Fx Vol 20 WinRate

Fx Vol 20 WinRate M30

Makler: Weltrade

Wichtig: Bevor Sie den Backtest ausführen oder im Live-Handel verwenden, müssen Sie die .set-Datei laden, die Sie in den Kommentaren oder im Diskussionsbereich finden. MQL5 schränkt den Zinseszins ein, so dass die Risikoparameter manuell konfiguriert werden müssen.
Achten Sie darauf, UseMoneyManagement = true zu aktivieren und mmRiskPercent = 10 zu setzen, da dieses Setup das ursprüngliche Systemverhalten mit festem Risiko pro Handel und ohne prozentuale Akkumulation beibehält.

Beschreibung

Fx Vol 20 WinRate M30 ist ein vollautomatisches Handelssystem für den FX Vol 20 Index auf dem M30 Zeitrahmen. Es wurde mit 100% realen Tickdaten entwickelt und optimiert. Die Logik kombiniert momentum-basierte Einstiege, dynamische Trailing-Stops und eine proportionale Breakeven-Kontrolle, um ein stabiles Wachstum ohne Compounding oder Grid-Methoden zu erzielen.

Testzeitraum: März bis Oktober 2025
Ersteinlage: 20 USD
Gesamtnettogewinn: 2.433 USD
Gewinnfaktor: 3,54
Sharpe Ratio: 27,09
Erholungsfaktor: 11,77
Maximaler Drawdown: 9.97%
Gesamte Trades: 247
Gewinnquote: 87.04%
Größter Gewinn-Trade: 91.29 USD
Größter Verlust-Trade: -199.58 USD
Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 9.85 USD
Durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne: 7

Performance ohne Aufzinsung

Durchschnittliche tägliche Rendite: 2,1 %
Durchschnittliche wöchentliche Rendite: 14,3 %
Durchschnittliche monatliche Rendite: 61.3 %

Dies sind lineare Durchschnittswerte, die aus dem Gesamtgewinn über sieben Monate bei festem Risikomanagement berechnet wurden.

Verhalten und Häufigkeit

Wird jede Woche gehandelt, mit höherer Aktivität von Mittwoch bis Samstag.
Die effizientesten Handelszeiten liegen zwischen 15:00 und 23:00 Uhr GMT.
Durchschnittliche Haltedauer pro Position: etwa 1 Stunde.

Wachstumskurve

Die Bilanzkurve zeigt einen stetigen und kontrollierten Aufwärtstrend mit geringen Drawdowns, was ein solides Geldmanagement und eine hohe operative Konsistenz beweist.

Technische Voraussetzungen

Plattform: MetaTrader 5
Symbol: FX Vol 20
Zeitrahmen: M30
Empfohlener Leverage: 1:500
Maximaler Spread: 1,0 Punkt
Testmodus: Jeder Tick basiert auf echten Ticks

Unterstützung und Beratung

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen.
Wir bieten auch eine persönliche Beratung an, um Ihnen bei der Erstellung und dem Verkauf Ihrer eigenen EAs, der Einrichtung von Copy-Trading-Systemen und dem Aufbau Ihres automatisierten Geschäfts zu helfen, um die Produktivität innerhalb des MQL5-Ökosystems zu steigern.


GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
BTC American Session
Angel Torres
Experten
BTC American Session ist ein Bot, der entwickelt wurde, um die amerikanische Session auf BTC in H1 zu handeln und sich dabei auf die volatilsten Fenster des Tages zu konzentrieren. Er ist für Vantage (UTC+2) optimiert und kann leicht für jeden anderen Broker, der mit UTC+2 arbeitet, neu optimiert werden, indem die Set-Datei geladen oder feinabgestimmt wird, um der Serverzeit und den Handelsbedingungen Ihres Brokers zu entsprechen. Das System verhält sich wie ein hochpräzises Modell: Es konzentri
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Experten
BTC Stable - Automatisierte Handelsstrategie für BTCUSD (M30) BTC Stable ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität und konsistenter Performance im Zeitverlauf liegt. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf hochwahrscheinliche Einstiege und kontrollierte Ausstiege, wobei eine glatte und stetige Aktienkurve beibehalten wird. Das System ist vollständig für Exness optimiert, wo die Spreads und die Ausführun
Index FlipX 1
Angel Torres
Experten
FlipX 1 - Erstversion Vermögenswert: FlipX 1 - H1 Exklusiver Broker: WelTrade Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1: Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD Ersteinlage: 20 USD Gewinnfaktor: 2,93 Erholungsfaktor: 15,31 Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD Bruttogewinn: 385.122,87 USD Bruttoverlust: -131.235,53 USD Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%) Gesamte Trades: 180 Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89% Sharpe Ratio: 5,42
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Btc A I
Angel Torres
Experten
BTC A I, Version 1.7, ein Expert Advisor (EA), der für das Paar BTCUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Diese aktualisierte Version behält denselben Kernalgorithmus bei, verfügt aber über optimierte Parameter, die auf die aktuellen Marktbedingungen zugeschnitten sind und die Synchronisation mit den neuesten Veränderungen und Bewegungen gewährleisten. Ihr Feedback und Ihre Kommunikation sind für uns sehr wichtig, da sie es uns ermöglichen, diese Verbesserungen und Innovationen zeitnah zu
BTC High Ratio
Angel Torres
Experten
BTC High Ratio Version 1.6 ist ein optimiertes Tool für den Handel mit BTCUSD im M15-Zeitrahmen, das speziell für PRO-Konten beim Broker Exness entwickelt wurde und eine ideale Leistung auf VPS mit Verzögerungen unter 30 ms bietet. Diese Version präsentiert eine komplette Überarbeitung des Algorithmus, angepasst an die aktuellen Marktbedingungen und abgestimmt auf die neuesten Volatilitätsmuster und das Preisverhalten. Dieser EA verwendet eine Logik, die auf der Erkennung von Mikrotrends und Ko
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Experten
ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch) Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren. Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage): Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital). Gewinn-Faktor: 2,47 Er
Gold Epic
Angel Torres
Experten
Gold Epic H1 Wichtig: Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei. Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10 , da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet. Allgemeine Beschreibung Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen , der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.
ETH High Ratio
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung. ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und d
Step Deriv Apex
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden . Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen. Technischer Überblick Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control. Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Experten
BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspric
