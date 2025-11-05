GainX 400 Weltrade

EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15)

Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD

GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde.
Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als kompensieren - und so im Laufe der Zeit eine stetige und skalierbare Aktienkurve erzeugen.

Performance-Highlights (Verifizierter Backtest)

Kennzahl Ergebnis
Erste Einzahlung 200 USD
Gesamt-Nettogewinn 5.958,41 USD
Gewinn-Faktor 2.97
Rückgewinnungs-Faktor 6.61
Gesamte Trades 135
Gewinnrate 17,04% (typisch für High-Ratio-Systeme)
Max. aufeinanderfolgende Verluste 12 Handelsgeschäfte (-631 USD)
Max. aufeinanderfolgender Gewinnlauf +3.300 USD in einem Zyklus
Maximaler Drawdown (Eigenkapital) 27.34%
Erwarteter Gewinn pro Handel +44,14 USD
Sharpe-Ratio 12,21 (hohe Konsistenz und Stabilität)

Trading-Verhalten

  • Broker: Weltrade (exklusive Konfiguration)

  • Vermögenswerte: Synthetische Indizes (GainX 400-Modell)

  • Zeitrahmen: M15

  • Moderate Handelsfrequenz (kein Scalping)

  • Keine aggressiven Martingale oder unkontrolliertes Grid Averaging

  • Dynamisches Positionssizing auf Basis interner Risikokontrolle

  • Entwickelt, um starke Impulsbewegungen in Volatilitätszyklen auszunutzen

Für wen ist dieser EA geeignet?

Ideal für Trader, die:

  • Asymmetrische Auszahlungssysteme nach dem Motto "kleine Verluste, große Gewinne" verstehen

  • zyklusbasiertes Kapitalwachstum einer konstanten Frequenz vorziehen

  • Manuelles Compound Growth / gestaffelte Reinvestition verwenden

  • eine beständige Performance ohne emotionale Beeinflussung wünschen

Kapitalempfehlungen

Einrichtung Kapital Anmerkungen
Minimum für den Betrieb 50 USD Höhere Volatilitätskurve
Ausgewogen / Stabil 100-200 USD Sanfteres Wachstumsverhalten
Optimal für Compounding 300+ USD Beste langfristige Aktienentwicklung

Fazit

Der GainX 400 - Weltrade EA for Synthetic Indices (M15) bietet eine renditestarke, risikokontrollierte Strategie, die für langfristiges Wachstum optimiert ist.
Er wurde für Händler und Investoren entwickelt, die echte Skalierbarkeit, strukturierte Disziplin und eine starke Performance durch Marktzyklen mit hoher Dynamik suchen.

Empfohlene Produkte
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Experten
Dieses Expertenhandelstool nutzt den SuperTrend-Indikator mit einer leistungsstarken individuellen Optimierungsmetrik, um Händlern bei der Suche nach den besten Systemen mit niedriger Stagnation und hohem Nettogewinn zu helfen. Händler eröffnen eine Position (long oder short), wenn die Bar über oder unter der Indikatorlinie eröffnet wird. Sie können die Position verlassen, wenn der Preis das Signal umkehrt oder nicht verlassen und es auf der Grundlage von Risiken (Take Profit, Stop Loss) oder d
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
Experten
Der EA verwendet kein Grid, Martingal und Arbitrage. Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der EA enthält einen Schutz gegen hohe Spreads. Funktioniert gut mit den Standardeinstellungen. Bietet einen SAFE-Ansatz für das Risikomanagement mit aktiviertem Trailing-Stop. Der Expert Advisor verwendet nur 1% Ihrer freien Marge als Risiko und führt daher zu einem geringen Handelsvolumen, aber auch zu einem NIEDRIGEREN Drawdown. Wichtige Informationen aufged
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Experten
MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6 - Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold) - Entwickelt für den M15-Handel Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine. Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignis
FREE
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experten
EINFÜHRUNG Gold Rush Turbo - Reiten Sie auf der schnellsten Welle des Goldhandels Erleben Sie den Nervenkitzel des rasanten Goldhandels. Gold Rush Turbo ist ein leistungsstarker Expert Advisor mit mittlerem Risiko, der für Händler entwickelt wurde, die sich in dynamischen Marktbedingungen wohl fühlen. Er wurde für aggressives Scalping auf XAUUSD (Gold) entwickelt und nutzt schnelle Markteintritte, enge Stopps und eine auf Momentum basierende Logik, um kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen. We
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für den Intraday-Handel mit dem BTCUSD-Paar entwickelt wurde. Es integriert eine leistungsstarke Kombination aus Elliott-Wellen-Theorie, harmonischer Mustererkennung, künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernalgorithmen, um präzise Handelssignale und intelligentes Positionsmanagement zu liefern. Das Herzstück von Bitcoin Rocket Pro AI ist sein mehrschichtiges Analysesystem. Der
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Experten
Nachdem Sie den EA heruntergeladen haben, treten Sie bitte unserer Telegrammgruppe bei: ..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA ist ein einzigartiger, vollautomatischer Expert Advisor, der eine Kombination aus Preisaktionen und Indikatoren verwendet, um profitable Einstiegsmöglichkeiten auf dem Markt zu finden. Es verwendet einen Durchschnitt der Standardabweichung, um den Trend für zusätzliche Einträge zu folgen und somit den Vorteil des Trends zu nehmen. Seine einzigartigen, aber einfachen P
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experten
New Rate EA – Präzise Breakout-Automatisierung New Rate EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um tägliche Breakout-Chancen mit disziplinierter Präzision zu nutzen. Er handelt nur einmal pro Tag, legt einen definierten Intraday-Bereich fest und führt den Handel genau am Breakout-Punkt aus. Keine erneuten Eintritte, kein Overtrading, keine Emotionen. Basierend auf dem bewährten Opening Range Breakout (ORB)-Konzept kombiniert New Rate eine saubere Ausführung, strenge Ri
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experten
roduktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor ist für den Forex- und Rohstoffmarkt konzipiert und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf den Kauf von (Long-)Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für
ScalperBunny
Marius Ovidiu Sunzuiana
Experten
ScalperBunny EA ( EAReverseScalp Methoden) Adaptiver Präzisionshandel für alle Marktbedingungen RegimeSwitch VirtualStops ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für professionelle Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Es nutzt einen Regime-Switching-Kern , der dynamisch zwischen trendfolgenden Ausbrüchen und Mean-Reversion-Reversals wechselt und von der ADX-Marktphasenerkennung geleitet wird, um sicherzustellen, dass die richtige Taktik zur richtigen Zeit an
Eagle Hunt
Sarfraz
Experten
Eagle Hunt EA - Professioneller automatisierter Handel für Gold (XAUUSD) Eagle Hunt ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das für professionelle Händler entwickelt wurde. Entwickelt mit robusten Risikomanagement-Protokollen und fortschrittlicher Auftragsausführungslogik, bietet dieser Expert Advisor eine komplette automatisierte Handelslösung, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet ist und sich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert. Live-Signal in Kürze! WICHTIG! Na
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
AURUS PIVOT XAU PRO ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf der Arbeit mit wichtigen Marktzonen und bestätigtem Kursverhalten basiert. Der Roboter analysiert die Marktstruktur, bewertet die Stärke der Niveaus und eröffnet Trades nur, wenn mehrere Faktoren zusammenfallen. Der Advisor ist nicht bestrebt, ständig auf dem Markt zu sein und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, sondern konzentriert sich auf präzise Einstiege und Risikokontrolle. Wichtigste Merkmale Ha
Black Move MT5
Sarfraz
Experten
Black Move MT5 ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus für die MetaTrader 5-Plattform, der emotionale Entscheidungen ausschaltet und Trades auf der Grundlage rein mathematischer Analysen ausführt. Er verwendet eine adaptive Dual-Mode-Strategie, um hochwahrscheinliche Chancen unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren und zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen, die sich sowohl in trendigen als auch in korrigierenden M
ZAR Wave
Leonardo Daniel Isaia
Experten
ZAR Wave EA Navegue nas ondas do mercado com o ZAR Wave EA. O ZAR Wave EA é um Expert Advisor (EA) de ponta, totalmente automatizado, projetado para o MetaTrader 5, aproveitando o poder do indicador FOTSI (Forex Overview True Strength Index) , criado e pertencente a Serghey Magalà , para oferecer uma estratégia de trading multimoedas sofisticada. Este EA combina a análise avançada de força de moedas do FOTSI com Médias Móveis Exponenciais (EMA) para negociar em 28 pares de moedas principais com
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $288, next price $499  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist e
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experten
Nur Gold und Bitcoin können profitabel sein. Die Handelszeit beträgt 30 Minuten und die Trendzeit 1 Stunde. Sie sollten die Effizienz dieses Roboters am Ende von drei Monaten überprüfen. Starke Trends bringen sehr gute Gewinne. Es gibt viele Eingaben für Ihre Personalisierung, aber die besten Einstellungen sind standardmäßig definiert. Dieser Indikator wird viele Updates haben und spezielle Einstellungen werden ihm hinzugefügt werden. Sie können uns über Instagram, Telegram, WhatsApp, E-Mail o
GOLD Ranger EA
Arati Vivek Kamthe
Experten
KEIN RASTER | KEIN MARTINGAL | 1:1 RISIKO-ERTRAGS-VERHÄLTNIS | KEIN KI-STUNT | Willkommen bei GOLD Ranger EA! GOLD Ranger EA wurde speziell für den Handel mit dem XAUUSD-Paar in schwankenden Märkten mit geringer Volatilität entwickelt und bietet einen sichereren, kontrollierten Ansatz für den Goldhandel. Er wurde ohne komplexe KI oder riskante Strategien entwickelt und ist ein einfaches, zuverlässiges System, das von Menschen entwickelt wurde, die seit mehr als 9 Jahren als Team im Devisenhand
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Experten
Entfesseln Sie präzises Trading mit Koala FVG Scalper - Ihre Lösung für das Mehrfachwährungsskalping Erleben Sie den innovativen Koala FVG Scalper, einen Expert Advisor, der für die Nutzung des Qualified FVG (Fair Value Gap) Konzepts entwickelt wurde. Steigern Sie Ihr Trading mit diesem innovativen Scalping EA, der nahtlos mit dem Koala FVG Indicator integriert ist und hier kostenlos heruntergeladen werden kann: hier . Hauptvorteile: Hohe Genauigkeit: Erzielen Sie über 80% korrekte Vorhersagen i
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
BTC American Session
Angel Torres
Experten
BTC American Session ist ein Bot, der entwickelt wurde, um die amerikanische Session auf BTC in H1 zu handeln und sich dabei auf die volatilsten Fenster des Tages zu konzentrieren. Er ist für Vantage (UTC+2) optimiert und kann leicht für jeden anderen Broker, der mit UTC+2 arbeitet, neu optimiert werden, indem die Set-Datei geladen oder feinabgestimmt wird, um der Serverzeit und den Handelsbedingungen Ihres Brokers zu entsprechen. Das System verhält sich wie ein hochpräzises Modell: Es konzentri
BTC Stable
Angel Torres
5 (2)
Experten
BTC Stable - Automatisierte Handelsstrategie für BTCUSD (M30) BTC Stable ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde, wobei der Schwerpunkt auf Stabilität und konsistenter Performance im Zeitverlauf liegt. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf hochwahrscheinliche Einstiege und kontrollierte Ausstiege, wobei eine glatte und stetige Aktienkurve beibehalten wird. Das System ist vollständig für Exness optimiert, wo die Spreads und die Ausführun
Index FlipX 1
Angel Torres
Experten
FlipX 1 - Erstversion Vermögenswert: FlipX 1 - H1 Exklusiver Broker: WelTrade Optimierte Strategie mit Fokus auf Zinseszins Die wichtigsten Leistungsmerkmale von FlipX 1: Gesamtnettogewinn: 253.887,34 USD Ersteinlage: 20 USD Gewinnfaktor: 2,93 Erholungsfaktor: 15,31 Erwartete Auszahlung: 1.410,49 USD Bruttogewinn: 385.122,87 USD Bruttoverlust: -131.235,53 USD Maximaler absoluter Drawdown: 11.740,00 USD (9,22%) Gesamte Trades: 180 Prozentualer Anteil gewonnener Trades: 48,89% Sharpe Ratio: 5,42
BTC Asia Europe Sessions
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar. BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf
Btc A I
Angel Torres
Experten
BTC A I, Version 1.7, ein Expert Advisor (EA), der für das Paar BTCUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Diese aktualisierte Version behält denselben Kernalgorithmus bei, verfügt aber über optimierte Parameter, die auf die aktuellen Marktbedingungen zugeschnitten sind und die Synchronisation mit den neuesten Veränderungen und Bewegungen gewährleisten. Ihr Feedback und Ihre Kommunikation sind für uns sehr wichtig, da sie es uns ermöglichen, diese Verbesserungen und Innovationen zeitnah zu
BTC High Ratio
Angel Torres
Experten
BTC High Ratio Version 1.6 ist ein optimiertes Tool für den Handel mit BTCUSD im M15-Zeitrahmen, das speziell für PRO-Konten beim Broker Exness entwickelt wurde und eine ideale Leistung auf VPS mit Verzögerungen unter 30 ms bietet. Diese Version präsentiert eine komplette Überarbeitung des Algorithmus, angepasst an die aktuellen Marktbedingungen und abgestimmt auf die neuesten Volatilitätsmuster und das Preisverhalten. Dieser EA verwendet eine Logik, die auf der Erkennung von Mikrotrends und Ko
ETH Now
Angel Torres
4 (1)
Experten
ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch) Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren. Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage): Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital). Gewinn-Faktor: 2,47 Er
Fx Vol 20 WinRate
Angel Torres
Experten
Fx Vol 20 WinRate M30 Makler: Weltrade Wichtig: Bevor Sie den Backtest ausführen oder im Live-Handel verwenden, müssen Sie die .set-Datei laden, die Sie in den Kommentaren oder im Diskussionsbereich finden. MQL5 schränkt den Zinseszins ein, so dass die Risikoparameter manuell konfiguriert werden müssen. Achten Sie darauf, UseMoneyManagement = true zu aktivieren und mmRiskPercent = 10 zu setzen, da dieses Setup das ursprüngliche Systemverhalten mit festem Risiko pro Handel und ohne prozentuale
Gold Epic
Angel Torres
Experten
Gold Epic H1 Wichtig: Bevor Sie den Backtest oder den Live-Handel durchführen, laden Sie die im Kommentarbereich bereitgestellte .set-Datei. Aktivieren Sie UseMoneyManagement = true und setzen Sie mmRiskPercent = 10 , da diese Konfiguration das Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum des Originalsystems nachbildet. Allgemeine Beschreibung Gold Epic H1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen , der für hochliquide und volatile Marktphasen optimiert ist.
ETH High Ratio
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Nach der Installation von ETH High Ratio M30 müssen Sie die optimierte .set-Datei laden, die Sie im Abschnitt Diskussion oder Kommentare dieses Produkts finden. Die Standardkonfiguration ist nur eine Vorlage und eignet sich nicht für die Arbeit mit Zinseszins oder für die ATR-basierte Losgrößenberechnung. ETH High Ratio ist ein Algorithmus für ETH auf dem M30-Zeitrahmen, der auf ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis abzielt, indem er sich auf starke Trendphasen konzentriert und d
Step Deriv Apex
Angel Torres
Experten
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die optimierte .set-Datei für den H2-Zeitrahmen in den Step Index (Deriv) laden . Die Verwendung falscher Parameter kann die Performance und das Risikomanagement beeinträchtigen. Technischer Überblick Step Deriv Apex H2 ist ein vollautomatisches Breakout-System mit adaptiver Positionsskalierung und Floating Control. Es wurde für den Step Deriv Index entwickelt und mit 100%iger Tick-Genauigkeit getestet. Es kombiniert
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Experten
BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspric
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension