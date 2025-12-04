Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung.

ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und den Großteil des Intraday-Rauschens herausfiltert. Die Positionsgröße wird dynamisch mit der ATR berechnet, so dass sich die Losgröße an die reale Marktvolatilität anpasst: Wenn sich die Spanne ausweitet, wird das Risiko pro Handel reduziert, und wenn sich die Spanne zusammenzieht, kann das System proportional größere Lots verwenden. Dies trägt zu einem konstanteren Wachstum bei und hält gleichzeitig den Drawdown im Verhältnis zum kumulierten Gewinn unter Kontrolle.

Backtest-Statistiken mit einer Ersteinlage von 200,00:

Gesamtnettogewinn: 10 126,67

Bruttogewinn: 15 795,27

Bruttoverlust: -5 668,60

Gewinnfaktor: 2,79

Erholungsfaktor: 6,75

Maximaler Kapitalabzug: rund 19 Prozent

Gesamte Handelsgeschäfte: 119

Gewonnene Trades: 82 (etwa 69 Prozent der Gesamtzahl)

Verlorene Trades: 37 (etwa 31 Prozent der Gesamtzahl)

Der Nettogewinn beträgt mehr als das 50-fache der anfänglichen Einlage während des Testzeitraums, mit einem durchschnittlichen Gewinn von fast 85 pro Handel.

ETH High Ratio richtet sich an Konten, die ein aggressives Wachstum mit einer klaren statistischen Kontrolle des Risikos anstreben, unterstützt durch ATR und mehrere interne Filter für Volatilität und Trend. Es wird dringend empfohlen, die mitgelieferte .set-Datei zu verwenden, eigene Backtests und Optimierungen bei einem Broker Ihres Vertrauens durchzuführen, bevor Sie live gehen, und daran zu denken, dass die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.