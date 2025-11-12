QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel

  • Utilitys
  • Nan Wang
  • Version: 2.3
  • Aktualisiert: 12 November 2025
  • Aktivierungen: 5

QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem

Wesentliche Merkmale

  • Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung

  • Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle

  • Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand

  • 24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz

  • Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe

  • Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise Kontrolle

  • Hervorhebung von Ordergruppen für eine klare Statusübersicht

  • Smart Partial Closing + automatischer Breakeven Stop Loss für risikofreie Gewinnmaximierung

Hauptmerkmale

Intelligentes Risikomanagement-System:

  • 5 Handelsgruppen mit unabhängigen Risikoparametern

  • Dynamische Spitzenwertverfolgung mit automatischem Breakeven-Setup

  • Tägliche/wöchentliche Verlustlimits und globaler Drawdown-Schutz

  • Echtzeit-Durchschnittspreisanzeige für jede Gruppe

  • Individuelle Gruppenschließungsfunktion für flexibles Positionsmanagement

  • Hervorhebung von Ordergruppen zur eindeutigen Identifizierung aktiver Gruppen

  • Teilweise Schließung, ausgelöst durch Gewinnziele mit automatischem Break-Even für verbleibende Positionen

Professionelles Handels-Panel:

  • Kauf/Verkauf und 4 schwebende Ordertypen

  • Batch-Schließungsfunktionen (nach Verhältnis, Richtung, Gewinn/Verlust)

  • Datenüberwachung in Echtzeit und Chart-Anzeige

  • Individuelle Schließungstasten für jede Gruppe

  • Visuelle Gruppenstatusanzeige für intuitive Bedienung

  • Anpassbare Teilschließungsquoten für flexible Gewinnsicherungen

Gewinnoptimierungs-Strategie

  • Automatische Teilschließung bei Erreichen von Gewinnzielen

  • Anpassbare Schließungsquoten (25%/50%/75%, etc.)

  • Automatischer Breakeven-Stop-Loss für verbleibende Positionen, Null-Risiko-Haltung

  • Sperren von Teilgewinnen unter Beibehaltung des Gewinnpotenzials

  • Intelligente Verfolgung neuer Höchststände zur Maximierung des Gewinnspiels

Technische Vorteile

  • Multigruppen-Risikomanagement für eine effektive Risikodiversifizierung

  • Visuelle Risikokontrollschnittstelle mit Echtzeit-Statusüberwachung

  • Vollständige chinesische/englische Unterstützung für globale Trader

  • Streng getestet für stabilen und zuverlässigen Betrieb

  • Echtzeit-Durchschnittspreisanzeige für eine klare Kostenüberwachung

  • Einzelner Gruppenabschluss für präzise Risikokontrolle

  • System zur Hervorhebung von Gruppen für die schnelle Identifizierung aktiver Gruppen

  • Teilweise Schließung + Break-Even-Mechanismus für optimiertes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Visuelle Merkmale

  • Farbcodierte Gruppenidentifikation mit eindeutigen Farben

  • Hervorgehobene Anzeige der aktuell aktiven Handelsgruppen

  • Echtzeit-Statusanzeigen (Aktiv/Breakeven/Leerstand)

  • Intuitive Gruppeninformationstafel mit klarem Betriebsstatus

Ziel-Benutzer

  • Händler, die der Fondssicherheit Priorität einräumen

  • Fondsmanager, die eine strenge Risikokontrolle benötigen

  • Anwender, die ihre Handelsdisziplin verbessern wollen

  • Trader, die mehrere Strategien gleichzeitig verfolgen

  • Anwender, die eine präzise Positionskontrolle für einzelne Gruppen benötigen

  • Händler, die visuelle Bedienoberflächen bevorzugen

  • Anleger, die Risikooptimierung und Gewinnmaximierung anstreben

Einzigartige Funktions-Highlights

  • Automatische Chart-Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe

  • Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge ohne Auswirkungen auf andere

  • Echtzeit-Überwachung der Haltekosten und der gleitenden Gewinn- und Verlustrechnung für jede Gruppe

  • Flexible Einzelgruppen-Risikomanagement-Strategien

  • System zur Hervorhebung von Ordergruppen für einen klaren Statusüberblick

  • Farbliche visuelle Unterscheidung für eine intuitive und bequeme Bedienung

  • Intelligenter Mechanismus zur teilweisen Schließung, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Chancen zu bewahren

  • Automatisches Breakeven-Setup für das Halten von Null-Risiko-Positionen

Warum QuantumGuard Pro wählen?

