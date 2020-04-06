Wichtiger Hinweis: Bevor Sie den EA ausführen, müssen Sie die .set-Datei mit der optimierten Konfiguration laden. Die Standardparameter des EA verwenden einen breiteren Stop Loss; wenn Sie die .set-Datei nicht verwenden, müssen Sie den SL-Parameter bearbeiten und auf 1,5 setzen. Dies ist entscheidend für ein angemessenes Risikomanagement. Die .set-Datei ist im Diskussionsbereich oder im Kommentarbereich dieser MQL5-Seite verfügbar.

BTC Asia Europe Sessions ist ein Expert Advisor für BTCUSD auf H1, der entwickelt wurde, um die Volatilität zwischen den asiatischen und europäischen Sitzungen zu erfassen. Er handelt nur während der Stunden, die sich beim Testen als am effizientesten erwiesen haben: von 21:00 bis 12:00 Exness Serverzeit (UTC+0).

Im Backtest wuchs eine anfängliche Einlage von 30 USD auf 383,80 USD an, mit einem Nettogewinn von 353,80 USD. Es wurden 187 Trades (374 Geschäfte) getätigt, wobei etwa 88,8% der Trades gewonnen wurden. Der Gewinnfaktor liegt bei 4,29 und der Erholungsfaktor bei 23,52, was ein sehr starkes Gewinn-zu-Defizit-Profil zeigt. Der durchschnittliche Gewinn liegt bei 2,78 USD, der durchschnittliche Verlust bei -5,12 USD und der maximale Saldo/Eigenkapitalverlust liegt zwischen 23 und 27 %, je nach verwendeter Metrik.

Basierend auf den historischen Daten liegt die Wachstumsprognose im Durchschnitt bei 1-3% pro Tag, abhängig von den Marktbedingungen und der Anzahl der Signale. Diese Zahlen sind nur indikativ und garantieren nicht die zukünftige Performance.

Der EA ist ausschließlich für Exness optimiert und nutzt dessen UTC+0 Serverzeit, niedrige Spreads auf BTCUSD (ca. 1200 Punkte) und eine schnelle Ausführung mit geringer Slippage, was für einen hochvolatilen Vermögenswert wie Bitcoin von entscheidender Bedeutung ist. Andere Broker haben möglicherweise andere Zeitzonen, Spreads und Ausführungsqualitäten, was die Logik verändern und die Leistung verringern kann.

Empfohlenes Setup: Symbol BTCUSD, Zeitrahmen H1, Mindestlot 0,01 und empfohlenes Mindestkapital von 30 USD für jedes 0,01 Lot. Von dort aus können Sie die Kontogröße und Losgröße skalieren, während Sie das gleiche Risikoverhältnis beibehalten. Der EA verwendet vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Werte und zielt auf ein Wachstum des Kontos mit kontrolliertem Drawdown ab, was sich im hohen Recovery-Faktor widerspiegelt.

Backtests wurden mit einer 100%igen Qualität der Historie durchgeführt, aber die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es wird dringend empfohlen, mit einem Demokonto oder einem kleinen Live-Konto zu beginnen, bevor Sie Ihr Konto aufstocken.

