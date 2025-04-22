ETH Now

ETH Now v1.6 - ETH M15 (Englisch)

Neue optimierte Version des ETH-Bots für den Zeitrahmen M15, jetzt mit einem interpretativen Algorithmus, der die Volatilität und die Sitzungsstruktur genauer erfasst. Er wird wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert, um seine Parameter an neue Marktbewegungen anzupassen, ohne die Kernstrategie zu verlieren.

Durchschnittliche Backtest-Statistiken (100 USD Ersteinlage):

  • Nettogewinn: +1 177,01 USD (etwa +1 177 % auf das Anfangskapital).

  • Gewinn-Faktor: 2,47

  • Erholungsfaktor: 18,48

  • Durchschnittliches Wachstum pro Handel (AHPR): 1,0098 ≈ 0,98 % pro Handel.

  • Geometrisches Wachstum (GHPR): 1,0094 ≈ 0,94 % pro Geschäft.

  • Handel insgesamt: 271 Abschlüsse.

  • Gewinnquote: rund 60 % bei Kombination von Long- und Short-Positionen.

  • Maximaler relativer Equity Drawdown: etwa 18,5 %.

ETH Now v1.6 ist als progressiver Wachstumsmotor konzipiert: Er sucht nach starken Gewinnspannen, während er den Drawdown unter Kontrolle hält, und sein Interpretationsalgorithmus wird bei jeder Aktualisierung neu kalibriert, um sich an neue ETH-Zyklen im M15-Zeitrahmen anzupassen.

Bewertungen 1
Manuel Ricardo Davila Dena
209
Manuel Ricardo Davila Dena 2025.05.14 17:06 
 

Es bueno, hay que seguirlo puliendo pero es bueno y tiene mucho apoyo del vendedor

Der Chart Patterns Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Chart Patterns Builder Basic : er bietet 1 neues Chartmuster: den Rechteck-Ausbruch (neben dem doppelten Top & Bottom-Muster, das bereits in der Basic-Edition enthalten ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel mehr als das Doppelte (2x) der durchschnittlichen jährlichen Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist auch glatter, da sich die Anzahl der Trades im Vergleich zur ko
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Experten
Ein trendbasierter Experte Dieser Experte prognostiziert die Zukunft anhand von Trendmustern und Trendindikatoren sowie kurz- und langfristigen Berechnungen. Trends ändern sich in den unteren Zeitrahmen schnell, daher ist dieser Experte für M30 und darüber geeignet. In diesem Experten haben wir versucht, Währungspaare zu verwenden, die mit unserer Strategie übereinstimmen. Bestes Währungspaar: Euro Dollar In diesem Experten werden Dutzende von verschiedenen Indikatoren und Dutzende von verschied
Regressao linear
Mauricio Bornancin Cit
Experten
Präsentation: - Der "Linear Regression"-Experte der CIT Group ist ein auf den brasilianischen Aktienmarkt (B3) spezialisierter Experte. Zweck: - Speziell entwickelt für Personen, die Daytrading auf dem Futures-Markt (WIN Index) betreiben. Funktionsweise: - Arbeitet im Kanal der linearen Regression, konfiguriert nach Parametern. Funktionalitäten: - Konfiguration der Eröffnungszeiten - Verwaltung der Positionserhöhung bei positiven Tagesabschlüssen - Verwaltung des Stopps bei Gewinn/Ver
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experten
Was ist "QUANTENHANDELSFREIHEIT"? EA QUANT TRADE FREEDOM ist eine vollautomatische Handelssoftware, die speziell für den profitablen Handel mit der Handelsplattform METATRADE 5 (MT5) entwickelt wurde. Sie können mit Forex, Rohstoffen, Indizes, Krypto und Energie handeln. Wie funktioniert der QUANT CORRELATION FOREX EA Roboter? EA QUANT TRADE FREEDOM ist eine 100% automatisierte Software, die anstelle eines menschlichen Händlers den besten Trend für die Eingabe von Handelsaufträgen bestimmt. QUAN
Grids MRI
Thiago Nunes Bianchi
Experten
Dieses E A implementiert die Grid-Strategie. Die Strategie besteht darin, Aufträge auf verschiedenen Preisniveaus über und/oder unter dem Eröffnungspreis der Position zu platzieren, in Menge und Entfernung, die vom Benutzer definiert werden. In diesem EA hat der Benutzer die Möglichkeit, zwischen 3 Arten von Rastern zu wählen: 1) Raster hinter der Ausgangsposition mit Orders in gleicher Richtung (Durchschnittspreis) Wenn sich der Vermögenspreis in die entgegengesetzte Richtung der Ausga
B3 Stock Stryker
Thyago Sousa Mendes
Experten
Der Stryker-Roboter wurde für Tagesgeschäfte auf dem brasilianischen Aktienmarkt entwickelt. Es handelt sich um eine Strategie, die es ermöglicht, das finanzielle Risiko für jede Operation sowie die maximale Anzahl der gleichzeitig geöffneten Operationen zu konfigurieren. Für jede Aktie, die gehandelt werden soll, muss der Roboter zum entsprechenden Diagramm hinzugefügt werden. In diesem Fall muss für alle die gleiche magische Zahl eingehalten werden. Unter Beibehaltung der gleichen magischen
Kintal
Dian Mayang Sari
2 (1)
Experten
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 382 . Präsentation von Kintal   – Fortschrittlicher risikokontrollierter EA  Solar Crest ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf XAUUSD und verwendet M15 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart nur und lassen Sie die präzise Logik alles regeln. “Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und stre
Prop GT MT5
Evgeniia Terekhova
1.33 (3)
Experten
Der PROP GT Advisor wurde speziell entwickelt, um die Prop Firms Challenge zu bestehen und den Handel fortzusetzen, indem er alle Regeln befolgt und den vorgegebenen Drawdowns normal standhält. Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2208147 Customer chat:  https://t.me/+hg7lZGrtFSdiNGQ1 BITTE BEACHTEN SIE VOR DEM TESTEN!!! Symbol: EURUSD Timeframe: H1 Model: Every tick Für den Berater ist es wichtig, in der richtigen Zeitzone zu arbeiten. Daher sollte der GMT-Parameter vor dem Testen korrekt
Eagle Hunt
Sarfraz
Experten
Eagle Hunt EA - Professioneller automatisierter Handel für Gold (XAUUSD) Eagle Hunt ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das für professionelle Händler entwickelt wurde. Entwickelt mit robusten Risikomanagement-Protokollen und fortschrittlicher Auftragsausführungslogik, bietet dieser Expert Advisor eine komplette automatisierte Handelslösung, die für verschiedene Marktbedingungen geeignet ist und sich auf den Goldmarkt (XAUUSD) spezialisiert. Live-Signal in Kürze! WICHTIG! Na
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
Jobz Autotrader
Renato Takahashi
Experten
Jobz Autotrader ist ein spezialisierter Roboter, der auf der Grundlage von drei gleitenden Durchschnitten nach Höchst- und Tiefstständen in Trendbewegungen sucht. Zusätzlich zur Konfiguration der gleitenden Durchschnitte ist es möglich, die Parameter für das Risiko- und Kapitalmanagement zu konfigurieren, wobei auch tägliche Gewinn- und Verlustlimits möglich sind. Der Take-Profit und der Stop-Loss können dynamisch oder fest sein, und Sie können auch Trailing-Stops und Handelszeiten einrichten. D
Bonus Hedging EA MT5
Shahid Rasool
Experten
MT4 Produkt-URL: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/53225 MT5 Produkt-URL: h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/53226 Special Offer; Wenn Sie beide Plattformprodukte am selben Tag und Datum gekauft haben, geben wir Ihnen 40% Geld zurück. Betreiben Sie beide Terminals auf demselben VPS (Virtual Private Server) Formel zur Berechnung der Losgröße = (Bonus/2) / (Spread/50) / 100 Detail-Erläuterung Wenn Sie 1000USD Einzahlung auf jedem Konto für die Bonusabsicherung haben und Ihr Broke
Index Synthetics Deriv
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Experten
Index Synthetics EA ist ein professionelles und in seinem Bereich einzigartiges, algorithmengesteuertes Handelssystem, das ausschließlich für Deriv Synthetic Indices entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor basiert auf einer präzisen algorithmischen Logik und ist in der Lage, mehrere synthetische Indizes gleichzeitig zu überwachen und zu handeln, wobei er sich dynamisch an eine Vielzahl von Marktverhaltensweisen über verschiedene Instrumente hinweg anpasst. Im Laufe der Zeit wurde der EA kontinui
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
Golden Trader IA
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Experten
Golden Trader AI - Professioneller Expert Advisor für Forex, Metalle, Aktienindizes und Kryptowährungen. Golden Trader AI ist ein fortschrittliches algorithmisches System, das für Händler entwickelt wurde, die eine echte Diversifizierung, Stabilität und Präzision auf mehreren Märkten gleichzeitig suchen. Basierend auf einer professionellen Multi-Asset-Architektur analysiert dieser EA unabhängig das Verhalten jedes einzelnen Instruments - Devisen, Metalle, Aktienindizes und Kryptowährungen - u
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experten
Was ist Golden Osiris EA? Golden Osiris EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor (Handelsroboter), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er kombiniert eine leistungsstarke algorithmische Struktur mit einer adaptiven Logik, um die Marktbewegungen im aktuellen Handelsumfeld optimal zu nutzen. Dieser EA wurde unter Verwendung der neuesten algorithmischen Updates entwickelt und analysiert Ausbrüche auf Schlüsselebenen, Preisaktionen und Signale von tec
Limited risk gold scalper
Trishnoorpreet Singh
Experten
Multi-Instrument aktiviert - XAUUSD - USDJPY - BTCUSD (Bitte senden Sie eine Nachricht für .set-Dateien) Wie es funktioniert: Identifiziert die Höchst- und Tiefststände der Sitzung und führt die Trades beim Ausbruch aus. Verwendet einen dynamischen Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern. Forward-Test-Ergebnisse enthalten. Eingabeeinstellungen für Backtesting-Anpassung verfügbar. Hauptmerkmale: Ein bis zwei Trades pro Tag für kontrolliertes Engagement. Mehrjährige Backtesting-Daten für die Leistun
Euro GB Advance Grid
Mr Tanakorn Suwannawat
Experten
Dieser EA ist geschrieben, um Cashflow für Sie zu generieren. Mit dem Grid-System lassen sich Gewinne leichter erzielen Sie müssen nur die Werte gemäß den Anweisungen einstellen. Das Risiko würde ein sicheres Risiko sein. Kosten 1000 USD pro 0,04 Lot und Gewinnziel = 20 USD. Zum Beispiel , wenn die Kosten 2000 USD sind Anfangslot = 0,04*2 = 0,08 Gewinnziel = 20*2 = 40 Die Anfangskosten sollten 1000 USD betragen. Merkmale - Auftrag mit sicherem Signal eröffnen. - Einfach einzurichten (mit St
GoldenNight
Marcos Maia
Experten
GoldenNight ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem XAUUSD während der ruhigen Nachtsitzung entwickelt wurde. Die Strategie ist einfach, und der Code ist robust. Der EA kann zwischen 19 :00 und 23:00 Uhr mehrere Long-Trades eröffnen, wobei eine Grid-Funktion einen zusätzlichen Trade ermöglicht, um den Einstieg zu optimieren. Es ist ein adaptiver Trailing-Stop-Mechanismus implementiert, der einen integrierten ATR-Indikator (Average True Range) zur dynamischen Anpassung
BTC AsiaEuro Sessions
Angel Torres
Experten
BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspric
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
BTC High Ratio
Angel Torres
Experten
BTC High Ratio Version 1.6 ist ein optimiertes Tool für den Handel mit BTCUSD im M15-Zeitrahmen, das speziell für PRO-Konten beim Broker Exness entwickelt wurde und eine ideale Leistung auf VPS mit Verzögerungen unter 30 ms bietet. Diese Version präsentiert eine komplette Überarbeitung des Algorithmus, angepasst an die aktuellen Marktbedingungen und abgestimmt auf die neuesten Volatilitätsmuster und das Preisverhalten. Dieser EA verwendet eine Logik, die auf der Erkennung von Mikrotrends und Ko
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Experten
Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten. Live-Ergebnisse (6 Monate): +125,52% Gewinn, 20,75% maximaler Drawdown Myfxbook hat sich bewährt