"In volatilen Märkten ist eine professionelle Risikokontrolle der Schlüssel zur Profitabilität. QuantumGuard Pro bietet Ihnen Risikomanagement-Tools auf institutionellem Niveau mit intelligenten Mechanismen für partielles Schließen und automatisches Breakeven, die es Ihnen ermöglichen, Gewinne zu sichern und gleichzeitig risikofrei höhere Renditen zu erzielen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag zu erreichen."

Holen Sie sich jetzt Ihre professionelle Risikomanagement-Lösung für den Handel!

Hinweis: Es wird empfohlen, die Software zunächst auf einem Demokonto zu testen und sich mit allen Funktionen vertraut zu machen, bevor Sie live handeln.

Empfohlene Produkte
Push Noti to phone
Nguyen Van Bo
Utilitys
Tool zum Senden von Warnungen an das Telefon, wenn das Konto einen negativen Saldo aufweist. - Push-Benachrichtigungen an das Telefon: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen an das Telefon - Prozentuales Eigenkapital/Guthaben, %: Prozentualer Verlust - Verlustbetrag, -$: Geldverlust Hinweis: Sie müssen die Push-Benachrichtigungen auf MT4 aktivieren und Ihre MetaQuotes ID eingeben. Das Tool hat nur die Funktion, Benachrichtigungen auf Ihr Telefon zu senden, wenn das Konto einen negativen Saldo a
FREE
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Konto vor Margin Call, wenn der Markt mit Ihren Trades entgegengesetzt ist. Verwalten Sie Ihr Risiko, wenn Sie Martingale, Grid, Average verwenden . Sie sind nicht mehr gefährlich, aber überschaubar Verwenden Sie diese EA-Dienstprogramme, um jede MT4-Installation zu begleiten Dieser EA ist ein Dienstprogramm zum Schutz Ihres Kapitals, wenn Ihr Handel ungünstig ist: Maximaler Geldverlust, Maximaler Drawdown / Eigenkapitalverlust in Prozent, Ihr Mindestkapital erreicht Diese
FREE
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Recover My Trades Pro
Florian Riedrich
4 (1)
Utilitys
Worum geht es bei diesem EA? Dieser EA ist das Richtige für Sie, wenn Sie Martingale oder Grid-Systeme ohne eigene Erholung verwenden. Warum? Die Verwendung von Martingale- oder Grid-Systemen ist auf der einen Seite ziemlich gut, weil sie einen konstanten kleinen Ertrag liefern. Aber wenn der Trend gegen das verwendete System geht, werden mehr und mehr Trades eröffnet. Das kann Ihr ganzes Konto auffressen. Während eines Trends gibt es normalerweise einige Pullbacks. Dieser EA nutzt diese Rücksch
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Mir Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. IS
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Experten
GALAXY ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der Unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen GALAXY Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER ZU WÄHLEN ALLE AUTOMATISIERTEN DIESES SYSTEM IST ALWAIS AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNG MACHEN GEWINNENDE ZYKLEN GALAX
Dreadnought
Tomoyuki Nakazima
Experten
Merkmal Kein Martingale, Grid-Trading oder Mittelwertbildung in diesem EA. Die Logik ist originell, solide und robust. Erweitert durch maschinelles Lernen. Fester Stoploss und Takeprofit = sicher. Die Gewinnrate beträgt 99%. ProfitFactor ist über 5. Ein Handel zu einer Zeit. Der ultimative EA Endlich ist der EA mit echtem Vorteil auf dem MQL5-Markt angekommen. Dieser EA ist einfach zu bedienen.keine Optimierung ist erforderlich. Währungspaare Dieser EA funktioniert mit USDJPY. Wählen Sie im
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experten
1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitys
Evergreen Pivot Trader EA Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde. Es erfasst sowohl: Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels) Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups) Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet. Wie es funktioniert An jedem neuen Handelstag berechnet der E
Orion MT4
Marta Gonzalez
Experten
ORION ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ORION It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. ORION . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine Revolution
Super Turbo AI
Adeniyi Adedipe
Experten
Super Turbo AI ist ein Multi-Währungs-Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt und rigoros für erfolgreiche und konsistente langfristige Handelsaktivitäten getestet wurde, wobei jeder Handel potenziell profitabel ist. Die über zwölf Jahre Optimierungs- und Backtesting-Phasen wurden beide gut abgeschlossen und die Standardeinstellung ist am besten für das EURUSD-Paar geeignet. Beigefügt ist auch die gleiche EURUSD-Einstellung, die kontinuierlich für Monate und sogar Jahre verwendet werden kann,
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experten
Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Utilitys
Dieses System ist sehr einfach... Es verwendet eine Martingale-Grid-Hedging-Strategie, indem es die Losgrößen und Rasterstufen erhöht. Der offene Auftragsschritt und das Volumen können sowohl fest als auch dynamisch sein. Der EA ist leicht anpassbar. Der EA verwendet keinen Stop-Loss und alle Positionen werden geschlossen, wenn sich der Chart vom Trend zurückbewegt und das letzte Grid-Level erreicht. Empfohlene : Paare : Side Way Paare sind sehr gut für dieses System geeignet. Zeitrahmen : Nicht
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Experten
JUPITER ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, selbstständig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. JUPITER ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. JUPITER . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit au
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
U Trail and Close Part
Sergiy Podolyak
5 (1)
Utilitys
Virtual Trailing and Closing Profit von parts U Trail and Close Part ist ein vollautomatischer Expert Advisor zur Verwaltung von Trades. Die folgenden Funktionen werden im Expert Advisor verwendet: Berechnung des Risikos in einer Position StopLoss - wird für die Berechnung des Risikos in einem Handel verwendet. LotFixedUse - es wird nur ein festes Lot verwendet. LotFixed - feste Losgröße. RiskMM - Prozentsatz des Risikos in der Position. Die Funktion ist aktiv, wenn das feste Lot deaktiviert i
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experten
Multicurrency Expert Advisor mit 100%iger Anpassung für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen. Basierend auf dem Smart Gread Indikator. Ein sehr flexibles Setup ermöglicht es Ihnen, maximale Gewinne zu erzielen. Der Gewinn aus Transaktionen wird manuell in TakeProfit eingestellt (Standard 200 ). Die Lotgröße wird manuell mit Lot eingestellt (Standard = 1 Lot). Jedes weitere Lot wird durch Kolen erhöht (Standart 2 ). Maximale Losgröße MaxLot (Standart 10 ). Um den Adviser zu deaktiviere
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst defini
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Jarvis Meta 4
Marta Gonzalez
Experten
Jarvis ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Jarvis Es ist ein fortschrittliches und professionelles Handelssystem. Dies ist ein VOLL konfigurierbares System. Jarvis ist ein professionelles System, bereit, Ihr Profil zu personalisieren. Sie können die Demo herunterladen und es s
Sure Hedging AIEA
Osamudiamen Lambert Osawaru
Experten
EnhancedGridAI - Fortgeschrittenes automatisiertes Handelssystem Umfassendes Benutzerhandbuch & Technische Referenz Haftungsausschluss: Der Devisenhandel auf Margin ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass S
Smart Golden
Yi Hsiu Tsai
5 (2)
Experten
