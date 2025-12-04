ETH High Ratio

Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung.

ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und den Großteil des Intraday-Rauschens herausfiltert. Die Positionsgröße wird dynamisch mit der ATR berechnet, so dass sich die Losgröße an die reale Marktvolatilität anpasst: Wenn sich die Spanne ausweitet, wird das Risiko pro Handel reduziert, und wenn sich die Spanne zusammenzieht, kann das System proportional größere Lots verwenden. Dies trägt zu einem konstanteren Wachstum bei und hält gleichzeitig den Drawdown im Verhältnis zum kumulierten Gewinn unter Kontrolle.

Backtest-Statistiken mit einer Ersteinlage von 200,00:

  • Gesamtnettogewinn: 10 126,67

  • Bruttogewinn: 15 795,27

  • Bruttoverlust: -5 668,60

  • Gewinnfaktor: 2,79

  • Erholungsfaktor: 6,75

  • Maximaler Kapitalabzug: rund 19 Prozent

  • Gesamte Handelsgeschäfte: 119

  • Gewonnene Trades: 82 (etwa 69 Prozent der Gesamtzahl)

  • Verlorene Trades: 37 (etwa 31 Prozent der Gesamtzahl)

  • Der Nettogewinn beträgt mehr als das 50-fache der anfänglichen Einlage während des Testzeitraums, mit einem durchschnittlichen Gewinn von fast 85 pro Handel.

ETH High Ratio richtet sich an Konten, die ein aggressives Wachstum mit einer klaren statistischen Kontrolle des Risikos anstreben, unterstützt durch ATR und mehrere interne Filter für Volatilität und Trend. Es wird dringend empfohlen, die mitgelieferte .set-Datei zu verwenden, eigene Backtests und Optimierungen bei einem Broker Ihres Vertrauens durchzuführen, bevor Sie live gehen, und daran zu denken, dass die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.


Empfohlene Produkte
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
Experten
Nasdaq Quant NAS100 Expert Nasdaq ist ein dynamisches und optimiertes Scalper-Handelssystem, das entwickelt wurde, um sicher zu profitieren. Ein vollständiges System mit Risikomanagement basierend auf der Optimierung neuronaler Netze und einem Smart-Lot-Erhöhungssystem basierend auf dem Saldogewinn ist für Anfänger und erfahrene Händler geeignet. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Si
Fully Automatic Bot SELL
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Buy-bot): https://www.mql5.com/ru/market/product/78152?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "set it and forget it", d.h. der Kunde muss nichts weiter tun, als den Betrieb des Handelsterminals rund um die Uhr zu gewährleisten. D
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Experten
<<Primal Ruby FP - Der Gipfel des Mean Reversion Trading auf XAUUSD>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Wo Quantitative Präzision auf zeitloses Marktverhalten trifft Gold (XAUUSD) hat schon immer den Ruf gehabt, sowohl der sichere Hafen der globalen Finanzwelt als auch eines der volatilsten Handelsinstrumente der modernen Märkte zu sein. Inmitten dieser Volatilität erweist sich der Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) als eine seltene Innovation: ein völl
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experten
BlackBox XAU — Fortschrittlicher Expert Advisor für Gold Überblick BlackBox XAU ist ein sorgfältig entwickeltes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, im Goldmarkt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown streng zu kontrollieren. Anstatt jeder Marktbewegung hinterherzujagen, verfolgt es einen disziplinierten, regelbasierten Ansatz, der sich an die Volatilität anpasst und ausschließlich hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auswählt. Der EA bewertet die Marktbedingungen in Echtzeit,
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experten
Bei der Entwicklung dieses vollautomatischen Handelsroboters wurden mehrere Exponential Moving Averages aus zwei verschiedenen Zeitrahmen verwendet. Die Backtest-Screenshots sprechen den Rest. Der zu investierende Betrag muss manuell auf der Eingaberegisterkarte eingegeben werden. Funktioniert also mit allen Kontogrößen. Für beste Ergebnisse - Zeitrahmen = 15M - Hebelwirkung = 100 - Bevorzugtes Paar = EURUSD, aber auch bei anderen Paaren wurden Gewinne erzielt. - Vermeiden Sie den Handel zwische
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Experten
WICHTIG: Um jeden Parameter und jede Konfiguration im Detail zu verstehen, lesen Sie das offizielle Handbuch hier: Ultra Risk Benutzerhandbuch Philosophie von Ultra Risk: Geschwindigkeit vs. Sicherheit Bevor Sie diese Software erwerben, müssen Sie ihre Natur verstehen: Ultra Risk wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Aggressives Kontowachstum in kürzester Zeit. Im Handel ist der Gewinn proportional zum Risiko. Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht dieses System mathematisch ein e
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Experten
Unser automatisches Devisenhandelssystem bietet drei wichtige Funktionen zur Risikokontrolle, die es zu einer interessanten Wahl machen: 1. Fixed Lot: Sie können die Losgröße für jeden Handel festlegen. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Kapitalallokation und die Möglichkeit, die Positionsgrößen an Ihre Risikopräferenzen und Marktbedingungen anzupassen. 2. Fester Verlust pro Handel: Das System ermöglicht es Ihnen, einen maximal akzeptablen Verlust pro Auftrag festzulegen. Dadurch wird
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Experten
Ein vollautomatisches Handelssystem , das auf der Trendanalyse basiert und aus zwei voneinander abhängigen Bots besteht: Einer arbeitet, wenn der Markt steigt (Buy-Bot), der zweite, wenn der Markt fällt (Sell-Bot). Link zum zweiten Bot (Sell-bot): https: //www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page Das System funktioniert nach dem Prinzip "einrichten und vergessen". Der Kunde muss nichts weiter tun, als den Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Handelsterminals sicherzustellen. D
STAR 160 in One
Sivakumar Paul Suyambu
Experten
STAR 160 in One (MT5 EA) - 160-Strategien Multi-Market Scalper/Trader All-in-One MT5 Expert Advisor für Forex, Indizes & Rohstoffe - 160 eingebaute Strategien, Anti-Martingale-Risiko und volle Automatisierung. Kein Raster. Kein Martingal. Keine Indikator-Abhängigkeit (reiner Preis-Aktions-Kern). STAR 160 in 1 - Benutzerhandbuch & Set-Dateien Live-Signale & andere Produkte Was ist STAR 160 in One? STAR 160 in One ist ein MT5 EA der Schweizer Armee , der 160 einzigartige Strategien enthält
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Experten
Ilon Clustering ist ein verbesserter Ilon Classic Roboter, Sie müssen die Beschreibung für den Ilon Classic Roboter lesen und alle Aussagen werden auch für diesen Experten zutreffen. Diese Beschreibung enthält allgemeine Bestimmungen und Unterschiede zum vorherigen Design. Allgemeine Bestimmungen. Das Hauptziel des Bots ist es, Ihre Einlage zu retten! Es wird eine Einlage von $ 10.000 empfohlen, damit der Bot funktioniert, und die Arbeit wird mit Drawdowns von nicht mehr als ein paar Prozent d
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Experten
Hier ist eine Beschreibung für den Hedging Star - ein solider Expert Advisor, der Ihre Investitionen mit einem eingebauten Stop-Loss schützt. Bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen, empfehlen wir dringend, umfassende Tests in einem Demokonto durchzuführen. Beginnen Sie mit einer konservativen Losgröße von 0,01, um seine Leistung zu bewerten. Dieser EA ist für den Handel mit den Währungspaaren GBPUSD und USDJPY optimiert. Eine der herausragenden Funktionen des Hedging Star ist seine Trailing-St
