주요 기능 (Main Features)

이중 신호 확인: Ichimoku (전환선/기준선 교차 & 구름대 필터) + MACD (모멘텀 & 시그널 교차)

MTF 트렌드 필터: H4 이동평균선을 활용하여 상위 추세 방향에 맞는 포지션만 진입

USD 기준 리스크 시스템: TP/SL이 핍(pip)이 아닌 USD 단위로 계산되어 실제 리스크 관리 가능

스마트 트레일링 스탑: 목표 수익 도달 시 자동 활성화되어 가격 변동에 따라 동적으로 추적

멀티 포지션 모드: 설정된 최대 포지션 수(기본값: 4)까지 동시에 거래 가능

고속·안정적 실행: 낮은 스프레드의 ECN 브로커 환경에 최적화

완전 백테스트 가능: 외부 인디케이터 없이 MT5 전략 테스터에서 100% 작동

간단한 파라미터 설정: Lot, TP/SL, 트레일링, MTF 등 주요 변수 조정 가능

주요 파라미터 (Key Parameters)

파라미터 설명 Lot Size 각 포지션당 거래 수량 Max Positions 최대 오픈 포지션 수 TP / SL (USD) USD 단위의 목표 이익 및 손실 한도 Trailing Start / Step (USD) 트레일링 스탑 시작 조건 및 간격 Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Ichimoku 설정 값 MACD (Fast/Slow/Signal) MACD 설정 값 MA MTF (TF & Period) H4 트렌드 필터 설정 (시간대 및 기간)

추천 설정 (Recommended Settings)

거래 종목: XAUUSD (골드)

시간 프레임: M1 (1분봉)

계좌 유형: ECN / Raw Spread

최소 레버리지: 1:200

최소 예치금: $750

이상적인 스프레드: ≤ 30포인트 (3핍)

테스트 및 성능 (Performance & Results)

EA는 높은 변동성 구간에서도 백테스트 및 실거래 테스트에서 안정적인 성과를 보였습니다.

스캘핑은 스프레드, 슬리피지, 실행 속도에 민감하므로, 지연 시간 30ms 이하의 VPS 사용을 권장합니다.