„Smart Golden“ ist ein speziell für den Goldmarkt entwickeltes Produkt, das eine Scalping-Strategie verwendet. Es verwendet keine Managementmethoden wie Martingale, Grid und Hedging. Wir nutzen KI-Tools (maschinelles Lernen), um robuste Merkmale aus historischen Golddaten zu extrahieren, die dann direkt in „Smart Golden“ codiert werden. Da wir nicht kontinuierlich auf spezifischen historischen Daten (Überanpassung) oder ChatGPT-Vorhersagen trainieren, können wir die Möglichkeit der Überanpassun
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Experten
Diese PRICE ACTION trading EA ist am besten für geringes Risiko stetiges Wachstum. Der EA hat die Fähigkeit, intelligent zu erhöhen und zu verringern Risiko Prozent pro Handel, um den Gewinn zu maximieren. Es werden keine INDIKATOREN jeglicher Art verwendet. Es gibt KEINE HEDGING oder MARTINGALE. Diese Ea ist vollständig eingestellt und vergessen basiert, aber wenn Sie wollen, können Sie auch manuell verschieben Sie Ihre Stop-und Gewinn-Ziel und kann auch die Trades schließen, wann immer Sie wo
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Multicurrency Hedge MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilitys
Multicurrency Hedge ist ein automatischer Handelsroboter, der auf Standardabweichung basiert. Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Der Haupthandel ist, wenn der Preis über die Standardabweichung des Hauptwährungspaares hinausgeht, und dann der Handel mit anderen Paaren ausgeführt wird, wird das Multicurrency Grid aktiviert. Installieren Sie EA auf VPS und auf einem Währungspaar "EURUSD", Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. PARAMETER: SD_TIMEFR
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Das FFx Hidden Manager-Panel hilft Ihnen, Ihre Aufträge direkt im Chart zu verwalten. Darunter sind alle Funktionen beschrieben: TP, SL und TrailingStop sind ausgeblendet Jede Order hat ihre eigenen Linien im Chart Ziehen Sie eine beliebige Linie per Drag & Drop, um die TP/SL-Linie nach Ihrem Bedarf zu ändern Option zum automatischen Verschieben der SL-Linie bei Break-Even, wenn TP #1 erreicht wird Option zur Auswahl des TP/SL-Typs (nach Pips oder Preis) Option zur Auswahl des TrailingStop-Typs
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
FFx Risk Calculator hilft Ihnen, Ihre Handelsgröße, SL oder das Risiko direkt auf dem Chart zu berechnen. Alle Funktionen werden im Folgenden beschrieben: Option zur Auswahl des zu berechnenden Parameters: Risiko, Stop Loss oder Losgröße Das Panel zeigt an, ob die Lotgröße entsprechend der aktuellen freien Marge des Kontos erlaubt ist Schaltfläche zum Maximieren/Minimieren des Panels Ziehen und Ablegen des Panels an beliebiger Stelle auf dem Chart Wie wird es verwendet? Wählen Sie den Parameter,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilitys
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 9 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: 1. Beobachter-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 9 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen 2. Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der B
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Der Indikator Pairs Trade ist ein Dienstprogramm für den halbautomatischen Paarhandel. Er ermöglicht es, die Charts von zwei beliebigen Instrumenten zu kombinieren, auch wenn die Zeitpläne ihrer Handelssitzungen unterschiedlich sind. Er zeigt ein Spread-Chart in Form eines Histogramms mit einem überlagerten gleitenden Durchschnitt an. Es berechnet den Swap, der für die synthetische Position (in der Depotwährung) berechnet wird. Es ist möglich, ein Niveau für die automatische Eröffnung einer synt
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilitys
