📌 ScalperTrailingEA - Hochfrequenz Scalping Expert Advisor

ScalperTrailingEA ist ein robuster, vollautomatischer Scalping-Roboter für den kurzfristigen Handel auf den Zeitrahmen M1-H1 unter Verwendung von Pending Orders (BuyStop/SellStop). Der EA kombiniert ATR-basierte Volatilitätsfilterung, Spread-Kontrolle, dynamische Positionsgröße und Trailing-Stop-Management, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig eine strikte Risikodisziplin zu wahren.

Der EA wurde für ECN/RAW-Konten mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung entwickelt . Er eröffnet Orders zu Beginn eines neuen Balkens und verfolgt die Gewinne, sobald er in Position ist. Der EA ist vollständig konform mit den Anforderungen des MQL5-Marktes: Er unterstützt jedes Symbol, handhabt Volumen-/Lot-Beschränkungen, respektiert SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL , prüft die Marge und vermeidet unnötige Auftragsänderungen.

✅ Funktioniert mit allen Symbolen: EURUSD, XAUUSD, GBPJPY, etc.

✅ Risikomanagement: festes Lot oder % des Eigenkapitals

✅ Intelligenter Einstieg: nur wenn Spread und Volatilität es zulassen

✅ Sichere Ausführung: alle Handelsfunktionen auf Rückgabe geprüft

✅ Keine versteckten Einschränkungen: besteht Marktmoderation

⚙️ Eingabeparameter

Lot-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung Losgröße 0.1 Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn UseRiskPercent = false . Muss ≥ SYMBOL_VOLUME_MIN sein . UseRiskPercent false Wenn true , berechnet der EA die Lotgröße auf Basis des prozentualen Risikos pro Trade, anstatt eine feste Lotgröße zu verwenden. RiskPercent 1.0 Prozentualer Anteil des aktuellen Eigenkapitals, der pro Trade riskiert wird (z.B. 1.0 = 1%). Nur aktiv, wenn UseRiskPercent = true . RisikoPunkte 20 Angenommener Stop-Loss-Abstand (in Pips), der zur Berechnung der Losgröße verwendet wird. Muss für eine genaue Risikokontrolle mit Ihren tatsächlichen StopLossPips übereinstimmen .

Handelslogik

Parameter Standardwert Beschreibung VersatzPunktePips 20 Abstand (in Pips) vom aktuellen Bar-Eröffnungskurs , um BuyStop (+) und SellStop (-) Orders zu platzieren. StopLossPips 20 StopLoss-Abstand (in Pips) vom Aktivierungspreis der schwebenden Order. Wird sowohl für die SL-Berechnung als auch für die risikobasierte Losgrößenbestimmung verwendet. NachlaufendeStopPips 20 Trailing-Stop-Abstand (in Pips). Sobald eine Marktorder geöffnet ist, wird der SL verschoben, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Preis günstig entwickelt. MaxSpreadPoints 30 Maximal zulässiger Spread in POINTS (nicht Pips!). Wenn der aktuelle Spread (Ask - Bid) diesen Wert überschreitet, werden keine Aufträge erteilt. Beispiel: 30 = 3,0 Pips auf EURUSD (5-stellig). UseATRFilter wahr Aktiviert den Volatilitätsfilter auf Basis der ATR. Verhindert den Handel während Perioden mit geringer Volatilität. ATRPeriode 4 Zeitraum für den ATR-Indikator (angewendet auf den aktuellen Zeitrahmen). MinATRPips 3 Mindest-ATR-Wert (in Punkten ), der erforderlich ist, um den Handel zu ermöglichen. Stellen Sie einen sehr niedrigen Wert ein (z. B. 0,00001 ), um eine Blockierung bei Symbolen mit geringer Volatilität wie NZDUSD zu vermeiden.

💡 Tipp: Typische Einstellungen für das Scalping bei EURUSD sind: Offset=10 , SL=10 , Spread≤15 .

Auftragsverwaltung

Parameter Voreinstellung Beschreibung MagischeZahl 123456 Eindeutiger Bezeichner für EAs Aufträge. Ändern Sie diese, wenn mehrere Instanzen auf demselben Symbol laufen. Komm_BuyStop "ScalperTrailingEA v1.5 BuyStop" Benutzerdefinierter Kommentar für BuyStop-Orders (sichtbar in der Handelshistorie). Comm_SellStop "ScalperTrailingEA v1.5 SellStop" Benutzerdefinierter Kommentar für SellStop-Aufträge.

🔒 Risiko & Sicherheitsfunktionen

✅ Lot-Normalisierung : achtet auf SYMBOL_VOLUME_MIN / MAX / STEP

✅ Margin-Check : verwendet AccountFreeMarginCheck() vor jeder Order

✅ SL/TP-Konformität : passt automatisch die Levels an, um SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL zu erfüllen

✅ Keine stillen Fehler : alle OrderSend , OrderModify , OrderDelete-Aufrufe prüfen Rückgabewerte

✅ Keine "no trades" auf jedem Symbol : wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, sieht der Benutzer einen klaren Kommentar (z.B. "Spread too high" )

📈 Empfohlene Verwendung

Kontotyp : ECN oder RAW mit engen Spreads und ohne Requotes

Mindesteinlage : $100+ (bei niedrigeren Einlagen kann es zu Margin-Fehlern mit Standard-Lot kommen)

Beste Symbole : EURUSD, XAUUSD, GBPUSD (hohe Liquidität, geringer Spread)

Zeitrahmen : M5, M15, H1

VPS : Empfohlen für 24/7 Betrieb

📝 Hinweise für Käufer