QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem
Wesentliche Merkmale
Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung
Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle
Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand
24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz
Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe
Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise Kontrolle
Hervorhebung von Ordergruppen für eine klare Statusübersicht
Smart Partial Closing + automatischer Breakeven Stop Loss für risikofreie Gewinnmaximierung
Hauptmerkmale
Intelligentes Risikomanagement-System:
5 Handelsgruppen mit unabhängigen Risikoparametern
Dynamische Spitzenwertverfolgung mit automatischem Breakeven-Setup
Tägliche/wöchentliche Verlustlimits und globaler Drawdown-Schutz
Echtzeit-Durchschnittspreisanzeige für jede Gruppe
Individuelle Gruppenschließungsfunktion für flexibles Positionsmanagement
Hervorhebung von Ordergruppen zur eindeutigen Identifizierung aktiver Gruppen
Teilweise Schließung, ausgelöst durch Gewinnziele mit automatischem Break-Even für verbleibende Positionen
Professionelles Handels-Panel:
Kauf/Verkauf und 4 schwebende Ordertypen
Batch-Schließungsfunktionen (nach Verhältnis, Richtung, Gewinn/Verlust)
Datenüberwachung in Echtzeit und Chart-Anzeige
Individuelle Schließungstasten für jede Gruppe
Visuelle Gruppenstatusanzeige für intuitive Bedienung
Anpassbare Teilschließungsquoten für flexible Gewinnsicherungen
Gewinnoptimierungs-Strategie
Automatische Teilschließung bei Erreichen von Gewinnzielen
Anpassbare Schließungsquoten (25%/50%/75%, etc.)
Automatischer Breakeven-Stop-Loss für verbleibende Positionen, Null-Risiko-Haltung
Sperren von Teilgewinnen unter Beibehaltung des Gewinnpotenzials
Intelligente Verfolgung neuer Höchststände zur Maximierung des Gewinnspiels
Technische Vorteile
Multigruppen-Risikomanagement für eine effektive Risikodiversifizierung
Visuelle Risikokontrollschnittstelle mit Echtzeit-Statusüberwachung
Vollständige chinesische/englische Unterstützung für globale Trader
Streng getestet für stabilen und zuverlässigen Betrieb
Echtzeit-Durchschnittspreisanzeige für eine klare Kostenüberwachung
Einzelner Gruppenabschluss für präzise Risikokontrolle
System zur Hervorhebung von Gruppen für die schnelle Identifizierung aktiver Gruppen
Teilweise Schließung + Break-Even-Mechanismus für optimiertes Risiko-Ertrags-Verhältnis
Visuelle Merkmale
Farbcodierte Gruppenidentifikation mit eindeutigen Farben
Hervorgehobene Anzeige der aktuell aktiven Handelsgruppen
Echtzeit-Statusanzeigen (Aktiv/Breakeven/Leerstand)
Intuitive Gruppeninformationstafel mit klarem Betriebsstatus
Ziel-Benutzer
Händler, die der Fondssicherheit Priorität einräumen
Fondsmanager, die eine strenge Risikokontrolle benötigen
Anwender, die ihre Handelsdisziplin verbessern wollen
Trader, die mehrere Strategien gleichzeitig verfolgen
Anwender, die eine präzise Positionskontrolle für einzelne Gruppen benötigen
Händler, die visuelle Bedienoberflächen bevorzugen
Anleger, die Risikooptimierung und Gewinnmaximierung anstreben
Einzigartige Funktions-Highlights
Automatische Chart-Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe
Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge ohne Auswirkungen auf andere
Echtzeit-Überwachung der Haltekosten und der gleitenden Gewinn- und Verlustrechnung für jede Gruppe
Flexible Einzelgruppen-Risikomanagement-Strategien
System zur Hervorhebung von Ordergruppen für einen klaren Statusüberblick
Farbliche visuelle Unterscheidung für eine intuitive und bequeme Bedienung
Intelligenter Mechanismus zur teilweisen Schließung, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Chancen zu bewahren
Automatisches Breakeven-Setup für das Halten von Null-Risiko-Positionen
Warum QuantumGuard Pro wählen?
"In volatilen Märkten ist eine professionelle Risikokontrolle der Schlüssel zur Profitabilität. QuantumGuard Pro bietet Ihnen Risikomanagement-Tools auf institutionellem Niveau mit intelligenten Mechanismen für partielles Schließen und automatisches Breakeven, die es Ihnen ermöglichen, Gewinne zu sichern und gleichzeitig risikofrei höhere Renditen zu erzielen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag zu erreichen."
Holen Sie sich jetzt Ihre professionelle Risikomanagement-Lösung für den Handel!
Hinweis: Es wird empfohlen, die Software zunächst auf einem Demokonto zu testen und sich mit allen Funktionen vertraut zu machen, bevor Sie live handeln.