Dieser Stacker EA wird: Automatisches Setzen des Stop Loss bei einer neuen Order Automatisch den Take Profit für eine neue Order festlegen Stapeln (oder öffnen von bis zu 4 zusätzlichen Aufträgen gleichzeitig), wenn ein neuer Auftrag platziert wird, der SL/TP kann für jeden Auftrag individuell voreingestellt werden. Bietet einen transparenten Ersatz für die standardmäßigen 1-Klick-Handelsschaltflächen in MetaTrader 4 (1-Klick funktioniert immer noch und SL/TP werden automatisch gesetzt, ebenso w
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Utilitys
Neue Möglichkeiten zur Analyse von Kryptowährungen im gewohnten MetaTrader 4. Zum Beispiel : Wir wählen das Symbol der Kryptowährung und fügen beliebige Indikatoren, Expert Advisors oder Skripte hinzu. Startup-Modus Ansicht der Kryptowährung; Datenerfassung. Fähigkeiten Arbeiten wie mit einem Standard-Währungsdiagramm; Automatische Aktualisierung der offenen Charts; Auswahl der einzelnen Kryptowährungen für die Aktualisierung; Auswahl der einzelnen Zeitrahmen für die Aktualisierung; Arbeit mit
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilitys
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die DiNapoli-Point-Trading-Methode und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanager-Berater mit einem riesigen Arsenal an Optionen zum Schutz Ihrer Einlage. Für Anleger, die beschlossen haben, ihr Kapital in die treuhänderische Verwaltung zu überführen. Wenn der Händler keinen Zugang zu den Einstellungen hat - Nivellierung der Handelsrisiken. Und auch für Händler, die erkannt haben, dass sie eine Überwachung ihres Handels durch Dritte benötigen, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das System auf einem separaten V
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Utilitys
Grid Hero War Pad ist eine GRAFISCHE HANDELSVERSION des ursprünglichen Grid Hero EA, die für fortgeschrittene Händler entwickelt wurde, die Erfahrung mit dem Plotten ihrer eigenen Markteintritte haben. Es ist mit ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE Programmierung kodiert, die die Kraft des diskretionären Handels mit dem Grid Hero Algorithmus in Form einer grafischen Konsole mit einfacher Ausführung per Knopfdruck kombiniert. Es ermöglicht Ihnen die manuelle Ausführung von Geschäften mit Market Orders u
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
Open charts
Maksim Slovakov
Utilitys
Das Skript öffnet Charts für alle Instrumente im "Market Watch"-Fenster und kann eine Vorlage für alle Charts festlegen. Sie können auch alle im Mt4-Terminal geöffneten Charts löschen. Das Skript hat die folgenden Einstellungen: "Timeframe" standardmäßig M30; (Sie können Ihre eigenen setzen: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). "Delay" standardmäßig "0"; (Verzögerung vor dem Öffnen des nächsten Charts in Millisekunden.) "Vorlage" standardmäßig "True"; (True=Vorlage auf Chart anwenden, false=ni
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilitys
Dieses Dienstprogramm zeichnet automatisch einen Trendkanal in das Preisdiagramm ein. Für das Zeitintervall zwischen dem angegebenen Datum und dem aktuellen Balken ist der gezeichnete Kanal nahezu optimal. Wenn Sie den Anfang des Kanals an einem weiter entfernten historischen Preisextremum platzieren, erhalten Sie eine Visualisierung eines längerfristigen Trends. Die Steigung des Kanals ist kein kontinuierlicher Wert, sondern nimmt einen der diskreten Werte an (im Format AxB, wobei A die Anzahl
Forex Market View Dashboard and CSM
Opengates Success International
5 (1)
Utilitys
FFXMV Dashboard + CSM ist ein benutzerdefinierter Indikator in Kombination mit dem Currency Strength Meter . Es wurde entwickelt, um den Händlern einen vollständigen Überblick über das Marktgeschehen zu geben. Er verwendet Echtzeitdaten, um auf den Markt zuzugreifen und alle Informationen anzuzeigen, die für einen erfolgreichen Handel erforderlich sind. Bevor Sie diesen Indikator in Ihr Chart-Fenster einfügen, sollten Sie alle Währungspaare, die Sie nicht benötigen oder nicht handeln, im MT4-Pan
NewsReady
Joel Protusada
Utilitys
NewsReady ist ein halbautomatischer Expert Advisor, der eine intelligente Straddle-Methode verwendet. Er muss in den Charts 2 bis 10 Minuten vor der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten eingestellt werden, die einen Einfluss auf die mit den Nachrichten verbundenen Währungen haben. Dann führt er schwebende Orders für die im Parameter "Zeitspanne" angegebene Anzahl von Minuten aus. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird der Handel eingestellt und alle schwebenden Aufträge werden entfernt. Wichtig
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilitys
Advanced Smart Renko und Heiken Ashi Candle Trader ist eine EINSATZLÖSUNG, die auf einem halb- bzw. vollautomatischen Multiwährungs-EA basiert, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den Handel auf der Grundlage ihrer Analyse oder im vollautomatischen Modus für Scalping, Trendhandel, Kerzenausbrüche und auch den automatisierten Nachrichtenhandel mit eingebauter Handelsverwaltungslösung eingeben können. Vorteile Kein Raster / Martingale Funktioniert auf klassischen Renko, Renko Heike
GRID for MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das Handelspanel GRID für MT4 ist mit den Funktionen zum Öffnen, Schließen und Verfolgen von Orders ausgestattet. Orders werden durch einen Korb geschlossen, entweder unidirektional - nur KAUF oder VERKAUF oder bidirektional KAUF und VERKAUF zusammen. Um Positionen zu schließen, können die Funktionen Stop Loss, Take Profit, Breakeven und Trailing Stop verwendet werden. Stop Loss und Take Profit können in % des Saldos eingestellt werden. Es hat die Funktionen der minimalen Positionshaltezeit und
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilitys
Experte für binäre Optionen auf mt4, er hat zwei eingebaute Indikatoren und viele verschiedene Einstellungen. Der Experte hat eine Ebene der Martingale, aber es wird empfohlen, es auf die Instrumente mit einer Ausbeute von 85 Prozent zu verwenden. es kann gleichzeitig auf einer Vielzahl von Währungsinstrumenten verwendet werden. Alle Einstellungen sind bereits vorgenommen worden, aber Sie können sie auch selbst konfigurieren. Währung für den Handel ist ein russischer Rubel. Gutes Trading für all
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilitys
Dieses Programm wird durch einen Algorithmus erstellt, dessen Logik auf dem Handelsmarkt basiert. 1. Das Programm ist in der Lage, mit allen Währungen und Handelsartikeln zu arbeiten. 2. Take-Profit und Verlust werden grundsätzlich von EA-Programm behandelt Empfehlung: EUR_USD ist das bevorzugte Programm. Bitte verwenden Sie dieses Programm nur für MT4. LOT sollte abhängig von der eigenen Einlage verwaltet werden. Andernfalls wird ein hohes Risiko gefahren (z.B. 0.1~0.2 Lot wird empfohlen, we
Price Data Record into EXCEL per Tick Time
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdatendatei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie alle Angebotsdat
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilitys
Ein Risikomanagement-Dienstprogramm, das Ihre Einlage vor dem Totalverlust Ihres Geldes schützt. Wenn Sie ein Anleger sind und sich entschieden haben, Ihr Geld in die treuhänderische Verwaltung zu geben, brauchen Sie Trade Control. Auf diese Weise verstößt der Händler nicht gegen seine eigenen Risikomanagementregeln und verliert nicht Ihr gesamtes Geld. Zu diesem Zweck muss sich Trade Control auf Ihrem VPS befinden. Und der verwaltende Trader sollte keinen Zugriff auf die Einstellungen dieses Tr
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilitys
L H E D G E R S C A L P E R Ein vollautomatischer Expert Advisor, der Counter-Trend Scalping, eine gemanagte Semi-Martingale-Strategie und Lock Hedging einsetzt, um ein komplettes Handelsschema von der Einstiegsanalyse über das risikokalkulierte Money Management bis zur Ausführung des Exit-Analyseplans auszuführen. V E R S C H I E D E N E N Sie können nur ein ECN-Konto verwenden. Sonst ist es eine Katastrophe. Sie können nur das Währungspaar GBPJPY verwenden. Eröffnen Sie n
PyramidExpert
Joel Protusada
Utilitys
P Y R A M I D E X P E R T Dieses Forex-Utility ist ein komplexes Exit-Strategie- und Order-Management-Tool, das vier Handelsmethoden ausführt: Scalping, Pyramid Style, Hedging und Scaling-Methode, um Trades mit Gewinn zu schließen. V E R Y I M P O R T A N T Dies ist kein eigenständiger Expert Advisor. Verwenden Sie ihn mit Ihrer eigenen volatilitätsbasierten Strategie. Sobald Sie das Währungspaar gefunden haben, mit dem Sie handeln möchten, können Sie dieses Tool einfach an
Meta trader to Telegram Twitter and Facebook
Hussein Adnan Kadhim
Utilitys
Tool sendet Trades beim Öffnen und Schließen mit Chart an Telegrammkanal. Das Tool kann mehrere Charts und magische Zahlen und Paare aus einem einzigen Chart senden. Senden Sie Informationen über alle Arten von Aufträgen: Eröffnete (einschließlich Pending Orders), geschlossene getriggerte und modifizierte Aufträge. Telegram Setup-Anleitung Öffnen Sie Ihre Telegram APP und suchen Sie nach "BotFather". Geben Sie /start ein und klicken Sie auf /newbot , um einen neuen Bot zu erstellen. Geben Sie I
GerFX EA Protection Filter
Exler Consulting GmbH
Utilitys
Der EA Protection Filter (MT5-Version hier ) bietet einen Nachrichtenfilter sowie einen Börsencrash-Filter, der in Kombination mit anderen EAs verwendet werden kann. Damit dient er als zusätzliche Schutzschicht für andere EAs, die solche Filter anbieten. Bei Backtest-Analysen meiner eigenen Nachtskalierer, die bereits einen Börsencrash-Filter verwenden, habe ich festgestellt, dass der historische Drawdown, insbesondere in Börsencrash-Phasen wie 2007-2008, durch die Verwendung eines solchen Filte
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A. Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzuge
Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel, die Auftragsverwaltung, kann auch verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen. Es hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Es kann mit manuellen Aufträgen, Aufträgen aus dem Panel oder Aufträgen arbeiten, die von einem anderen Expert Advisor geöffnet wurden. Es hat ein Minimum an Parametern, ist einfach zu konfigurieren, funktioniert mit einer beliebigen
Split Lot
Ting Fung Ku
Utilitys
Überwachen Sie den gleitenden Gewinn von Geschäften und schließen Sie die Hälfte der Losgröße, wenn der Gewinn das Ziel erreicht. Sie können entweder alle Trades des gesamten Kontos oder eine bestimmte magische Zahl überwachen. Sie können Slippage und Spread-Toleranz einstellen. Sie können Wiederholungszeiten und Schlafsekunden einstellen, wenn eine Split-Order abgelehnt wurde. Kann maximale Split-Order-Zeiten einstellen. Kann Trades nach dem Split schließen, wenn der gleitende Gewinn sinkt und
Rocket Tool
AppTechGo
Utilitys
Eine Rakete ( von italienisch : rocchetto , wörtl. 'Spule') [nb 1] [1] ist ein Projektil , das Raumfahrzeuge , Flugzeuge oder andere Fahrzeuge nutzen , um von einem Raketentriebwerk Schub zu erhalten. Der Auspuff eines Raketentriebwerks wird vollständig aus dem in der Rakete befindlichen Treibstoff gebildet. [ 2] Raketentriebwerke funktionieren durch Aktion und Reaktion und treiben Raketen vorwärts, indem sie ihre Abgase mit hoher Geschwindigkeit in die entgegengesetzte Richtung ausstoßen, und k
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension