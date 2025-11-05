GainX 400 Weltrade
- Experten
- Angel Torres
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 5 November 2025
- Aktivierungen: 5
EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15)
Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD
GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde.
Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als kompensieren - und so im Laufe der Zeit eine stetige und skalierbare Aktienkurve erzeugen.
Performance-Highlights (Verifizierter Backtest)
|Kennzahl
|Ergebnis
|Erste Einzahlung
|200 USD
|Gesamt-Nettogewinn
|5.958,41 USD
|Gewinn-Faktor
|2.97
|Rückgewinnungs-Faktor
|6.61
|Gesamte Trades
|135
|Gewinnrate
|17,04% (typisch für High-Ratio-Systeme)
|Max. aufeinanderfolgende Verluste
|12 Handelsgeschäfte (-631 USD)
|Max. aufeinanderfolgender Gewinnlauf
|+3.300 USD in einem Zyklus
|Maximaler Drawdown (Eigenkapital)
|27.34%
|Erwarteter Gewinn pro Handel
|+44,14 USD
|Sharpe-Ratio
|12,21 (hohe Konsistenz und Stabilität)
Trading-Verhalten
-
Broker: Weltrade (exklusive Konfiguration)
-
Vermögenswerte: Synthetische Indizes (GainX 400-Modell)
-
Zeitrahmen: M15
-
Moderate Handelsfrequenz (kein Scalping)
-
Keine aggressiven Martingale oder unkontrolliertes Grid Averaging
-
Dynamisches Positionssizing auf Basis interner Risikokontrolle
-
Entwickelt, um starke Impulsbewegungen in Volatilitätszyklen auszunutzen
Für wen ist dieser EA geeignet?
Ideal für Trader, die:
-
Asymmetrische Auszahlungssysteme nach dem Motto "kleine Verluste, große Gewinne" verstehen
-
zyklusbasiertes Kapitalwachstum einer konstanten Frequenz vorziehen
-
Manuelles Compound Growth / gestaffelte Reinvestition verwenden
-
eine beständige Performance ohne emotionale Beeinflussung wünschen
Kapitalempfehlungen
|Einrichtung
|Kapital
|Anmerkungen
|Minimum für den Betrieb
|50 USD
|Höhere Volatilitätskurve
|Ausgewogen / Stabil
|100-200 USD
|Sanfteres Wachstumsverhalten
|Optimal für Compounding
|300+ USD
|Beste langfristige Aktienentwicklung
Fazit
Der GainX 400 - Weltrade EA for Synthetic Indices (M15) bietet eine renditestarke, risikokontrollierte Strategie, die für langfristiges Wachstum optimiert ist.
Er wurde für Händler und Investoren entwickelt, die echte Skalierbarkeit, strukturierte Disziplin und eine starke Performance durch Marktzyklen mit hoher Dynamik suchen.