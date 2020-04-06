Fx Vol 20 WinRate

Fx Vol 20 WinRate M30   

Brokers: Weltrade

Importante: Antes de ejecutar el backtest o usarlo en cuenta real, debes cargar el archivo .set que se dejará en la sección de comentarios o discusión. MQL5 restringe el uso del interés compuesto, por lo tanto, los parámetros de riesgo deben configurarse manualmente.
Asegúrate de activar UseMoneyManagement = true y establecer mmRiskPercent = 10, ya que esta configuración mantiene la lógica original del sistema con un riesgo fijo por operación y sin acumulación porcentual.

Descripción

Fx Vol 20 WinRate M30 es un sistema completamente automatizado diseñado para el índice FX Vol 20 en temporalidad M30. Fue desarrollado y optimizado con datos de ticks reales y calidad del 100%. Su lógica combina momentum, trailing dinámico y break-even proporcional para obtener un crecimiento estable sin depender de interés compuesto ni martingalas.

Periodo de prueba: marzo a octubre de 2025
Depósito inicial: 20 USD
Beneficio neto total: 2,433 USD
Profit Factor: 3.54
Sharpe Ratio: 27.09
Recovery Factor: 11.77
Drawdown máximo: 9.97%
Operaciones totales: 247
Porcentaje de acierto: 87.04%
Mejor operación: 91.29 USD
Peor operación: -199.58 USD
Media por trade: 9.85 USD
Promedio de rachas ganadoras: 7

Rendimiento sin interés compuesto

Promedio diario: 2.1 %
Promedio semanal: 14.3 %
Promedio mensual: 61.3 %

Estos valores son promedios lineales calculados sobre siete meses usando gestión de riesgo fija.

Comportamiento y frecuencia

Opera todas las semanas, con mayor actividad entre miércoles y sábado.
Las horas más eficientes son entre 15:00 y 23:00 (GMT).
Duración media por operación: aproximadamente 1 hora.

Curva de crecimiento

La curva de balance muestra un crecimiento estable y controlado, con caídas moderadas, lo que demuestra una gestión sólida del capital y una alta consistencia operativa.

Requisitos técnicos

Plataforma: MetaTrader 5
Símbolo: FX Vol 20
Temporalidad: M30
Apalancamiento recomendado: 1:500
Spread máximo: 1.0 punto
Modo de prueba: Cada tick basado en ticks reales

Soporte y asesoría

Deja tu experiencia en los comentarios.
Ofrecemos asesoría personalizada para crear y vender tus propios EAs, configurar copy trading y desarrollar tu negocio automatizado para aumentar tu productividad dentro del ecosistema MQL5.


