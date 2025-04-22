ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch)

Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren.

Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage):

Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital).

Gewinn-Faktor: 2,47

Erholungsfaktor: 18,48

Durchschnittliches Wachstum pro Handel (AHPR): 1,0098 ≈ 0,98 % pro Handel.

Geometrisches Wachstum (GHPR): 1,0094 ≈ 0,94 % pro Geschäft.

Handel insgesamt: 271 Abschlüsse.

Gewinnquote: rund 60 % bei Kombination von Long- und Short-Positionen.

Maximaler relativer Equity Drawdown: etwa 18,5 %.

ETH Now v1.6 ist als progressiver Wachstumsmotor konzipiert: Er sucht nach starken Gewinnspannen, während er den Drawdown unter Kontrolle hält, und sein Interpretationsalgorithmus wird bei jeder Aktualisierung neu kalibriert, um sich an neue ETH-Zyklen im M15-Zeitrahmen anzupassen.