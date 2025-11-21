Bobot Scalper Gold

BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da.

Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht.

BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen.
Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden.

Er verwendet KEIN Martingal.
Er verwendet KEIN Raster.
Er spammt NICHT mit Trades.

Stattdessen baut es Positionen nur dann auf, wenn:
Ein sauberes MACD-Trendsignal erscheint
Der Preis bestätigt die Richtung
Ihr Eigenkapital erlaubt eine zusätzliche Skalierung

Dies gibt Ihnen die Macht des Trend Stacking ohne die Gefahr der Überbelichtung.

Warum Trader den BoBot Scalper lieben:

  • Starke Einstiege, blitzschnell

  • Einfache Einstellungen und saubere Logik

  • Funktioniert auf M1 für Scalper

  • Extrem sicher durch strenge Eigenkapitalregeln

  • Leichtgewichtig, reibungslos, stabil

Wenn Sie einen intelligenten, disziplinierten Scalping-EA wollen - und kein Glücksspielsystem - dann ist der BoBot Scalper genau das Richtige für Sie.


