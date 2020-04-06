BTC American Session

BTC American Session ist ein Bot, der entwickelt wurde, um die amerikanische Session auf BTC in H1 zu handeln und sich dabei auf die volatilsten Fenster des Tages zu konzentrieren. Er ist für Vantage (UTC+2) optimiert und kann leicht für jeden anderen Broker, der mit UTC+2 arbeitet, neu optimiert werden, indem die Set-Datei geladen oder feinabgestimmt wird, um der Serverzeit und den Handelsbedingungen Ihres Brokers zu entsprechen.

Das System verhält sich wie ein hochpräzises Modell: Es konzentriert die meisten Eingaben zwischen 14:00 und 23:00 Uhr (US-Session), behält eine Equity-Kurve bei, die über fast alle Monate hinweg stetig wächst, und kombiniert eine sehr hohe Gewinnrate mit langen Gewinnspannen. Er ist ideal für Konten, die die Volatilität von BTC in der amerikanischen Session mit kontrolliertem Risiko und statistisch solider Verwaltung ausnutzen wollen.

Wichtigste Backtest-Statistiken (BTC American Session H1)

  • Ersteinlage: 200 USD

  • Gesamtnettogewinn: 3 019,53 USD

  • Ungefähre Rendite: +1 509 % auf das Anfangskapital

  • Geschäfte insgesamt: 334 (668 Abschlüsse)

  • Gewonnene Abschlüsse: 330 (≈98.80 %)

  • Verlorene Abschlüsse: 4 (≈1.20 %)

  • Gewinnfaktor: 6,27

  • Erholungsfaktor: 16,56

  • Erwartete Auszahlung pro Handel: 9.04 USD

  • Durchschnittlicher Gewinn: 10,89 USD

  • Durchschnittlicher Verlust: -143,14 USD

  • Größter Gewinn-Handel: 15.85 USD

  • Größter Verlusthandel (voller SL): -149.91 USD

  • Maximale Gewinne in Folge: 88 Trades (+952,32 USD)

  • Maximale aufeinanderfolgende Verluste: 1 Handel (-149,91 USD)

  • Maximaler Equity Drawdown (relativ): 34,07 % (≈102,58 USD)

  • Sharpe-Ratio: 14,44

  • Z-Score: 1,47 (85,84 %, zeigt starke statistische Konsistenz)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BTC American Session H1 für Konten ab 200 USD bei Vantage entwickelt wurde, wobei die Flexibilität besteht, ihn für jeden UTC+2-Broker zu optimieren und dabei dieselbe Kernidee beizubehalten: aggressive, aber statistisch kontrollierte Ausnutzung der BTC-Volatilität während der amerikanischen Session.


Empfohlene Produkte
Kc
Andre Fonseca Loureiro
Experten
Dieser EA kombiniert Signale von Keltners Kanälen und anderen Indikatoren, führt Kauf und Verkauf gegen den Trend des ausgewählten Zeitrahmens aus, großes Durchsetzungsvermögen mit der Auswahl spezifischer Parameter für jedes Asset. Idealerweise sollten Sie die Parameter im Backtest testen, um die Strategie zu validieren. Genießen Sie das Beste, was die Technik Ihnen zu bieten hat. Wenn Sie Interesse an meinen individuellen Presets haben, kontaktieren Sie uns bitte hier im Chat oder senden Sie e
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
Experten
Aurum Quant Engine Pro Ein diszipliniertes Ausführungsmodell, das für klare Entscheidungen, Trendausrichtung und präzise Signalfilterung entwickelt wurde. Trades werden nur dann ausgelöst, wenn die Preisstruktur, der Richtungskontext und die Stärke des Musters kohärent sind. Aurum Quant Engine Pro ist die verbesserte Version 2 der ursprünglichen Version Aurum Quant Engine , die jetzt mit fortschrittlichen Filterschichten für eine verbesserte Handelsqualität, präzise Eingänge und eine stärkere
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Experten
GoldenPulse PRO - High Winrate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der den Handel mit Gold (XAUUSD) mit Präzision und Beständigkeit ermöglicht. Er verwendet ein proprietäres Momentum/Volatilitäts-Framework, das sich an wechselnde Bedingungen anpasst und sich auf eine hohe Gewinnrate und einen kontrollierten Drawdown konzentriert - ohne Grid, Martingale oder risikoreiches Averaging. Hauptmerkmale 100% automatisiert - Plug & Play Optimiert für XAUUSD , kompatibel mit anderen Symbolen Int
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien einzusetzen. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspote
LL Pursuit EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
UPDATE v1.0 IS OUT - BITTE LESEN SIE ALLE BESCHREIBUNGEN VOR DER ANWENDUNG LL Pursuit EA ist ein fortschrittliches und intelligentes Multiwährungshandelssystem , das auf der kombinierten und gewichteten Nutzung verschiedener Entscheidungsfaktoren basiert. Der Algorithmus verwendet Echtzeitdaten von 14 Währungsbörsen , den liquidesten und gewichtetsten auf dem Markt, kombiniert mit der Berechnung verschiedener Indikatoren , einschließlich gleitender Durchschnitte, Akkumulations- und Distribution
Duel MT5
Marta Gonzalez
Experten
SIE WOLLEN DAS DUELL GEWINNEN. Sehen Sie dem Markt in die Augen, spüren Sie den Abzug an Ihrem Finger. Atmen Sie tief durch und schießen Sie vor allen anderen. Mit diesem System erkennen Sie den richtigen Zeitpunkt, um den Markt anzugreifen. Die Trillerpfeifen ertönen bereits in der Luft. Wagen Sie es, das Duell am Markt zu gewinnen. Dieses System ist für kleine Konten geeignet und kann mit nur $ 100 eingesetzt werden . Sie können die Demo herunterladen und es selbst testen . Sehr stabil
Price Action Day Trader
Vladimir Buchta
Experten
Zeitlich begrenztes Sonderangebot: KAUFEN für 30 USD. Seien Sie ein Marktanalytiker, nicht nur ein Trader! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Marktbeobachtung rund um die Uhr. Machen Sie Ihre Marktanalyse, legen Sie die Handelsspanne und die Marktstimmung für eine Tagessitzung fest und lassen Sie diesen EA für Sie handeln! Er wurde entwickelt, um allen Daytradern zu helfen, die Price Action nutzen, um sich von den emotionalen Einflüssen zu distanzieren, die durch sofortige Marktbeobacht
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
Ultra Risk
Antonio Simon Del Vecchio
Experten
WICHTIG: Um jeden Parameter und jede Konfiguration im Detail zu verstehen, lesen Sie das offizielle Handbuch hier: Ultra Risk Benutzerhandbuch Philosophie von Ultra Risk: Geschwindigkeit vs. Sicherheit Bevor Sie diese Software erwerben, müssen Sie ihre Natur verstehen: Ultra Risk wurde mit einem einzigen Ziel entwickelt: Aggressives Kontowachstum in kürzester Zeit. Im Handel ist der Gewinn proportional zum Risiko. Um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen, geht dieses System mathematisch ein e
Correlation Master
Agus Santoso
5 (2)
Experten
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761835 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/122732 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/122733 CORRELATION MASTER: DOPPELTE PAARE, HALBE RISIKO Intelligenter Expert Advisor für negative Korrelation und automatisches Hedging Correlation Master ist ein automatisierter Expert Advisor, der die Strategie negativer Korrelation zwischen Währungspaaren nutzt. Durch das Öffnen entgegengesetzter Positionen auf gegensätzliche Pa
KT COG Robot MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT COG Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf dem KT COG-Indikator basiert. Der COG-Indikator wurde ursprünglich von John F. Ehlers in der Mai-Ausgabe 2002 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Der EA löst einen Long-Handel aus, wenn die COG-Linie die Signallinie überschreitet, und einen Short-Handel, wenn die COG-Linie die Signallinie unterschreitet. Adaptive Filterung Unser adaptiver Filtrationsalgorithmus kombiniert die ursprüngliche COG-For
LastStand Type6 ledFarm
Nothpone Thamrongarchariyakul
Experten
Schreiben Sie diese EA für meinen eigenen Gebrauch. aber beschlossen, es auch zu verkaufen. Der EA hat eine breite Palette von Anwendungen. Kann so eingestellt werden, wie Sie es wünschen. Aber bitte verstehen Sie, dass die Gewinne von den Fähigkeiten der EA-Benutzer abhängen. Nicht nur vom EA allein. Ich versuche, die Schwierigkeit der Nutzung zu reduzieren. Der EA soll einfacher zu bedienen und anlegerfreundlicher sein. Ich möchte, dass jeder die Demo ausprobiert, bevor er sie tatsächlich kauf
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experten
skyway traders bietet Copytrading, Algo-Service und Kurse an. Dieser Algo basiert auf einer Breakout-Strategie mit Trailing-Stoploss, was die beste Eigenschaft dieses Algos ist. Sie können den eurusd mit der Standardeinstellung verwenden und Sie können die 400tp Punkte ändern und setzen Sie 10% Risiko pro Handel msg mich für discound oder erhalten Sie weitere Details über algo telegram id- @pb150817 Ein Ausbruch stellt eine Kursbewegung nach einer Konsolidierungsphase dar, die oft durch
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
Engulfing Candle Alert MT5
Prafull Manohar Nikam
Indikatoren
Dies ist ein einfaches Pfeilsystem, das auf Engulfing Candlestick Patterns basiert. Es gibt Ihnen Warnungen auf Ihrem Smartphone, wenn es ein engulfing Candlestick-Muster passiert. Welche Arten von Alarmen sind verfügbar? 1. Es malt auf dem Chart Auf/Ab-Pfeile. 2. Popup-Meldung und akustischer Alarm im Trading-Terminal-Fenster. 3. Push-Benachrichtigung oder Alarm auf Ihrem Android- und IOS-Handy (erfordert MT4 oder MT5 App installiert!) *Hinweis: Verwenden Sie es auf höheren Zeitrahmen wie H4 (4
Go Grid EA
Ade Jodi Harmawan
Experten
Hallo, anspruchsvolle Trader! Ich bin EA GO GRID, der äußerst disziplinierte und leistungsstarke Expert Advisor, der für die Ausführung strukturierter Marktstrategien für Vermögenswerte wie GOLD und CRYPTO entwickelt wurde. Ich wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Schutz und systematische Konsistenz schätzen. Mein Auftrag ist klar: Liefern Sie kalkulierte, intelligente Grid-Trading-Ergebnisse mit algorithmischer Disziplin auf den Märkten XAUUSD und BTCUSD. BACKTESTED: mit Every Tick Mod
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experten
Dieser EA ist Sessions Handelsroboter, der es Ihnen ermöglicht, die Handelssitzung Ihrer Wahl zu handeln, da er darauf wartet, dass die Marktmarker eine Entscheidung über die Richtung des Tages treffen, bevor er irgendwelche Geschäfte tätigt. Es hat 3 Einstiegssignale, die Candle-Stick-Muster, gleitende Durchschnitte und Range-Break verwendet, um Gewinne zu maximieren und die Vorteile der trendigen Markt zu nehmen. Der EA praktiziert Risikomanagement und hat die Möglichkeit, das Konto zu vergröß
Darkray B3 EA
Daut Junior
Experten
Darkray-Version für den Aktienmarkt (Aktien, Immobilienfonds, Terminkontrakte usw.) Der DarkrayB3EA-Roboter verwendet eine Strategie, die auf der durchschnittlichen Rendite basiert, kombiniert mit der Erkennung von Kauf- und Verkaufserschöpfungszonen. Verfügbare Indikatoren für Setup-Konfigurationen: EMA200 à gleitender 200-Perioden-Durchschnitt (andere Perioden können ebenfalls mit guten Ergebnissen verwendet werden); RSI à Prüft überverkaufte Niveaus zur Eröffnung von Verkäufen und überkaufte
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PowerPro Volatility: eine automatisierte Präzision zu Ihren Diensten Sind Sie bereit, Ihren Ansatz für den Handel mit synthetischen Indizes zu verändern? Wir stellen Ihnen PowerPro Volatility vor, die ultimative Lösung für alle, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig ihren Aufwand minimieren wollen. Dank Dank fortschrittlicher Automatisierung und Spitzentechnologie ist dieser Handelsroboter so konzipiert, dass er außergewöhnliche Leistungen ohne jeglic
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experten
Dieser Experte verwendet Suport und Resistance in Kombination mit ATR, um Pending Orders auf diesen Niveaus zu platzieren. Für die Schließung verwendet er Doji Kerzenmuster oder die Schließung am Ende des Tages. Es ist vor allem für das Paar EUR/USD, M 15 Timeframe gebaut. Jede Position hat Stop Loss und Take Profit, verwendet kein Grid, Martingale oder andere gefährliche Handelsmethoden. Testen Sie es mit dem Parameter Risikoprozent auf 4 und sehen Sie, was es tun kann. Nur EUR/USD - M 15 Timef
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Experten
Dynamischer Expert Advisor mit erweitertem Risikomanagement Dynamischer EA für MetaTrader 5, basierend auf täglichen Hoch/Tief-Ausbrüchen mit Trendfiltern (ADX & MAs). Inklusive adaptivem Trailing-Stop, täglichen Gewinn-/Verlust-Limits und fortschrittlichem Risikomanagement. Perfekt für Trader, die Beständigkeit und Kapitalschutz suchen. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Disziplin, Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen suchen. Er kombiniert intelligente Breakout
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
Bullish Counterattack Line GA
Osama Echchakery
Experten
Das Kerzenmuster Bullish Counterattack Line wird von zwei Kerzen gebildet. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bullish Counterattack Candlestick-Muster erkennen können: Die erste Kerze ist bärisch und groß Die zweite Kerze ist bullisch und klein Es gibt eine Lücke zwischen dem Schluss der ersten Kerze und der Eröffnung der zweiten Kerze Beide Kerzen schließen auf demselben Niveau Dieses bullische 2-Kerzen-Muster ist ein Umkehrmuster, d.h. es wird verwendet, um Tiefpunkte zu finden. Aus diesem Grund w
EA Nation
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Die Strategie der Expert Advisors stammt von einer Facebook-Gruppe EA Nation. Die Gruppe hat über 40.000 Mitglieder. Es öffnet einen Hedge-Trade für jede neue Kerze und öffnet ein Raster, wenn die Position auf der Verliererseite des Trades liegt. Durchschnittliches Gitter = N                     = die Summe von 6 Balken vor dem aktuellen Balken/N Zeitrahmen = öffnet einen neuen Hedge-Trade, wenn ein neuer Balken erscheint Auto Lot = 1 Lot bedeutet in 10.000 $ Lotgröße ist 0,01 KEIN
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Experten
Ich werde einen bahnbrechenden Scalping-Handelsbot vorstellen, der maßgeschneidert für kleine Handelskonten ist. Ich werde mich mit den Feinheiten seiner Einstellungen befassen und Ihnen zeigen, wie Sie sie mit Best Practices auf Ihre Diagramme anwenden können. Jede Einstellung wird sorgfältig erklärt, begleitet von umfassenden Backtest-Berichten, um einen klaren Überblick darüber zu geben, was dieser Trading-Bot für Sie erreichen kann. Limitierter Weihnachtspreis von nur 349 USD Der Preis wi
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Thanos PRO
Omega J Msigwa
Experten
Dieses EA wurde mit modernen Machine-Learning-Modellen wie und Deep Neural Networks erstellt. Es ist ein Meisterwerk im Erkennen von Handelssignalen auf NASDAQ und öffnet Trades mit hoher Genauigkeit. Dieser Trading-Roboter wurde für das Symbol NASDAQ trainiert. Erwarten Sie nicht, dass er für andere Symbole ähnliche Ergebnisse liefert. Anforderungen Broker:    Jeder Broker, ECN/Zero Spread bevorzugt Kontotyp: Hedging Hebel:   ab 1:200 Einzahlung:   min. 500$ Symbol:   NASDAQ Zeitrahmen:   H4
HotKeysMT5
David-andrei Palade
5 (1)
Experten
Einfache, zuverlässige, fehlerfreie HOTKEYS!! Der Expert Advisor gibt Ihnen die Erlaubnis, HotKeys für schnelleres Kaufen, Verkaufen und Aussteigen aus Trades zu verwenden! Tasten: A- Kaufen Sie 1 Los S- Verkaufen Sie 1 Los D- Alle offenen Trades schließen Extra: Q - Kaufen Sie 3 Positionen W - 3 Positionen verkaufen Z -Kaufen 0.5 los X- Verkaufen Sie 0,5 Positionen *Sie können diese Hotkeys über Ihre Tastatur verwenden, oder wenn Sie ein Gerät haben, das Makros verwendet, wie z. B. e
FREE
Smart ATR Trader
Andrii Hurin
Experten
Smart ATR Trader EA - Adaptives Scalping & Risikomanagement Smart ATR Trader EA ist ein leichtes, schnelles und vollautomatisches Handelssystem , das für Scalping und Intraday-Handel entwickelt wurde. Es verwendet eine einfache, aber leistungsstarke Logik: Candle-Momentum-Entries mit ATR-basierten Exits und professionellen Risikomanagement-Kontrollen . Schreiben Sie mir eine persönliche Nachricht, um .set-Dateien zu erhalten Hauptmerkmale Flexible Risikokontrolle Handel mit fester Losg
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Experten
Dynamischer RSI-Wächter – Präziser Handel mit umfassendem Risikomanagement Der Dynamische RSI-Wächter ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf konstante Leistung, strikte Risikokontrolle und Flexibilität legen. Basierend auf fortschrittlichen pip-basierten Berechnungen und intelligenten RSI-gesteuerten Filtern stellt es sicher, dass jeder Trade strengen Regeln folgt, um Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren. Hauptmerkmale :
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Experten
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15) Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde. Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Experten
BTC Stable - Automatisierte Handelsstrategie für BTCUSD (M30) BTC Stable ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität und konsistenter Performance im Zeitverlauf liegt. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf hochwahrscheinliche Einstiege und kontrollierte Ausstiege, wobei eine glatte und stetige Aktienkurve beibehalten wird. Das System ist vollständig für Exness optimiert, wo die Spreads und die Ausführun
Index FlipX 1
Angel Torres
Experten
FlipX 1 - Erstversion Vermögenswert: FlipX 1 - H1 Exklusiver Broker: WelTrade Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1: Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD Ersteinlage: 20 USD Gewinnfaktor: 2,93 Erholungsfaktor: 15,31 Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD Bruttogewinn: 385.122,87 USD Bruttoverlust: -131.235,53 USD Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%) Gesamte Trades: 180 Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89% Sharpe Ratio: 5,42
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Btc A I
Angel Torres
Experten
BTC A I, Version 1.7, ein Expert Advisor (EA), der für das Paar BTCUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Diese aktualisierte Version behält denselben Kernalgorithmus bei, verfügt aber über optimierte Parameter, die auf die aktuellen Marktbedingungen zugeschnitten sind und die Synchronisation mit den neuesten Veränderungen und Bewegungen gewährleisten. Ihr Feedback und Ihre Kommunikation sind für uns sehr wichtig, da sie es uns ermöglichen, diese Verbesserungen und Innovationen zeitnah zu
BTC High Ratio
Angel Torres
Experten
BTC High Ratio Version 1.6 ist ein optimiertes Tool für den Handel mit BTCUSD im M15-Zeitrahmen, das speziell für PRO-Konten beim Broker Exness entwickelt wurde und eine ideale Leistung auf VPS mit Verzögerungen unter 30 ms bietet. Diese Version präsentiert eine komplette Überarbeitung des Algorithmus, angepasst an die aktuellen Marktbedingungen und abgestimmt auf die neuesten Volatilitätsmuster und das Preisverhalten. Dieser EA verwendet eine Logik, die auf der Erkennung von Mikrotrends und Ko
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Experten
ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch) Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren. Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage): Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital). Gewinn-Faktor: 2,47 Er
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Experten
Fx Vol 20 WinRate M30 Makler: Weltrade Wichtig: Bevor Sie den Backtest ausführen oder im Live-Handel verwenden, müssen Sie die .set-Datei laden, die Sie in den Kommentaren oder im Diskussionsbereich finden. MQL5 schränkt den Zinseszins ein, so dass die Risikoparameter manuell konfiguriert werden müssen. Achten Sie darauf, UseMoneyManagement = true zu aktivieren und mmRiskPercent = 10 zu setzen, da dieses Setup das ursprüngliche Systemverhalten mit festem Risiko pro Handel und ohne prozentuale
Gold Epic
Angel Torres
Experten
Gold Epic H1 Wichtig: Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei. Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10 , da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet. Allgemeine Beschreibung Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen , der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.
ETH High Ratio
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung. ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und d
Step Deriv Apex
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden . Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen. Technischer Überblick Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control. Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Experten
BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspric
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension