🏆 Fast Gold Scalper Pro — Präzises Scalping für Gold (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro ist ein moderner Expert Advisor (EA), entwickelt speziell für XAUUSD (Gold) und andere stark volatile Märkte.
Er erkennt starke Kerzenbewegungen und reagiert sofort mit intelligenten Pending Orders, um schnelle Umkehrungen oder Ausbrüche zu nutzen – perfekt für den schnellen Goldmarkt.

Mit Geschwindigkeit, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit arbeitet der EA optimal während Nachrichten, Sitzungsöffnungen und starken Marktschwankungen.

⚙️ Kern-Handelslogik

Intelligente Kerzenerkennung
Erkennt starke Momentum-Kerzen in Echtzeit und filtert schwache oder langsame Bewegungen heraus.

Automatisches Pending-Order-System
Platziert BUY STOP oder SELL STOP Orders in wichtigen Zonen, um schnelle Bewegungen oder Pullbacks abzufangen.

Dynamische Orderverwaltung
Pending Orders passen sich automatisch der Volatilität an, folgen dem Preis und werden gelöscht, wenn sie nicht ausgelöst werden.

Fortgeschrittenes Trailing-Stop-System
Schützt Gewinne automatisch mit einem anpassbaren Trailing-Stop, der starken Bewegungen präzise folgt.

Risikokontrolle & Spread-Prüfung
Sorgt für sichere Orderplatzierung und stabile Ausführung auch bei starker Marktvolatilität.

💡 Hauptfunktionen

Funktion Beschreibung
Schnelle Kerzenerkennung Filtert starke, schnelle Bewegungen anhand der Kerzengröße
🎯 Intelligente Pending Orders Dynamische Platzierung und Nachführung von Orders
🔒 Volles Sicherheitsmanagement Automatischer SL, Distanzprüfung und Ablaufkontrolle
🧠 Automatische Lot-Prüfung Sicherstellt, dass Lotgrößen den Brokerregeln entsprechen
🔄 Trailing-Stop-Engine Flexible Einstellung von Abstand und Schritt zum Schutz der Gewinne
📊 Debug-Modus Transparente Logs für Strategieoptimierung
💰 Kein Martingale / Kein Grid Sauberes, kontrolliertes Handelssystem

⚙️ Eingabeparameter

Kerzenerkennung

  • Mindestkerzengröße

  • Bewegungsschwelle

  • Prüfzeitraum

  • Spread-Grenze

Orderverwaltung

  • Maximale Pending Orders

  • Orderabstand

  • Start-Stopp-Loss

  • Trailing-Abstand & -Schritt

  • Ablaufzeit der Pending Orders

Risiko & Sicherheit

  • Feste Lotgröße

  • Magic Number

  • Trailing Stop aktivieren

  • Mindestgewinn für Trailing

Allgemein

  • Orderkommentar

  • Debug-Information anzeigen

📈 Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung
Symbol XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen M15
Kontotyp Hedging oder Netting (automatisch kompatibel)
Beste Handelszeiten London / New York Session
Minimale Einzahlung $100+ (mit 1:500 Hebel)
Broker ECN / Raw Spread, am besten Swap-frei

Für Broker mit 3-stelliger Gold-Notation bitte Kontakt aufnehmen – spezielle Einstellungen verfügbar.

Sofort einsatzbereit! Funktioniert bereits mit nur 10 € Startkapital.
Der Preis steigt um 60 $ nach jeweils 10 Verkäufen.

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen.

  • Ideal während Nachrichten oder hoher Marktvolatilität.

  • Vor dem Live-Handel unbedingt im Strategy Tester („Every Tick“) testen.

  • Algo-Trading aktivieren und sicherstellen, dass dein Broker Pending Orders in Preisnähe erlaubt.

🔥 Warum Trader Fast Gold Scalper Pro lieben

  • Entwickelt für Goldvolatilität – schnell, klar und zuverlässig.

  • Funktioniert sofort mit sicheren Standardwerten – vollständig anpassbar.

  • Ideal für Scalper, News-Trader und kurzfristige Momentum-Trader.

  • Professionelle Risikosteuerung für Stabilität und Geschwindigkeit.

💬 Zusammenfassung

Fast Gold Scalper Pro kombiniert blitzschnelle Kerzenerkennung mit intelligenter Pending-Order-Verwaltung,
um Marktbewegungen schnell und sicher zu nutzen.

Wenn du Gold in volatilen Phasen handelst, bietet dir dieser EA Präzision, Automatisierung und Geschwindigkeit – alles in einem System.

📜 Haftungsausschluss:
Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist riskant und nicht für alle Anleger geeignet.
Frühere Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Erträge. Bitte handle verantwortungsvoll.

🚀 Schnell. Intelligent. Für Gold gebaut.


