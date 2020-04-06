Fx Vol 20 WinRate M30

Makler: Weltrade



Wichtig: Bevor Sie den Backtest ausführen oder im Live-Handel verwenden, müssen Sie die .set-Datei laden, die Sie in den Kommentaren oder im Diskussionsbereich finden. MQL5 schränkt den Zinseszins ein, so dass die Risikoparameter manuell konfiguriert werden müssen.

Achten Sie darauf, UseMoneyManagement = true zu aktivieren und mmRiskPercent = 10 zu setzen, da dieses Setup das ursprüngliche Systemverhalten mit festem Risiko pro Handel und ohne prozentuale Akkumulation beibehält.

Beschreibung

Fx Vol 20 WinRate M30 ist ein vollautomatisches Handelssystem für den FX Vol 20 Index auf dem M30 Zeitrahmen. Es wurde mit 100% realen Tickdaten entwickelt und optimiert. Die Logik kombiniert momentum-basierte Einstiege, dynamische Trailing-Stops und eine proportionale Breakeven-Kontrolle, um ein stabiles Wachstum ohne Compounding oder Grid-Methoden zu erzielen.

Testzeitraum: März bis Oktober 2025

Ersteinlage: 20 USD

Gesamtnettogewinn: 2.433 USD

Gewinnfaktor: 3,54

Sharpe Ratio: 27,09

Erholungsfaktor: 11,77

Maximaler Drawdown: 9.97%

Gesamte Trades: 247

Gewinnquote: 87.04%

Größter Gewinn-Trade: 91.29 USD

Größter Verlust-Trade: -199.58 USD

Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 9.85 USD

Durchschnittliche aufeinanderfolgende Gewinne: 7

Performance ohne Aufzinsung

Durchschnittliche tägliche Rendite: 2,1 %

Durchschnittliche wöchentliche Rendite: 14,3 %

Durchschnittliche monatliche Rendite: 61.3 %

Dies sind lineare Durchschnittswerte, die aus dem Gesamtgewinn über sieben Monate bei festem Risikomanagement berechnet wurden.

Verhalten und Häufigkeit

Wird jede Woche gehandelt, mit höherer Aktivität von Mittwoch bis Samstag.

Die effizientesten Handelszeiten liegen zwischen 15:00 und 23:00 Uhr GMT.

Durchschnittliche Haltedauer pro Position: etwa 1 Stunde.

Wachstumskurve

Die Bilanzkurve zeigt einen stetigen und kontrollierten Aufwärtstrend mit geringen Drawdowns, was ein solides Geldmanagement und eine hohe operative Konsistenz beweist.

Technische Voraussetzungen

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: FX Vol 20

Zeitrahmen: M30

Empfohlener Leverage: 1:500

Maximaler Spread: 1,0 Punkt

Testmodus: Jeder Tick basiert auf echten Ticks

Unterstützung und Beratung

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen.

Wir bieten auch eine persönliche Beratung an, um Ihnen bei der Erstellung und dem Verkauf Ihrer eigenen EAs, der Einrichtung von Copy-Trading-Systemen und dem Aufbau Ihres automatisierten Geschäfts zu helfen, um die Produktivität innerhalb des MQL5-Ökosystems zu steigern.