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Experten
Unser Expert Advisor (EA) revolutioniert den Handel auf dem Forex-Markt, indem er zwei leistungsstarke Strategien - Scaling und Averaging - in einen dynamischen und anpassungsfähigen Rahmen integriert. Dieser EA wurde für die MetaTrader4/5-Plattform entwickelt und setzt innovative Techniken ein, um die Handelsergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Metatrader4 Version | Auto Smart Pro MT5 Live-Ergebnisse | Alle Produkte | Kontakt Skalierungsstrategie: Die Scaling-Strategi
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experten
*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)** **PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT** Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert. **SCHLÜSSELMERKMALE:** **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonf
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
Experten
IKAN MFX In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger immer eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. Aus diesem Grund haben wir IKAN (Intelligent Knowledge Automated Navigator) entwickelt, ein fortschrittliches automatisches Handelssystem. IKAN ist nicht nur ein Tool, sondern eine perfekte Kombination aus künstlicher Intelligenz und jahrelanger Handelserfahrung. Mit der Fähigkeit, Millionen von Datenpunkten pro Sekund
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Experten
Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung einer automatisierten Handelsstrategie verbunden sind: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, geben aber keine realistische Vorhersage der zukünftigen Profitabilität. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL häng
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experten
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Level (TP) für alle Trades auf einem bestimmten Symbol. Dieser Expert Advisor scannt jeden Chart, auf dem er platziert ist, und arbeitet auf der Grundlage des Symbols dieses Charts, wobei er unabhängig über mehrere Charts gleichzeitig funktioniert. Hauptmerkmale: Platziert automatisch Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für alle offenen Trades auf dem aktuellen Chartsymbol Wendet die gleichen Einstellungen
Trend light AI
Younes Bordbar
Experten
Jeder, der den Roboter kauft, hinterlässt bitte einen Kommentar, damit ich Ihnen die optimalen Eingabewerte für jedes Währungspaar senden kann, um Ihre Gewinne auf dem Markt zu maximieren ZEITFRIM :15min Suchen Sie nach einer Möglichkeit, mit geringem Risiko und hervorragenden Ergebnissen in den Handel einzusteigen? Oder sind Sie vielleicht bereit, etwas höhere Risiken für größere Gewinne einzugehen? Unser Handelsroboter, der für MetaTrader 4 und 5 entwickelt wurde, ist genau das, was Sie brauc
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Dieser EA ist Sessions Handelsroboter, der es Ihnen ermöglicht, die Handelssitzung Ihrer Wahl zu handeln, da er darauf wartet, dass die Marktmarker eine Entscheidung über die Richtung des Tages treffen, bevor er irgendwelche Geschäfte tätigt. Es hat 3 Einstiegssignale, die Candle-Stick-Muster, gleitende Durchschnitte und Range-Break verwendet, um Gewinne zu maximieren und die Vorteile der trendigen Markt zu nehmen. Der EA praktiziert Risikomanagement und hat die Möglichkeit, das Konto zu vergröß
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Experten
Exponentielles Wunder BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT: PREISERHÖHUNG IN KÜRZE! Aktueller Preis: $500 (Early Adopter) Nächste Woche: $1,500 Endgültiger Preis: $2,000 Hinweis: Um die Liquidität und Exklusivität der Strategie zu schützen, werde ich mich strikt an diesen Preisplan halten. "Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient ihn." Exponential Miracle ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das mit einem einzigen Ziel entwickelt wurde: Mathematische Ve
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Experten
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligenz im Dienste Ihres Handels! Wollten Sie schon immer ein Handelssystem, das rund um die Uhr arbeitet, präzise Entscheidungen trifft und das Risiko minimiert? PrimeTrend EURUSD EA ist die Lösung, nach der Sie schon lange gesucht haben! Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um den EUR/USD-Markt mit fortschrittlichen trendbasierten Strategien und technischen Analysen zu dominieren. Er ist hier, um die Art und Weise Ihres Handels zu revolutionieren. Warum PrimeTren
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Experten
EA-Einführung Unser mit Hingabe entwickeltes EA-Tool war einst ein internes, stabiles Strategiewerkzeug. Es ist darauf spezialisiert, marktspezifische Muster in bestimmten Zeitzonen zu erfassen und zeichnet sich durch hochfrequente Orders und eine stabile Gewinnquote aus. Ideal geeignet für flexible Trader mit kleinem Kapital, zeigt es sowohl in Backtests als auch im Live-Handel herausragende Stabilität. Insbesondere für Benutzer, die im Devisenmarkt schrittweise Gewinne erzielen möchten, ist di
Hammer Curl
Prabhsimran Singh
Experten
Dieser EA handelt mit der Marktstruktur. Sie können ihn für eine monatliche Mietgebühr von nur 40 Dollar testen. Er funktioniert mit 3 verschiedenen Währungspaaren; AUDUSD, NZDUSD und NZDCAD im 1-Minuten-Zeitrahmen. Bitte führen Sie zuerst einen Backtest auf Ihrem Konto durch, da es bei verschiedenen Brokern unterschiedliche Ergebnisse geben kann. Ich werde keine Screenshots posten, da Sie den Backtest selbst durchführen können und ihn für nur 40 Dollar pro Monat live testen können. Einstellunge
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experten
