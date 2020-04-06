BTC American Session ist ein Bot, der entwickelt wurde, um die amerikanische Session auf BTC in H1 zu handeln und sich dabei auf die volatilsten Fenster des Tages zu konzentrieren. Er ist für Vantage (UTC+2) optimiert und kann leicht für jeden anderen Broker, der mit UTC+2 arbeitet, neu optimiert werden, indem die Set-Datei geladen oder feinabgestimmt wird, um der Serverzeit und den Handelsbedingungen Ihres Brokers zu entsprechen.

Das System verhält sich wie ein hochpräzises Modell: Es konzentriert die meisten Eingaben zwischen 14:00 und 23:00 Uhr (US-Session), behält eine Equity-Kurve bei, die über fast alle Monate hinweg stetig wächst, und kombiniert eine sehr hohe Gewinnrate mit langen Gewinnspannen. Er ist ideal für Konten, die die Volatilität von BTC in der amerikanischen Session mit kontrolliertem Risiko und statistisch solider Verwaltung ausnutzen wollen.

Wichtigste Backtest-Statistiken (BTC American Session H1)

Ersteinlage: 200 USD

Gesamtnettogewinn: 3 019,53 USD

Ungefähre Rendite: +1 509 % auf das Anfangskapital

Geschäfte insgesamt: 334 (668 Abschlüsse)

Gewonnene Abschlüsse: 330 (≈98.80 %)

Verlorene Abschlüsse: 4 (≈1.20 %)

Gewinnfaktor: 6,27

Erholungsfaktor: 16,56

Erwartete Auszahlung pro Handel: 9.04 USD

Durchschnittlicher Gewinn: 10,89 USD

Durchschnittlicher Verlust: -143,14 USD

Größter Gewinn-Handel: 15.85 USD

Größter Verlusthandel (voller SL): -149.91 USD

Maximale Gewinne in Folge: 88 Trades (+952,32 USD)

Maximale aufeinanderfolgende Verluste: 1 Handel (-149,91 USD)

Maximaler Equity Drawdown (relativ): 34,07 % (≈102,58 USD)

Sharpe-Ratio: 14,44

Z-Score: 1,47 (85,84 %, zeigt starke statistische Konsistenz)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BTC American Session H1 für Konten ab 200 USD bei Vantage entwickelt wurde, wobei die Flexibilität besteht, ihn für jeden UTC+2-Broker zu optimieren und dabei dieselbe Kernidee beizubehalten: aggressive, aber statistisch kontrollierte Ausnutzung der BTC-Volatilität während der amerikanischen Session.