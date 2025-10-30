Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD

🟡 XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD

Scalper intelligente e aggressivo per XAUUSD M1 con Ichimoku + MACD + Filtro di Trend Multi-Timeframe (MTF)

🚀 Panoramica

XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD è un Expert Advisor (EA) completamente automatico, progettato specificamente per il trading su XAUUSD (Oro) nel timeframe M1 (1 minuto).

L’EA combina l’analisi Ichimoku e MACD per individuare forti impulsi a breve termine e utilizza un filtro di trend multi-timeframe (H4) per aprire posizioni solo nella direzione del trend principale.

Il sistema utilizza Take Profit / Stop Loss basati su USD (non in pip), permettendo un controllo del rischio chiaro e realistico.

Inoltre, include un Trailing Stop intelligente, che protegge automaticamente i profitti man mano che il prezzo si muove.

Ideale per trader che cercano uno scalper veloce, efficiente e sicuro, con logica di ingresso trasparente e affidabile.

⚙️ Caratteristiche principali

✅ Doppia conferma per l’ingresso: combinazione Ichimoku (incrocio Tenkan/Kijun + filtro Kumo) + MACD (momentum e incrocio del segnale).

✅ Filtro trend MTF: media mobile H4 per confermare il trend principale.

✅ Sistema di rischio basato su USD: TP/SL calcolati in dollari, non in pip, per una gestione del rischio realistica.

✅ Trailing Stop intelligente: si attiva quando viene raggiunto l’obiettivo di profitto e si adatta dinamicamente al prezzo.

✅ Modalità multi-posizione: può aprire fino al numero massimo di posizioni impostato (default: 4).

✅ Esecuzione veloce e stabile: ottimizzato per broker ECN con spread ridotti.

✅ Completamente testabile: funziona al 100% nel Strategy Tester di MT5 senza indicatori esterni.

✅ Parametri semplici: tutti i principali settaggi sono personalizzabili (lot, TP/SL in USD, trailing, MTF, ecc.).

🧠 Parametri principali

Parametro Funzione Lot Size Dimensione del lotto per posizione Max Positions Numero massimo di posizioni aperte TP / SL (USD) Take Profit e Stop Loss in USD Trailing Start / Step (USD) Attivazione e passo del trailing stop Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB) Parametri Ichimoku MACD (Fast/Slow/Signal) Parametri MACD MA MTF (TF & Period) Filtro trend H4

💡 Raccomandazioni d’uso

Coppia: XAUUSD (Oro)

Timeframe: M1

Tipo di conto: ECN / Raw Spread

Leva minima: 1:200

Deposito minimo: $300

Spread ideale: ≤ 30 punti (3 pip)

📈 Risultati e test

L’EA è stato testato in condizioni di alta volatilità, mostrando risultati stabili in backtest e forward test.

Poiché lo scalping è sensibile a spread, slippage e velocità di esecuzione, si consiglia l’uso di un VPS veloce (ping < 30 ms).

Testatore del report: https://drive.google.com/file/d/1oN4TQumOdVJNrcJ0oal5yA-Bq0B-5bj4/view?usp=sharing

Registro del report: https://drive.google.com/file/d/1T89R_oKmr-AyOFEYNT_EpbiUIMsMWzIq/view?usp=sharing