Ich stelle Ihnen die Parameter und Einstellungen des Bots Series Control vor, der ein hochmoderner Bot für die Arbeit auf dem Forex-Markt ist. Dieser Bot verwendet die neuesten Geldmanagement- und Marktanalysetechnologien, um Trends zu erkennen und Handelsentscheidungen zu treffen. Außerdem verfügt er über ein flexibles Kontroll- und Schutzsystem für jede Position. Währungspaare für den Handel : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EU
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Trader, ich habe dieses Tool mit echten Ergebnissen sorgfältig entwickelt, ein Tool, das auf mehreren meiner früheren KI-Strategien basiert. Mr Bitcoin AI basiert auf der Durchführung von Kauf- und Verkaufsvorgängen von Finanzanlagen in sehr kurzen Zeiträumen, um aus kleinen Preisschwankungen Gewinne zu erzielen. Bei der Anwendung auf Bitcoin verwendet ein Scalper künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens, um große Mengen von Kryptowährungsmarktdaten zu analysieren
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
3.13 (15)
Experten
Experten-Trendjäger Kombiniert mit künstlicher Intelligenz Steuern Sie die KI mit einer Vielzahl von einfachen Einstellungen Ohne gefährliche Strategien (alle Trades haben ein Gewinn- und ein Verlustlimit) Kann in 6 Hauptmarkt-Währungspaaren und 4 wichtigen Zeitrahmen verwendet werden Ein Experte, der seit Jahren von künstlicher Intelligenz trainiert wurde, um Trends richtig zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Mit Weltklasse-Einstellungen, kann in verschiedenen Konten und verschiede
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Weitere Produkte dieses Autors
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
BTC American Session
Angel Torres
Experten
BTC American Session ist ein Bot, der entwickelt wurde, um die amerikanische Session auf BTC in H1 zu handeln und sich dabei auf die volatilsten Fenster des Tages zu konzentrieren. Er ist für Vantage (UTC+2) optimiert und kann leicht für jeden anderen Broker, der mit UTC+2 arbeitet, neu optimiert werden, indem die Set-Datei geladen oder feinabgestimmt wird, um der Serverzeit und den Handelsbedingungen Ihres Brokers zu entsprechen. Das System verhält sich wie ein hochpräzises Modell: Es konzentri
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Experten
BTC Stable - Automatisierte Handelsstrategie für BTCUSD (M30) BTC Stable ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität und konsistenter Performance im Zeitverlauf liegt. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf hochwahrscheinliche Einstiege und kontrollierte Ausstiege, wobei eine glatte und stetige Aktienkurve beibehalten wird. Das System ist vollständig für Exness optimiert, wo die Spreads und die Ausführun
Index FlipX 1
Angel Torres
Experten
FlipX 1 - Erstversion Vermögenswert: FlipX 1 - H1 Exklusiver Broker: WelTrade Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1: Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD Ersteinlage: 20 USD Gewinnfaktor: 2,93 Erholungsfaktor: 15,31 Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD Bruttogewinn: 385.122,87 USD Bruttoverlust: -131.235,53 USD Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%) Gesamte Trades: 180 Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89% Sharpe Ratio: 5,42
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Btc A I
Angel Torres
Experten
BTC A I, Version 1.7, ein Expert Advisor (EA), der für das Paar BTCUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Diese aktualisierte Version behält denselben Kernalgorithmus bei, verfügt aber über optimierte Parameter, die auf die aktuellen Marktbedingungen zugeschnitten sind und die Synchronisation mit den neuesten Veränderungen und Bewegungen gewährleisten. Ihr Feedback und Ihre Kommunikation sind für uns sehr wichtig, da sie es uns ermöglichen, diese Verbesserungen und Innovationen zeitnah zu
BTC High Ratio
Angel Torres
Experten
BTC High Ratio Version 1.6 ist ein optimiertes Tool für den Handel mit BTCUSD im M15-Zeitrahmen, das speziell für PRO-Konten beim Broker Exness entwickelt wurde und eine ideale Leistung auf VPS mit Verzögerungen unter 30 ms bietet. Diese Version präsentiert eine komplette Überarbeitung des Algorithmus, angepasst an die aktuellen Marktbedingungen und abgestimmt auf die neuesten Volatilitätsmuster und das Preisverhalten. Dieser EA verwendet eine Logik, die auf der Erkennung von Mikrotrends und Ko
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Experten
ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch) Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren. Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage): Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital). Gewinn-Faktor: 2,47 Er
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Experten
Fx Vol 20 WinRate M30 Makler: Weltrade Wichtig: Bevor Sie den Backtest ausführen oder im Live-Handel verwenden, müssen Sie die .set-Datei laden, die Sie in den Kommentaren oder im Diskussionsbereich finden. MQL5 schränkt den Zinseszins ein, so dass die Risikoparameter manuell konfiguriert werden müssen. Achten Sie darauf, UseMoneyManagement = true zu aktivieren und mmRiskPercent = 10 zu setzen, da dieses Setup das ursprüngliche Systemverhalten mit festem Risiko pro Handel und ohne prozentuale
Gold Epic
Angel Torres
Experten
Gold Epic H1 Wichtig: Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei. Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10 , da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet. Allgemeine Beschreibung Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen , der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.
Step Deriv Apex
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden . Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen. Technischer Überblick Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control. Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Experten
BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspric
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension