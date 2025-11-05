EA GainX 400 - Weltrade (Synthetische Indizes | M15)

Empfohlene Mindesteinlage: 50 USD

GainX 400 ist ein spezialisiertes automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Synthetische Indizes beim Broker Weltrade entwickelt wurde.

Es arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und zielt auf direktionale Momentum-Expansionen ab. Die Strategie folgt einer High-Ratio-Struktur, d.h. sie akzeptiert kleine, kontrollierte Verluste, während sie auf große Gewinnbewegungen abzielt, die Drawdown-Perioden mehr als kompensieren - und so im Laufe der Zeit eine stetige und skalierbare Aktienkurve erzeugen.

Performance-Highlights (Verifizierter Backtest)

Kennzahl Ergebnis Erste Einzahlung 200 USD Gesamt-Nettogewinn 5.958,41 USD Gewinn-Faktor 2.97 Rückgewinnungs-Faktor 6.61 Gesamte Trades 135 Gewinnrate 17,04% (typisch für High-Ratio-Systeme) Max. aufeinanderfolgende Verluste 12 Handelsgeschäfte (-631 USD) Max. aufeinanderfolgender Gewinnlauf +3.300 USD in einem Zyklus Maximaler Drawdown (Eigenkapital) 27.34% Erwarteter Gewinn pro Handel +44,14 USD Sharpe-Ratio 12,21 (hohe Konsistenz und Stabilität)

Trading-Verhalten

Broker: Weltrade (exklusive Konfiguration)

Vermögenswerte: Synthetische Indizes (GainX 400-Modell)

Zeitrahmen: M15

Moderate Handelsfrequenz (kein Scalping)

Keine aggressiven Martingale oder unkontrolliertes Grid Averaging

Dynamisches Positionssizing auf Basis interner Risikokontrolle

Entwickelt, um starke Impulsbewegungen in Volatilitätszyklen auszunutzen

Für wen ist dieser EA geeignet?

Ideal für Trader, die:

Asymmetrische Auszahlungssysteme nach dem Motto "kleine Verluste, große Gewinne" verstehen

zyklusbasiertes Kapitalwachstum einer konstanten Frequenz vorziehen

Manuelles Compound Growth / gestaffelte Reinvestition verwenden

eine beständige Performance ohne emotionale Beeinflussung wünschen

Kapitalempfehlungen

Einrichtung Kapital Anmerkungen Minimum für den Betrieb 50 USD Höhere Volatilitätskurve Ausgewogen / Stabil 100-200 USD Sanfteres Wachstumsverhalten Optimal für Compounding 300+ USD Beste langfristige Aktienentwicklung

Fazit

Der GainX 400 - Weltrade EA for Synthetic Indices (M15) bietet eine renditestarke, risikokontrollierte Strategie, die für langfristiges Wachstum optimiert ist.

Er wurde für Händler und Investoren entwickelt, die echte Skalierbarkeit, strukturierte Disziplin und eine starke Performance durch Marktzyklen mit hoher Dynamik suchen.