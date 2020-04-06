BTC AsiaEuro Sessions ist ein BTC-Handels-Bot für den H1-Zeitrahmen, der entwickelt wurde, um die wichtigsten Bewegungen der asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Im Backtest, ausgehend von einer anfänglichen Einzahlung von 500 USD, erzielt das System einen Nettogewinn von 5 011,23 USD mit einem maximalen Equity Drawdown von nur 6,71% und einem Profit Factor von 2,06. Der Erholungsfaktor erreicht 13,82 und die Sharpe Ratio 7,20, mit 284 Trades und 74,65% Gewinntrades. Dies entspricht einem erwarteten Gewinn von etwa 17,65 USD pro Handel, mit einem durchschnittlichen Wachstum pro Handel von etwa 0,85-0,89%.

Der aktuelle Satz ist für Vantage auf UTC+2-Servern optimiert, aber der Algorithmus kann leicht an jeden Broker angepasst werden, der dieselbe Serverzeit verwendet: Sie müssen nur eine grundlegende Optimierung der Historie Ihres vertrauenswürdigen Brokers durchführen, um Spreads, Kommissionen und spezifische Handelsbedingungen fein abzustimmen, um noch robustere Ergebnisse zu erhalten. Die Eingänge konzentrieren sich auf die liquidesten Stunden der asiatischen und europäischen Börsensitzungen, und das System sorgt für eine ausgewogene Verteilung der Trades über die Wochentage und Monate, wobei jeder Monat des Testzeitraums mit Gewinn abgeschlossen wurde. Es handelt sich hierbei um Backtest-Ergebnisse, die keine Garantie für die künftige Performance sind, aber sie zeigen das erwartete Verhalten von BTC AsiaEuro Sessions auf H1 mit kontrolliertem Risikomanagement und einem Referenzanfangskapital von 500 USD.