Fintech Grid v1.60 ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der ein Hedging-Grid mit Basket-Closing auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises kombiniert und mit einem auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegten Aktienschutzsystem erweitert.

Der EA verwaltet BUY- und SELL-Zyklen unabhängig voneinander. Jede Seite kann ihren eigenen Korb von Positionen aufbauen und alle Trades dieser Seite schließen, wenn der Preis ein definiertes Ziel erreicht, das aus dem gewichteten durchschnittlichen Einstiegspreis des Korbs berechnet wird. Diese Version enthält auch ein Equity Guard-Modul, das alle EA-Positionen schließen und neue Einträge stoppen kann, wenn tägliche oder globale Equity-Loss-Limits erreicht werden.

Risikohinweis: Dieser EA verwendet ein Grid- und Martingal-Skalierungsverfahren. Das Risiko kann bei ungünstigen Marktbedingungen steigen. Eine ordnungsgemäße Konfiguration und Prüfung ist erforderlich. Equity Guard verbessert die Disziplin, kann das Risiko aber nicht ausschalten.

Wie funktioniert es?

Wenn auf einer Seite keine offenen Positionen bestehen, beginnt der EA einen neuen Zyklus mit dem Anfangslos. Wenn sich der Kurs gegen diese Seite bewegt, fügt der EA Positionen hinzu, indem er die Regeln für den Gitterabstand anwendet. Der Korb wird geschlossen, wenn der Preis das gewichtete durchschnittliche Ziel erreicht: KAUFEN-Korb: schließt, wenn der Geldkurs bei oder über dem Durchschnittspreis plus TP-Punkte liegt, oder bei oder unter dem Durchschnittspreis minus SL-Punkte (wenn SL aktiviert ist).

SELL basket: schließt, wenn Ask bei oder unter Average Price minus TP-Punkten oder bei oder über Average Price plus SL-Punkten liegt (wenn SL aktiviert ist). Equity Guard überwacht den Aktienkurs in Echtzeit: Täglicher Equity Stop: Wenn der Aktienkurs um den konfigurierten Prozentsatz gegenüber dem Tagesbeginn fällt, schließt der EA alle Positionen und sperrt den Handel bis zum nächsten Tag.

Globaler Aktienstopp: Wenn der Aktienkurs um den konfigurierten Prozentsatz gegenüber dem Höchststand (High-Watermark) fällt, schließt der EA alle Positionen und sperrt den Handel. Für maximale Sicherheit kann der Handel so lange gesperrt bleiben, bis der EA neu gestartet wird.

Hauptmerkmale

Unabhängige BUY- und SELL-Zyklen ohne gegenseitige Beeinflussung.

Korbschließung nach gewichtetem Durchschnittspreis TP/SL.

Stufenbasierte Skalierung mit Lot-Multiplikator und Distanz-Multiplikator.

Spread-Filter und Slippage-Kontrolle.

NewBar-Ausführungsmodus für eine reibungslosere Ausführung und schnellere Backtests.

Professionelle Orderkommentare, z.B. für Tracking und Auditing: Fintech Grid | BUY S2 | BTCUSD | NB:M1 | AvgTP

Dashboard-Panel auf dem Chart mit Echtzeit-Metriken: Saldo, Eigenkapital, gleitender P/L, täglicher Verlustprozentsatz, globaler Drawdown vom Höchststand, Wächterstatus, Positionen pro Seite, Basket-Levels, nächstes Lot, nächster Abstand, Fortschrittsbalken und Seitenstatus (WAITING, RUNNING, ADDING, CLOSING).

Erklärte Eingaben

General

Magic Number: eindeutige Kennung, die verwendet wird, um die Trades dieses EAs von anderen Strategien zu unterscheiden.

Enable BUY / Enable SELL: Aktiviert oder deaktiviert jede Seite unabhängig.

Money Management

Initial Lot: Lotgröße für den ersten Handel eines jeden neuen Zyklus.

Lot-Multiplikator: erhöht die Lot-Größe pro Stufe (S1, S2, S3...).

Max Orders Per Side: maximale Anzahl von Positionen, die pro Seite in einem Zyklus erlaubt sind (zentrale Risikokontrolle).

Raster / Distanz

Basisdistanz (Punkte): die minimale Preisbewegung, die erforderlich ist, bevor die nächste Position hinzugefügt wird.

Distanzmultiplikator: Erweitert die Rasterdistanz pro Stufe, um zu dichte Raster zu reduzieren.

Basket Close (Average Price)

Close Basket by Avg TP/SL: aktiviert die Basket-Close-Logik.

Basket TP (Punkte): Gewinnziel aus dem gewichteten Durchschnittspreis des Korbs.

Basket SL (Punkte): optionaler Notstopp auf Basis des gewichteten Durchschnittspreises des Korbs (empfohlen für fondsähnliche Regeln).

Ausführung / Filter

Max Spread (Punkte): blockiert Eingaben, wenn der Spread über dem Limit liegt.

Slippage (Punkte): Ausführungstoleranz in Punkten.

Performance-Modus

Run On New Bar: Führt die Strategielogik nur bei einer neuen Kerze aus, um die Backtest-Geschwindigkeit zu erhöhen und Rauschen zu reduzieren.

Logik-Zeitrahmen: Zeitrahmen, der zur Erkennung der neuen Kerze verwendet wird.

Equity Guard (Fondsregeln)

Enable Equity Guard: Aktiviert die Regeln zum Schutz des Eigenkapitals.

Täglicher Equity Stop %: Schließt alle EA-Positionen, wenn der Aktienkurs seit Tagesbeginn um diesen Prozentsatz fällt, und sperrt den Handel bis zum nächsten Tag.

Globaler Aktien-Stopp %: Schließt alle EA-Positionen, wenn der Aktienkurs um diesen Prozentsatz vom Höchststand (High-Watermark) abfällt, und sperrt den Handel dann zur Sicherheit.

Globale Sperre bis zum Neustart: Wenn aktiviert, bleibt der Handel nach einem globalen Stop gesperrt, bis der EA neu gestartet wird.

Branding / Handelskommentare

Markenname und Kommentaroptionen: steuert das Format des Auftragskommentars, um Seite, Phase, Symbol, Ausführungsmodus und Basket-Tag einzuschließen, was die Überwachung und Prüfung erleichtert.

Dashboard-Panel

Panel-Einstellungen: steuert die Sichtbarkeit, die Position, die Größe, das Aktualisierungsintervall und die Gestaltung des Fortschrittsbalkens im Chart.

Setup-Dateien (.set) und Brokerunterstützung

Fintech Grid ist so konzipiert, dass es mit optimierten .set-Dateien in Abhängigkeit von den Symbol- und Brokerbedingungen (Spread-Verhalten, Ausführungsqualität, Kontraktspezifikationen, Volatilität und Volumenschritt) läuft.

Voreingestellte .set-Dateien für unterstützte Assets und Broker werden im Diskussions- oder Kommentarbereich verfügbar sein. Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf des EA über MQL5-Nachrichten/Kommentare und ich werde Ihnen mehrere optimierte .set-Konfigurationen für Ihre(n) Broker und Ihr bevorzugtes Risikoprofil (konservativ, ausgewogen, aggressiv) zur Verfügung stellen.

Fintech-Vision: regelbasierter Investmentfonds-Ansatz

Fintech Grid v1.60 ist mit einer fondsähnlichen Denkweise aufgebaut: definierte Risikolimits, Kapitalerhalt, Transparenz und Governance durch strenge Parameter. Der EA ist die Ausführungsmaschine, aber die Regeln und die Disziplin sind es, die ein Projekt über Jahre hinweg nachhaltig machen. Mit der richtigen Konfiguration, Berichterstattung und kontrollierten Parameteränderungen kann die Strategie in ein strukturiertes Kapitalmanagementmodell integriert werden.