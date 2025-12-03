ScalperTrailingEA

📌ScalperTrailingEA - Hochfrequenz Scalping Expert Advisor

ScalperTrailingEA ist ein robuster, vollautomatischer Scalping-Roboter für den kurzfristigen Handel auf den Zeitrahmen M1-H1 unter Verwendung von Pending Orders (BuyStop/SellStop). Der EA kombiniert ATR-basierte Volatilitätsfilterung, Spread-Kontrolle, dynamische Positionsgröße und Trailing-Stop-Management, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig eine strikte Risikodisziplin zu wahren.

Der EA wurde für ECN/RAW-Konten mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung entwickelt . Er eröffnet Orders zu Beginn eines neuen Balkens und verfolgt die Gewinne, sobald er in Position ist. Der EA ist vollständig konform mit den Anforderungen des MQL5-Marktes: Er unterstützt jedes Symbol, handhabt Volumen-/Lot-Beschränkungen, respektiert SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL , prüft die Marge und vermeidet unnötige Auftragsänderungen.

Funktioniert mit allen Symbolen: EURUSD, XAUUSD, GBPJPY, etc.
Risikomanagement: festes Lot oder % des Eigenkapitals
Intelligenter Einstieg: nur wenn Spread und Volatilität es zulassen
Sichere Ausführung: alle Handelsfunktionen auf Rückgabe geprüft
Keine versteckten Einschränkungen: besteht Marktmoderation

⚙️ Eingabeparameter

Lot-Einstellungen
Parameter
Voreinstellung
Beschreibung
Losgröße
0.1
Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn UseRiskPercent = false . Muss ≥ SYMBOL_VOLUME_MIN sein .
UseRiskPercent
false
Wenn true , berechnet der EA die Lotgröße auf Basis des prozentualen Risikos pro Trade, anstatt eine feste Lotgröße zu verwenden.
RiskPercent
1.0
Prozentualer Anteil des aktuellen Eigenkapitals, der pro Trade riskiert wird (z.B. 1.0 = 1%). Nur aktiv, wenn UseRiskPercent = true .
RisikoPunkte
20
Angenommener Stop-Loss-Abstand (in Pips), der zur Berechnung der Losgröße verwendet wird. Muss für eine genaue Risikokontrollemit Ihren tatsächlichen StopLossPipsübereinstimmen .

Handelslogik
Parameter
Standardwert
Beschreibung
VersatzPunktePips
20
Abstand (in Pips) vom aktuellen Bar-Eröffnungskurs, um BuyStop (+) und SellStop (-) Orders zu platzieren.
StopLossPips
20
StopLoss-Abstand (in Pips) vom Aktivierungspreis der schwebenden Order. Wird sowohl für die SL-Berechnung als auch für die risikobasierte Losgrößenbestimmung verwendet.
NachlaufendeStopPips
20
Trailing-Stop-Abstand (in Pips). Sobald eine Marktorder geöffnet ist, wird der SL verschoben, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Preis günstig entwickelt.
MaxSpreadPoints
30
Maximal zulässiger Spread in POINTS (nicht Pips!). Wenn der aktuelle Spread (Ask - Bid) diesen Wert überschreitet, werden keine Aufträge erteilt. Beispiel: 30 = 3,0 Pips auf EURUSD (5-stellig).
UseATRFilter
wahr
Aktiviert den Volatilitätsfilter auf Basis der ATR. Verhindert den Handel während Perioden mit geringer Volatilität.
ATRPeriode
4
Zeitraum für den ATR-Indikator (angewendet auf den aktuellen Zeitrahmen).
MinATRPips
3
Mindest-ATR-Wert (in Punkten), der erforderlich ist, um den Handel zu ermöglichen. Stellen Sie einen sehr niedrigen Wert ein (z. B. 0,00001 ), um eine Blockierung bei Symbolen mit geringer Volatilität wie NZDUSD zu vermeiden.

💡 Tipp: Typische Einstellungen für das Scalping bei EURUSD sind: Offset=10 , SL=10 , Spread≤15 .

Auftragsverwaltung
Parameter
Voreinstellung
Beschreibung
MagischeZahl
123456
Eindeutiger Bezeichner für EAs Aufträge. Ändern Sie diese, wenn mehrere Instanzen auf demselben Symbol laufen.
Komm_BuyStop
"ScalperTrailingEA v1.5 BuyStop"
Benutzerdefinierter Kommentar für BuyStop-Orders (sichtbar in der Handelshistorie).
Comm_SellStop
"ScalperTrailingEA v1.5 SellStop"
Benutzerdefinierter Kommentar für SellStop-Aufträge.

🔒 Risiko & Sicherheitsfunktionen

  • Lot-Normalisierung: achtet auf SYMBOL_VOLUME_MIN / MAX / STEP
  • Margin-Check: verwendet AccountFreeMarginCheck() vor jeder Order
  • SL/TP-Konformität: passt automatisch die Levels an, um SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL zu erfüllen
  • Keine stillen Fehler: alle OrderSend , OrderModify , OrderDelete-Aufrufe prüfen Rückgabewerte
  • Keine "no trades" auf jedem Symbol: wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, sieht der Benutzer einen klaren Kommentar (z.B. "Spread too high")

📈 Empfohlene Verwendung

  • Kontotyp: ECN oder RAW mit engen Spreads und ohne Requotes
  • Mindesteinlage: $100+ (bei niedrigeren Einlagen kann es zu Margin-Fehlern mit Standard-Lot kommen)
  • Beste Symbole: EURUSD, XAUUSD, GBPUSD (hohe Liquidität, geringer Spread)
  • Zeitrahmen: M5, M15, H1
  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

📝 Hinweise für Käufer

  • Dieser EA verwendet keine Martingale-, Hedging- oder Grid-Strategien.
  • Verwenden Sie ihn nicht für Symbole mit hohen Spreads (z.B. exotische Paare) oder während Nachrichtenereignissen.
  • Führen Sie Backtestsimmer mit den Spread- und Provisionseinstellungen Ihres Brokers durch.
  • Stellen Sie bei risikobasierter Losgröße sicher, dass RiskPips mit Ihren StopLossPips übereinstimmt .

Weitere Produkte dieses Autors
Lot info
Aliaksandr Sych
Indikatoren
Der Hauptvorteil des Bottom-Indikators besteht darin, dass er nicht so lästig ist wie die meisten anderen, er zeigt den Durchschnittspreis auf dem aktuellen Chart an. Der Indikator informiert über die Anzahl der offenen Positionen für das aktuelle Instrument sowie für alle offenen Instrumente einschließlich. bei der Berechnung des Durchschnittspreises berücksichtigt er die Kommission und Swaps und zeigt den Nettopreis an. Der Indikator wird im Chart am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, die
FREE
Lots info
Aliaksandr Sych
Utilitys
Der Hauptvorteil des Bottom-Indikators besteht darin, dass er nicht so lästig ist wie die meisten anderen, er zeigt den Durchschnittspreis auf dem aktuellen Chart an. Der Indikator informiert über die Anzahl der offenen Positionen für das aktuelle Instrument sowie für alle offenen Instrumente einschließlich. bei der Berechnung des Durchschnittspreises berücksichtigt er die Kommissionen und Swaps und zeigt den Nettopreis an. Der Indikator wird im Chart am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, d
FREE
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experten
GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko. Warum GoldenTrend? Монитор Ultraschnelle Trades : Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads. Adaptive Strategie : Passt sich automatisch
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.12.04 09:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Aliaksandr Sych
924
Antwort vom Entwickler Aliaksandr Sych 2025.12.04 10:02
be careful, for it to properly work the broker must provide execution of the order according to the limit order https://tickmill.link/4pLAnST
Konstantin Grihin
278
Konstantin Grihin 2025.12.03 17:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension