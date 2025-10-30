Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
- Experts
- Yafi Maulana Hakim
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 30 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
🟡 XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD
Scalper intelligente e aggressivo per XAUUSD M1 con Ichimoku + MACD + Filtro di Trend Multi-Timeframe (MTF)
🚀 Panoramica
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD è un Expert Advisor (EA) completamente automatico, progettato specificamente per il trading su XAUUSD (Oro) nel timeframe M1 (1 minuto).
L’EA combina l’analisi Ichimoku e MACD per individuare forti impulsi a breve termine e utilizza un filtro di trend multi-timeframe (H4) per aprire posizioni solo nella direzione del trend principale.
Il sistema utilizza Take Profit / Stop Loss basati su USD (non in pip), permettendo un controllo del rischio chiaro e realistico.
Inoltre, include un Trailing Stop intelligente, che protegge automaticamente i profitti man mano che il prezzo si muove.
Ideale per trader che cercano uno scalper veloce, efficiente e sicuro, con logica di ingresso trasparente e affidabile.
⚙️ Caratteristiche principali
✅ Doppia conferma per l’ingresso: combinazione Ichimoku (incrocio Tenkan/Kijun + filtro Kumo) + MACD (momentum e incrocio del segnale).
✅ Filtro trend MTF: media mobile H4 per confermare il trend principale.
✅ Sistema di rischio basato su USD: TP/SL calcolati in dollari, non in pip, per una gestione del rischio realistica.
✅ Trailing Stop intelligente: si attiva quando viene raggiunto l’obiettivo di profitto e si adatta dinamicamente al prezzo.
✅ Modalità multi-posizione: può aprire fino al numero massimo di posizioni impostato (default: 4).
✅ Esecuzione veloce e stabile: ottimizzato per broker ECN con spread ridotti.
✅ Completamente testabile: funziona al 100% nel Strategy Tester di MT5 senza indicatori esterni.
✅ Parametri semplici: tutti i principali settaggi sono personalizzabili (lot, TP/SL in USD, trailing, MTF, ecc.).
🧠 Parametri principali
|Parametro
|Funzione
|Lot Size
|Dimensione del lotto per posizione
|Max Positions
|Numero massimo di posizioni aperte
|TP / SL (USD)
|Take Profit e Stop Loss in USD
|Trailing Start / Step (USD)
|Attivazione e passo del trailing stop
|Ichimoku (Tenkan/Kijun/SenkouB)
|Parametri Ichimoku
|MACD (Fast/Slow/Signal)
|Parametri MACD
|MA MTF (TF & Period)
|Filtro trend H4
💡 Raccomandazioni d’uso
-
Coppia: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: M1
-
Tipo di conto: ECN / Raw Spread
-
Leva minima: 1:200
-
Deposito minimo: $300
-
Spread ideale: ≤ 30 punti (3 pip)
📈 Risultati e test
L’EA è stato testato in condizioni di alta volatilità, mostrando risultati stabili in backtest e forward test.
Poiché lo scalping è sensibile a spread, slippage e velocità di esecuzione, si consiglia l’uso di un VPS veloce (ping < 30 ms).
Testatore del report: https://drive.google.com/file/d/1oN4TQumOdVJNrcJ0oal5yA-Bq0B-5bj4/view?usp=sharing
Registro del report: https://drive.google.com/file/d/1T89R_oKmr-AyOFEYNT_EpbiUIMsMWzIq/view?usp=sharing